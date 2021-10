Nach drei Unfällen in Sirnach: Vortritt ist nun klarer geregelt

Sirnach Nach drei Unfällen trotz klarer Beschilderung: Das kantonale Tiefbauamt optimiert die Signalisation an der Spange Hofen An der Sirnacher Umfahrungsstrasse werden Vortrittsregeln nicht immer eingehalten. Das hat in den vergangenen 18 Monaten zu drei Verkehrsunfällen geführt. Das kantonale Tiefbauamt sah Handlungsbedarf. Miguel Lo Bartolo Jetzt kommentieren 05.10.2021, 04.30 Uhr

Auf der Spange Hofen in Sirnach häuften sich 2021 die Verkehrsunfälle. Bild: Olaf Kühne

«Jeder Verkehrsunfall ist einer zu viel.» Mit dieser Plattitüde leitet das kantonale Tiefbauamt einen Bericht im Gemeindeblatt «Sirnach aktuell» ein. Thematisiert wird eine Sicherheitsüberprüfung am Knoten Spange Hofen/Oberhofenstrasse. Die Kantonspolizei habe an diesem Verkehrspunkt seit der Einweihung der Umfahrungsstrasse vor gut eineinhalb Jahren drei Verkehrsunfälle registriert, davon einen im 2020, zwei weitere im laufenden Jahr. Für das Tiefbauamt war diese Anzahl Unfälle offenkundig Grund genug, die Verkehrssituation am Knotenpunkt zu inspizieren.