Corona-Knatsch Nach freiwilligen Massentests an der Schule: Sirnacher Eltern fordern Quarantäne für nicht getestete Schüler Weil zuvor ganze Klassen in Quarantäne mussten, hat die Schule Sirnach freiwillige Coronatests für alle Schüler und Mitarbeiter durchgeführt. Daraus resultierte eine Erleichterung beim Lehrpersonal und eine Irritation bei Eltern. Roman Scherrer 25.03.2021, 18.30 Uhr

Blick auf das Sirnacher Schulareal Grünau, einen von drei Standorten, an denen die Schule die Coronatests durchführte. Bild: Kevin Roth

Die Schulgemeinde Kemmental diente als Vorbild. Allerdings war diese Aktion noch grösser angelegt: Die Schule Sirnach hat vergangene Woche freiwillige Coronatests durchgeführt. Daran teilgenommen haben sowohl Mitarbeiter als auch Schüler von der ersten Klasse bis zur dritten Oberstufe, ja sogar die Kindergärtler spuckten für die Tests in die Proberöhrchen.

Auslöser für die Testaktion waren mehrere Coronafälle an der Schule. «Wir mussten zuvor mehrere Klassen in Quarantäne schicken», berichtet Schulpräsident Urs Schrepfer. Mit dieser sogenannten Ausbruchsuntersuchung habe man einerseits verhindern wollen, dass noch mehr Klassen in Quarantäne müssen. «Es ging aber auch darum, Sicherheit und Vertrauen zu schaffen bei Schülern, Lehrern und Eltern», sagt Schrepfer. Und dies sei auch gelungen.

«Die psychologische Auswirkung war verblüffend. Denn die emotionale Erleichterung bei der Lehrerschaft war wirklich sehr gross.»

Urs Schrepfer,

Schulpräsident Sirnach. Bild: PD

Mit der Unterstützung des Frauenfelder Telemedizinunternehmens Misanto AG sind die Tests in der Sirnacher Grünau, in Busswil und in der Egg durchgeführt worden. Insgesamt haben sich 683 Personen freiwillig testen lassen, was einer Quote von etwas mehr als 80 Prozent entspricht. Nur ein Kind ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. «Es hat sich umgehend in Isolation begeben», berichtet Schrepfer. Einzelne weitere Kinder, welche in engem Kontakt mit dem betroffenen Kind standen, seien in Quarantäne gegangen.

So war die Turnhalle Grünau für die Testaktion eingerichtet. Bild: PD

Rechtliche Grundlage fehlt

Einzelne Sirnacher Eltern waren nach der Aktion irritiert, weil sich nicht alle Schülerinnen und Schüler haben testen lassen. Sie forderten, dass diejenigen Kinder, welche keinen Test durchgeführt hatten, in Quarantäne geschickt werden, und sind mit diesem Anliegen auch an den Schulpräsidenten gelangt. «Das können wir aber nicht machen», sagt Urs Schrepfer.

«Wir haben im Thurgau gar keine rechtliche Grundlage, um in diesem Fall eine Quarantäne anzuordnen.»

So dürften nur Personen in Quarantäne geschickt werden, welche positiv getestet wurden oder mit einer infizierten Person in engem Kontakt standen. Nachdem er dies den Eltern erläutert hatte, hätten sie mit Verständnis reagiert, berichtet Schrepfer. Er betont in diesem Zusammenhang auch, dass die Tests freiwillig gewesen sind. «Deshalb ist es toll, dass mehr als 80 Prozent mitgemacht haben.»

Überhaupt zieht Schrepfer eine sehr positive Bilanz. Die Ausbruchsuntersuchung sei nämlich reibungslos verlaufen. «Es war super organisiert. Und ich würde es sofort wieder machen, wenn wir die Erlaubnis des Kantonsarztes erhalten», sagt der Schulpräsident. Man habe nebst vielen lobenden Worten auch kritische Rückmeldungen von Eltern erhalten. «Wir sind für beides dankbar, die Kritik zeigt uns, was wir verbessern können.»

Besuch vom Stabschef

Für einen Augenschein war bei der Testaktion Hans Peter Schmid, Stabschef des Kantonalen Führungsstabes und Leiter des Amtes für Bevölkerungsschutz und Armee, vor Ort. Er will seine Beobachtungen in die vom Thurgauer Regierungsrat eingesetzte Arbeitsgruppe einbringen, welche die Aufgabe hat, ein Konzept für das präventive und repetitive Testen auszuarbeiten.

Hans Peter Schmid,

Leiter des Amtes für Bevölkerungsschutz und Armee Kanton Thurgau. Bild: Andrea Stalder

Schmid stellt der Untersuchung an der Schule Sirnach ein gutes Zeugnis aus.

«Ich habe einen guten Eindruck erhalten. Die Misanto AG hat das sehr gut gemacht.»

Gerade die reibungslos verlaufenen Tests mit den Kleinsten, den Kindergärtlern, haben ihn beeindruckt. «Der Aufwand scheint auf den ersten Blick gross, wenn nur eine Person positiv getestet wird», sagt Schmid. «Aber wenn man berücksichtigt, wie viele Ansteckungen von einer Person ausgehen können, lohnt sich der Aufwand sicher.»