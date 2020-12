Sirnach Aufgeben ist nicht Cornelius Baders Ding: Die Sirnacher Dreikönigskonzerte sollen stattfinden Seit einem halben Jahr krempelt Kantor Cornelius Bader sein Dreikönigskonzert um. Plan um Plan fällt ins Wasser. Seine neuste Idee ist eine ganze Konzertwoche. Christoph Heer 15.12.2020, 15.30 Uhr

Cornelius Bader ist zuversichtlich, seine Konzerte durchführen zu können. (Bild: Christoph Heer)

Eine ganze Konzertwoche mit Dreikönigsersatzkonzerten. Angefangen am Dienstag, 5. Januar, und weiterführend bis am Sonntag, 10. Januar. Das ist Cornelius Baders neuste Idee. Seit diesem Sommer ist der Kantor ununterbrochen daran, sein beliebtes Dreikönigskonzert umzugestalten und den immer neu eintreffenden Coronaregeln anzupassen.

«Anpassung ist gefragt. Insbesondere für uns Kulturschaffende ist die jetzige Situation extrem herausfordernd», sagt Kirchenmusikdirektor Bader. «Nach langem Suchen und Abwägen habe ich mir jetzt etwas sehr Spezielles einfallen lassen. So würden wir gerne ab dem 5. Januar eine ganze Konzertwoche auf die Beine stellen, dieses Mal aber in der Evangelischen Kirche in Sirnach.»

Idee gut, aber …

Cornelius Bader ist Feuer und Flamme, was seine Idee betrifft, hebt jedoch gleichzeitig den Mahnfinger. «Wir müssen immer die neusten Weisungen des Bundesrates und des Bundesamtes für Gesundheit abwarten», sagt er. «Das heisst, unsere achtteilige Konzertreihe findet nur statt, wenn ab 5. Januar wieder mindestens 50 Personen pro Aufführung teilnehmen dürfen. Noch sind wir guten Mutes und hoffen, mehr können wir Stand jetzt nicht tun.»

Christoph Peter

Vom musikalischen Genre her betrachtet, hat sich Cornelius Bader wiederum um einen unverkennbaren Hörgenuss bemüht. «Nur so viel sei verraten: Dank dem genialen Können von Ernest Hiltenbrand, der sich auf verschiedensten Flöten und Horn auskennt, und von Christoph Peter, der ein ganzes Sammelsurium von historischen Instrumenten beherrscht, gibt es ein weihnächtliches Hörerlebnis der absolut besonderen Art.»

Ernest Hiltenbrand

Angereichert wird das Ganze mit den unverkennbaren, feinen und rauschenden Orgelklängen von Organist Cornelius Bader. Es wird also ein abwechslungsreiches, festlich angehauchtes Konzerterlebnis mit zahlreichen Farbtupfern.

Noch ein letztes Notfallszenario

Cornelius Bader weist darauf hin, dass eine Teilnahme an einem der Konzerte nur auf telefonische Voranmeldung gestattet sein wird. «Nur unter meiner Festnetznummer werden Anmeldungen entgegengenommen», sagt Bader. Und wenn nun alles bachab gehen würde, hätte Bader ein allerletztes Fünkchen Hoffnung. «Nun, was dann überhaupt noch denkbar wäre, ist, dass wir in einem letzten Schritt dieses jetzt vorläufig konzipierte achtteilige Programm noch einmal ummodeln würden, und zwar zu einer gottesdienstlichen Form. So bliebe vielleicht doch noch eine kleine Chance, unser Konzert irgendwie unter die Leute zu bringen.»

Hinweis

Von Dienstag, 5. Januar, bis und mit Freitag, 8. Januar, finden die Konzerte jeweils um 20 Uhr statt; am Samstag, 9. Januar, gleich zweimal, um 17.30 Uhr und 20 Uhr und am Sonntag, 10. Januar, um 16.30 Uhr und 19.00 Uhr.

Reservation unter 071 966 13 35 (Cornelius Bader). Die Telefonzeiten sind wie folgt: 28./29./30. Dezember morgens 10-11 Uhr und abends 16.30-19.30 Uhr; zusätzlich: 5./6./7. Januar 2021, morgens 10-11 Uhr.