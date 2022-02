Sirnach hat seine Gemeindechronik digitalisiert

Sirnach Der dritte Band muss wegen Corona noch warten: Sirnach hat die ersten beiden Bände seiner Gemeindechronik digitalisiert In gedruckter Form sind die beiden ersten Bänder der Sirnacher Gemeindechronik vergriffen. Nun hat sie die Gemeinde digitalisiert und auf ihrer Website zugänglich gemacht. Olaf Kühne 08.02.2022, 04.20 Uhr

Der ehemalige Gemeindeschreiber Peter Rüesch zeigt die ersten beiden Bände der Sirnacher Gemeindechronik. Bild: Olaf Kühne

Eine eigene Geschichte hat Sirnach seit 1232 Jahren. Eine eigene Geschichtsschreibung seit mindestens 1959. Aus der damaligen Anregung des Männervereins entstand im Laufe der Jahrzehnte die Sirnacher Dorfchronik – indes in wenig ansprechender Form: Ringordner, für welche von Zeit zu Zeit Ergänzungen gedruckt wurden. Und so verstaubte denn das Werk buchstäblich – spätestens nach dem letzten Update 2003.

Bis sich im Sommer 2020, zum 1230-Jahr-Jubiläum Sirnachs, Gemeindepräsident Kurt Bauman der Sache annahm und für die Aufarbeitung der Chronik den idealen Mann ins Boot holte: Der langjährige ehemalige Gemeindeschreiber Peter Rüesch übernahm den Job. Zuvor war der Dachstock des Gemeindehauses wiederholt umgebaut worden. Die dort eingelagerten Chroniken rückten buchstäblich immer weiter in den Hintergrund und gingen darob beinahe vergessen.

Kurt Baumann

Sirnacher Gemeindepräsident Bild: Donato Caspari

Bis eben 2020. «Peter Rüesch hat sich mit Leib und Seele an die Aufgabe gemacht», schwärmte Kurt Baumann anlässlich der damaligen Buchpräsentation. Aus Rüeschs Wirken waren zwei von Hand gebundene Bücher in einem hochwertigen Kartonschuber entstanden, deren rund 100 Exemplare die Gemeinde pünktlich zum Weihnachtsgeschäft in den Verkauf brachte. Für auf den ersten Blick teuer anmutende 350 Franken.

Unter Selbstkostenpreis verkauft

«Wir haben einen Selbstkostenpreis von 450 Franken, das Projekt ist also sogar defizitär», erklärte Kurt Baumann damals den Preis und war überzeugt: «Der Aufwand lohnt sich dennoch.» Von Gesetzes wegen war man zwar nur zur Archivierung verpflichtet.

«Aber ein Archiv ist nicht wirklich zugänglich für unsere Bürger. Und hier handelt es sich immerhin um die Geschichte einer Gemeinde.»

Dass der Preis der beiden Bücher nicht überzogen war, zeigt sich darin, dass die beiden ersten Bände der Sirnacher Gemeindechronik längst vergriffen sind. Eine erneute Auflage des Werks ist nicht angedacht. Eine Ausgabe liegt indes in der Gemeindebibliothek bereit und kann dort auch ausgeliehen werden. Weil die Gemeinde sie möglichst allen zugänglich machen will, hat sie sie nun digitalisiert und kostenlos auf ihre Website gestellt, als zweimal 340-seitige PDF.

Noch warten muss hingegen der dritte Band der Sirnacher Gemeindechronik. Seine Vorstellung hatte die Gemeinde für den heurigen Neujahrsapéro vorgesehen, welcher jedoch, wie so viele Anlässe, Corona zum Opfer fiel. «Ein alternativer Anlass ist in Planung», schreibt die Gemeinde hierzu in einer Mitteilung. «Weitere Informationen zur Vernissage und zum Verkauf der neuen Chronik folgen so bald als möglich.»