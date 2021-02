Sirnach Fahnen sorgen für ein wenig Fasnachtsstimmung Die grösste Fasnacht im Hinterthurgau fällt dieses Jahr aus. Symbolisch wollen die Sirnacher Fasnächtler aber die närrische Zeit ins Gedächtnis rufen. Roman Scherrer 15.02.2021, 16.50 Uhr

Die Sirnacher Fasnächtler haben das Gemeindehaus einer grossen Fahne geschmückt. Bild: Andrea Stalder

Das Sirnacher Dorfzentrum hätte am vergangenen Wochenende eine bunte Festhütte sein können. Pandemiebedingt hat der Vorstand der Sirnacher Fasnacht (SiFa) aber bereits im vergangenen November entschieden, die grossen närrischen Veranstaltungen abzusagen.

Für ein kleines bisschen Fasnacht haben die Verantwortlichen aber dennoch gesorgt. Das Gemeindehaus haben sie mit einer grossen Fahne geschmückt, auch die Kandelaber an den Strassenrändern tragen das SiFa-Logo. «Es soll symbolisch zeigen, dass momentan Fasnachtzeit ist, wenn auch nicht so, wie man sie kennt, mit diversen Veranstaltungen», erklärt SiFa-Präsident Marco Meuri.

Er verweist zum Beispiel darauf, dass die traditionelle Sirnacher Fasnachtsspeise, die Knopfwurst, auch jetzt in der örtlichen Metzgerei erhältlich ist. Und im Video, das die SiFa am Schmutzigen Donnerstag zur Fasnachtseröffnung im Internet aufgeschaltet hatte, rät Meuri dazu, zu Hause im kleinsten Kreis die närrische Zeit zu feiern. «Wir haben das gemacht», sagt er.

Auch sein Haus sei mit SiFa-Flaggen dekoriert. Und am Samstagabend habe er den Online-Liveauftritt des Sirnacher DJ Mouse, der jeweils auch an der SiFa für Stimmung sorgt, geschaut. «Gegen Ende haben knapp 1000 Leute zugeschaut. Es sind also viele Leute, die trotzdem etwas Fasnacht gefeiert haben.»

Kaum finanzieller Schaden

Die ausbleibenden Fasnachtsveranstaltungen richteten bei der SiFa finanziell kaum Schaden an, sagt Meuri. «Wir haben sie ja bereits im November abgesagt, also noch bevor wir Geld ausgegeben hatten. Allerdings müssen wir aufpassen, dass wir unsere Leute zusammenhalten können, das ist wichtig, gerade weil man sich nur online treffen kann.» Nicht zu unterschätzen sei jedenfalls der Schaden bei allen Lieferanten.

Marco Meuri

Präsident Sirnacher Fasnacht Bild: Olaf Kühne

Wie alle anderen SiFa-Veranstaltungen fällt am Dienstagabend auch das traditionelle Feuerwerk zum Fasnachtsschluss aus. «Wir wollten auf keinen Fall gegen Auflagen verstossen und verhindern, dass sich aufgrund unserer Aktivitäten womöglich viele Leute an einem Ort treffen», begründet Meuri. Weil die 27. SiFa eine ohne Anlässe ist, wird die bisherige Muschelfee Joy Kayser ausnahmsweise zwei Jahre lang im Amt bleiben. «Für uns war früh klar, dass es keinen Sinn macht, eine Muschelfee nur für diese Corona-Fasnacht zu bestimmen», sagt Meuri.

Er hofft sehr, dass Sirnach 2022 wieder eine Fasnacht erleben kann, wie sie in den vergangenen Jahren stattgefunden hatte. Nur schon, damit die SiFa nicht in Vergessenheit gerät. «Ich sehne mich danach, dass man sich wieder begegnen kann, ohne dass man sich gegenseitig als potenziell infiziert betrachtet.»