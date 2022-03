Sirnach: Der Circus Medrano gastiert im Hinterthurgau

Sirnach Akrobatische Einlagen, herzige Tiere und ein waschechter Transformer: Der Circus Medrano gastierte im Hinterthurgau Der Circus Medrano lud unlängst zu drei Vorstellungen in Sirnach ein. Mit dabei waren nicht nur dressierte Pudel, Hochseilartisten und Tänzerinnen. Für ganz grosse und staunende Kinderaugen sorgte der gelbe Transformer. Christoph Heer 09.03.2022, 16.30 Uhr

Tanzende Pudel eröffnen die Aufführung des Circus Medrano in Sirnach. Bild: Christoph Heer

Eigentlich freute sich der sechsjährige Ramon Kamm aus Wallenwil am meisten auf die Clowns. Doch seine Augen glänzten mit der Lichtshow um die Wette, als der gelbe Riese in die Manege fuhr. Mit viel Rauch und noch mehr Lämpchen und Lasern verwandelt sich das tiefergelegte Auto in eine meterhohe Transformer-Maschine.

Doch der Reihe nach: Den herzallerliebsten Auftakt machten am Dienstagnachmittag nämlich die Pudel, die sich um die eigene Achse drehten und tanzten. Das Publikum war sichtlich berührt. Dem Motto «Family-Time» wurde der Circus Medrano schon mit der ersten Darbietung vollends gerecht.

Artistik vom Feinsten

Der Direktion des Circus Medrano ist es gelungen, wunderschöne Tierdarbietungen sowie die Spitze der internationalen Artistik zu verpflichten und im umfangreichen Programm zu vereinen. Das Zusammenspiel aus modernster Lichttechnik und packender Choreografie gefällt dem Publikum von Beginn weg. Während die Kinder nur Augen für den Transformer haben, erfreuen sich die Erwachsenen etwa am Handstandakrobaten-Trio, am Auftritt der Artistinnen mit ihren «fliegenden Teppichen» oder am schwindelerregenden Hochseilakt.

Dieser gelbe Sportwagen verwandelt sich in einen Transformer. Bild: Christoph Heer

Popcorn darf selbstredend nicht fehlen; kaum ein Kind, das nicht mit einer Box voller geploppter Maiskörner Platz nimmt. Für diejenigen, die den Circus Medrano in Sirnach verpasst haben: In den kommenden Tagen sind Zwischenstopps in Gossau SG und Romanshorn geplant.