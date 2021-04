Sirnach Alles unter einem Dach: Die Murg-Stiftung kann ihr neues Zuhause beziehen Die Murg-Stiftung hat in Littenheid feierlich ihr neues «Haus am Weg» eröffnet. Es bietet Platz für 32 Bewohner mit psychischen Beeinträchtigungen. Der Umbau des Gebäudes kostete rund 2,5 Millionen Franken. Roman Scherrer 06.04.2021, 17.20 Uhr

Bei der offiziellen Schlüsselübergabe für das «Haus am Weg»: Christof Gisler, Geschäftsführer Murg-Stiftung; David Bosshard, CEO Clienia-Gruppe und Hans Schwyn, Stiftungsratspräsident Murg-Stiftung. Bild: Roman Scherrer

Aus mehreren Mündern ertönt gleichzeitig ein lautes «Boah». Es ist die spontane Reaktion von Bewohnern der Murg-Stiftung auf die von Stiftungsratspräsident Hans Schwyn genannten 2,5 Millionen Franken. So viel hat der Umbau des ehemaligen Hauses Waldegg der Clienia Littenheid AG gekostet. Nach knapp zwei Jahren Bauzeit können die Verantwortlichen am Dienstagmorgen das «Haus am Weg» feierlich eröffnen, es ist das neue Zuhause der Murg-Stiftung und ihrer Bewohner.