Sirnach «Die ugandische Regierung kümmert sich nicht»: Die Münchwiler Krankenschwester Nicole Eniau leitet ein Kinderheim in Afrika Nicole Eniau aus St.Margarethen leitet in Uganda zusammen mit ihrem Ehemann David Eniau das Kinderheim von CARI-Africa. Die 29-jährige Pflegefachfrau kehrte für die Geburt ihres ersten Kindes in die Schweiz zurück. Doch ihr Herz schlägt für die Kinder in Afrika. Manuela Olgiati 14.01.2021, 04.30 Uhr

Nicole Eniau (2.v.r.) posiert mit «ihren» Kindern in Uganda. Bild: PD

Nicole Eniau ist in St.Margarethen in einer intakten Familie aufgewachsen. «Ich hatte eine glückliche Kindheit und Jugend», sagt die 29-jährige Thurgauerin. Auch heute pflege sie herzliche Kontakte mit ihren Eltern. Bis zur Geburt ihres ersten Kindes wohnt sie derzeit in einer Wohngemeinschaft mit ihrer Schwester zusammen in Sirnach. Doch das ist nur vorübergehend, denn nach der Geburt des Kindes kehrt Eniau zurück nach Uganda. «Ich geniesse es, Familie und Freunde wiederzusehen», sagt sie. Aber vor allem vermisse sie das Leben in Afrika – ihre zweite Heimat.

Nicole Eniau hat den Beruf der Pflegefachfrau am Kantonsspital Frauenfeld erlernt. Dort arbeitet sie auch jetzt in der Frauenklinik. Nicole ist im neunten Monat schwanger. «Mein Mann David und ich freuen uns sehr auf die Geburt unseres ersten Kindes.»

Wie die Liebesgeschichte begann

Nicole Eniau und ihr Ehemann David Louis Eniau leben in Uganda. Ein Land mit 55 Sprachen. Eniaus unterhalten sich in Englisch. Ihr Weg ist alles andere als üblich. Eigentlich wollte Nicole, damals hiess sie noch Schmucki, nach Uganda reisen, um eine Bibelschule zu besuchen. Dort lernte sie David kennen. Dieser lebte selber ein Jahr lang als Kind auf den Strassen von Soroti. Doch er schaffte den Weg in ein strukturiertes Leben.

David Louis und Nicole Eniau. Bild: PD

Nicole Eniau sagt: «Wir leben beide christliche Werte.» Das Wohl von benachteiligten Kindern ist den beiden wichtig. So gründeten sie ihr Lebenswerk. Mit dem Projekt, das sie gemeinsam mit ihrem Mann leitet, nimmt sie Verantwortung in einer der ärmsten Regionen der Erde wahr. Ihre Arbeit, die Leitung eines Kinderheimes für zehn Kinder im Alter von 9 bis 17 Jahren sei vielfältig. Die ugandischen Kinder seien dankbar.

Die Not von Strassenkindern in Uganda ist gross. Grundbedürfnisse würden vernachlässigt. Waisen oder Kinder aus kinderreichen Familien gehen vergessen. Die ugandische Regierung kümmere sich nicht um benachteiligte Menschen. Der systematische Missbrauch, der täglich passiere, nehme gar zu.

Eniaus Kinderheim bedeutet Fürsorge: ein Bett, Kleider, Essen und Schulbildung. Ein kleines Zuhause, Freizeit beim gemeinsamen Fussballspielen. Kinder sollen später ein verantwortungsbewusstes und selbstständiges Leben führen können. Dahinter steht der Unterstützungsverein CARI-Africa Schweiz, dem Simon Frey von der Chrischona Aadorf als Präsident vorsteht. Unterstützung brauchen Eniaus für den Bau eines grösseren Kinderheimes. Die Mittel des Vereins bestehen Mitgliederbeiträgen, freiwilligen Zuwendungen. Doch dies alleine reiche nicht. In der Gemeinschaft zu leben, bedeute auch, aufeinander Rücksicht zu nehmen. Gemäss Eniau die eigenen Kinder zusammen mit anderen aufwachsen zu sehen.