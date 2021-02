Sirnach Erfolgreiche Spendenaktion: Der Zirkusförderverein Plume hat in Dakar seinen Container abgeliefert Weil der Container voller gespendetem Zirkusmaterial aus Sirnach etwas verspätet im Senegal angekommen ist, konnten sich die Vertreter des Vereins Plume von der Arbeit des sozialen Zirkus Sencirk überzeugen lassen. Gian Cadonau und Kurt Bucher durften auch selber als Animatoren wirken. 16.02.2021, 11.30 Uhr

Kaum ist der Container abgeladen, haben ihn die Animatoren des Sencirk bereits in Beschlag genommen. Bild: PD

(red) Die schönste Freude ist, andern eine Freude zu bereiten. Dies durften Gian Cadonau und Kurt Bucher vom Sirnacher Verein Plume kürzlich feststellen. Mitte Januar reisten sie nämlich in die senegalesische Hauptstadt Dakar, um einen Container voller gespendetem Zirkusmaterial an die Verantwortlichen des sozialen Zirkus Sencirk zu übergeben.

Bis es so weit war, mussten sich Cadonau und Bucher aber gedulden. Denn der Container aus Sirnach kam mit zwei Wochen Verspätung beim Zirkuszelt in Dakar an. Vor allem, weil der Transport auf dem Seeweg länger dauerte als vorgesehen.

Dadurch hatten Cadonau und Bucher jedoch genügend Zeit, zu sehen, wie die Animatoren von Sencirk mit den Strassenkindern durch das Zirkusspiel Selbstvertrauen vermittelt. Gleich mehrere Male durften die beiden als Animatoren mitwirken. Gian Cadonau hat dabei einen sehr positiven Eindruck der Arbeit von Sencirk erhalten, wie er berichtet:

«Sie machen das sehr gut. Die Übungen und Nummern sind wohlüberlegt und auch pädagogisch wertvoll.»

Beispielsweise lernen die Kinder und Jugendlichen, die im Alltag auf sich allein gestellt sind, zu zweit oder in Gruppen zusammenzuarbeiten. «Am Anfang waren die Kinder noch sehr zurückhaltend, fast schon etwas scheu», erzählt Gian Cadonau. «Mit der Zeit sind sie aber aufgetaut und wir konnten mit ihnen richtig ‹Seich› machen. Das war grossartig!»

Die beiden Vertreter des Vereins Plume mussten beim Zirkusspiel die Sprachbarriere überwinden. Denn Französisch ist im Senegal zwar die Amtssprache, die Muttersprache der Kinder in Dakar ist aber Wolof, eine von mehr als 30 Sprachen im Land.

Kurt Bucher zeigt Sencirk-Kindern die Teller-Jonglage. Bild: PD

Beeindruckt war Cadonau auch vom Miteinander unter den Sencirk-Animatoren. «Sie sind wie eine Familie, die jeden Tag beim Zirkuszelt zusammenkommt.» Einziger Wermutstropfen sei gewesen, dass der Container aus Sirnach sich verspätet hatte.

Cadonau und Bucher konnten dadurch das Material vor ihrer Rückreise nicht mehr mit den Animatoren für das Zirkusspiel nutzen. Allerdings hatten sie noch Zeit, um – unter Aufsicht der Zollbehörde – den Container zu öffnen und das Material auszuladen. Trampoline, Schwedenkästen, Einräder, Jongliermaterial und vieles mehr: Das ganze Zirkusmaterial kann der soziale Zirkus bestens gebrauchen, stand es doch alles auf der entsprechenden Liste, welche Sencirk-Gründer Modou Touré dem Verein Plume gesendet hatte. Cadonau berichtet:

«Die Leute hatten riesige Freude an den Dingen, die wir ihnen mitgebracht hatten.»

Ermöglicht haben diese Freude mehr als 200 Personen, welche den Verein Plume und dessen Senegal-Projekt mit rund 32'000 Franken und unzähligen Sachspenden unterstützten.