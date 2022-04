Verkehrsberuhigung: Arbeiten in Sirnach starten am 9. Mai

Sirnach Nach bereinigten Einsprachen: Umgestaltung der Sirnacher Ortsdurchfahrt startet am 9. Mai Seit zwei Jahren ist die Umfahrung Sirnach in Betrieb. Als Folgeprojekt kann der Kanton nun die Winterthurerstrasse beruhigen. Für Lastwagen gilt künftig ein Fahrverbot. Olaf Kühne 26.04.2022, 04.40 Uhr

Die künftig verkehrsberuhigte Winterthurerstrasse auf der Höhe des Lindenplatzes. Die hier noch visualisierten Schwellen sind nach Einsprachen nicht mehr Teil des Projektes. Bild: PD

Ein Generationenprojekt nähert sich langsam seinem Abschluss. Nachdem sie jahrzehntelang Thema war, und nach jahrelanger Planung, genehmigten die Sirnacher Stimmbürgerinnen und Stimmbürger im Herbst 2015 die Umfahrungsstrasse Spange Hofen. Genauer gesagt hiess die Vorlage damals «Spange Hofen Plus». Mit dem Plus waren die Verkehrsberuhigung der Durchgangsstrasse Winterthurerstrasse gemeint, die nach der Fertigstellung der Umfahrung erfolgen sollte, sowie die Umgestaltung der Oberhofenstrasse, welche wiederum die Winterthurerstrasse mit der Spange Hofen verbindet.

Kurt Baumann

Gemeindepräsident Sirnach Bild: Donato Caspari

Fast auf den Tag genau, vor zwei Jahren, konnte die Umfahrung für den Verkehr freigegeben werden. Vergangenes Jahr brauchte dann, nach einigen Verkehrsunfällen, die Signalisation am Knoten Spange Hofen/Oberhofenstrasse einen Feinschliff. Doch abgesehen von dieser Petitesse ist die Strasse ein voller Erfolg. «Vor der Abstimmung gingen wir davon aus, dass die Umfahrung auf der Ortsdurchfahrt eine Verkehrsentlastung um rund 50 Prozent bringen wird», sagt Sirnachs Gemeindepräsident Kurt Baumann im Gespräch mit unserer Zeitung. «Messungen auf der Winterthurerstrasse haben nun gezeigt, dass der Verkehr auf der Winterthurerstrasse sogar um über 60 Prozent abgenommen hat.»

Die Umfahrungsstrasse Spange Hofen konnte im Frühling 2020 ihren Betrieb aufnehmen. Im Bild ist die Verzweigung Oberhofenstrasse zu sehen. Bild: Olaf Kühne

So hätte eigentlich der auch gestalterischen und baulichen Verkehrsberuhigung der Strasse nichts mehr im Weg gestanden. Indes musste das Projekt gleich zweimal aufgelegt werden. Einsprachen von Anwohnerinnen und Anwohnern hatten zu Verzögerungen, aber auch zu Projektverbesserungen geführt. Der Kanton als Noch-Besitzer der Strasse, die nach Projektabschluss in das Gemeindestrassennetz übergehen wird, hat auf Drängen der Anwohner eingelenkt und ein ursprünglich nicht vorgesehenes Lastwagenfahrverbot in die Planung aufgenommen. Zudem verzichtet man, ebenfalls auf Wunsch der Anwohnerschaft, auf die Schwellen.

Nachdem alle Einsprachen bereinigt sind, ist der Baustart auf der Winterthurerstrasse für den 9. Mai vorgesehen. Auf einen Abschlusstermin will sich noch niemand festlegen. 2023, sagt Kurt Baumann – und benennt damit auch den Baubeginn der letzten Etappe des Projektes Spange Hofen Plus, die Umgestaltung der Oberhofenstrasse.

Der eigentliche Strassenbau auf der Winterthurerstrasse ist Sache des Kantons. Indes lassen Gemeinde und EW Sirnach zugleich ihre darunter verlaufenden Abwasserleitungen sanieren. Dass dabei Gemeinde und Kanton ihre Aufträge nach Ausschreibungen und Offertprüfungen demselben Unternehmen, der Wiler Toldo Strassen- und Tiefbau AG, vergeben konnten, bezeichnet Gemeindepräsident Baumann als Glücksfall. «Das vereinfach natürlich vieles», sagt er.

Der provisorische Kreisel Q20/Winterthurerstrasse wird nach Abschluss der Neugestaltung der Winterthurerstrasse definitiv umgebaut; voraussichtlich 2024. Bild: Roman Scherrer

Ebenfalls nach Abschluss der Umgestaltung der Winterthurerstrasse folgt noch ein weiteres Bauprojekt, welches einst ein kleines Politikum war: der Neubau des ewig «provisorischen» Kreisels Q20/Winterthurerstrasse. Dieses Vorhaben hatten die Sirnacher zwar im November 2019 im Rahmen eines Zusatzkredites für die Spange Hofen noch abgelehnt. Nur wenige Wochen später gelang es dann aber der Sirnacher FDP, die Gemeindeversammlung davon zu überzeugen, dass der Kreisel alleine bestimmt mehrheitsfähig sein dürfte – was die Gemeindeversammlung im Juni 2021 schliesslich klar bestätigte.