Sirnach Nach letztem Feinschliff: Der TKB-Fitnesspark ist nun konkret, das Baugesuch liegt nach Ostern auf Zu ihrem 150-Jahr-Jubiläum schenkt die Thurgauer Kantonalbank jedem Bezirk einen Freiluft-Fitnesspark. In Sirnach stiess das Vorhaben am ursprünglich gewählten Ort jedoch auf wenig Gegenliebe. Olaf Kühne 31.03.2021, 04.10 Uhr

Der Sirnacher Sportplatz Grünau. Entgegen der ersten Variante kommt der der TKB-Fitnesspark nun vollständig an dessen Nordende (im Vordergrund) zu liegen. (Bild: Olaf Kühne)

Die erste Idee ist nicht immer die beste. Zu ihrem 150-Jahr-Jubiläum offeriert die Thurgauer Kantonalbank (TKB) jedem Bezirk einen Freiluft-Fitnesspark. Im Hinterthurgau wurde Sirnach auserkoren. Anfangs hatte der Sirnacher Gemeinderat als Standort für die Einrichtung die Murgwiese vorgesehen, welche im kommunalen Gestaltungsplan als öffentlicher Begegnungsraum figuriert. Indes protestierten dort Anwohner gegen das Vorhaben.

Schnell war mit dem Sportplatz der Schulanlage Grünau ein geeigneterer Ort gefunden. Ein Ort, an dem ausserhalb von Pandemiezeiten sowieso bereits Sport getrieben wird, und in dessen Norden die Autobahn vorbei führt. Anwohner dürften sich also kaum an der neuen Anlage stören.

In Weinfelden ist der TKB-Fitnesspark bereits in Betrieb. (Bild: Reto Martin /TKB)

Im Januar dann präsentierte der Gemeinderat seine Pläne: Auf der Südseite der Sportanlage sollte der «Erwachsenenteil» der Einrichtung zu liegen kommen, auf der Nordseite analog dazu der Teil für die Jüngeren, mit Spielplatz.

Nun hat der Gemeinderat erneut Hand an seine Pläne gelegt und zeigt seine definitive Variante, für die er nach Ostern sein Baugesuch öffentlich auflegen wird. Neu soll die gesamte Einrichtung, für Jung und Alt, auf die Nordseite des Grünau-Sportplatzes zu liegen kommen, also nach wie vor auch der Kinderspielplatz. Zudem sind im Bereich der Tribüne eine Sitzbank und ein Trinkbrunnen vorgesehen, ebenfalls von der TKB offeriert.

Für den FC Sirnach bedeutet dies, dass er seine Tore künftig nicht mehr am nördlichen Ende seines Spielfeldes lagern kann, weil dieser Platz nun durch den Fitnesspark beansprucht wird. Vielmehr lagern die Fussballtore künftig auf der Rückseite der Turnhalle Grünau.

Trotz all diesen Planänderungen: Die einst als Standort vorgesehene Murgwiese soll weiterhin ein Begegnungsplatz werden. Laut dem Gemeinderat nun einfach in einer schlichteren Variante, «mit Sitzmöglichkeiten für ein gemütliches Zusammensein am Bachlauf». Diese Umsetzung hat die Behörde noch vor dem Sommerferien eingeplant. Indes ist auch hier eine Baubewilligung erforderlich.