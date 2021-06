Sirnach Bischof Gmür erteilt in Sirnach die Institutio Seit 40 Jahren wird die Aufnahme der Pfarreiseelsorger in den ständigen Dienst des Bistums Basel unter der Bezeichnung Institutio gefeiert. Nun kam diese kirchliche Ehre und Verpflichtung Petra Mildenberger zu teil. Die Pfarreiseelsorgerin aus dem Pastoralraum Hinterthurgau wohnt in Gachnang. Christoph Heer 01.06.2021, 16.35 Uhr

Nach langjähriger Vorbereitung und nun als kompetente Theologinnen erneuerten die Kandidatinnen zunächst das Glaubensbekenntnis. Beim Institutio-Ritus erklärten die Kandidatinnen ihre Bereitschaft, den Dienst der Verkündigung am Wort Gottes glaubwürdig zu erfüllen und Menschen in Not beizustehen. Zweite von links: Petra Mildenberger, Pastoralraum Hinterthurgau. (Bild: Christoph Heer)

In den vergangenen zwei Jahren hat Petra Mildenberger die Berufseinführung zur Pfarreiseelsorgerin des Bistums Basel zusammen mit zehn weiteren Absolventen durch eine schriftliche Projektarbeit abgeschlossen. «Jetzt freue ich mich, dass dieser sonntägliche Abschlussgottesdienst mit der Erteilung der Institutio und der Missio canonica hier bei uns in Sirnach stattfinden kann», sagt sie stolz.

Für die Erteilung der zwei Institutio (Petra Mildenberger und Christina Wunderlin vom Pastoralraum Aargauer Limmattal) weilte Bischof Felix Gmür in Sirnach. Der Bischof überreichte zudem neun weiteren Personen die Missio canonica; die kirchliche Beauftragung. Mit dem Antrag auf Erteilung der Missio canonica geben die Religionslehrer das Versprechen ab, den Religionsunterricht in Übereinstimmung mit der Lehre der katholischen Kirche zu erteilen.

Institutio? Missio canonica?

Mit der Institutio werden theologisch geschulte Frauen und Männer in den ständigen Dienst eines Bistums aufgenommen. 1978 haben die drei Bistümer Basel, Chur und St. Gallen in gemeinsamen Richtlinien den Einsatz von Pastoralassistenten umschrieben. Für die konkrete Aufgabe, meist das Wirken als Seelsorgende in einer Pfarrei, benötigen sie eine Missio canonica, eine bischöfliche Sendung.

Bischof Gmür erteilte in Sirnach Petra Mildenberger (Pfarreiseelsorgerin Pastoralraum Hinterthurgau) die Institutio. (Bild: Christoph Heer)

Die Institutio hingegen ist auf längere Dauer angelegt. Die Pastoralassistentinnen oder -assistenten erklären sich bereit, sich vom Bischof Aufgaben zuweisen zu lassen, (der Bischof verpflichtet sich, eine Stelle zu suchen), die den Fähigkeiten des Mitarbeitenden entspricht. Die Institutio kann von beiden Seiten nur aus schwerwiegenden Gründen widerrufen werden.