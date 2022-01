Kirchenchor Hüttwilen-Herdern übt für grossen Auftritt

Hüttwilen-Herdern Singbegeisterte für Chorprojekt gesucht: Kirchenchor übt für grossen Auftritt Beginnend am 22. Februar organisiert der Ökumenische Kirchenchor Hüttwilen-Herdern jeweils jeden Dienstagabend regelmässige Proben. Interessierte aus allen Altersstufen sind dazu eingeladen. 31.01.2022, 16.35 Uhr

Der Ökumenische Kirchenchor Hüttwilen-Herdern. Bild: PD

Der Ökumenische Kirchenchor Hüttwilen-Herden sucht Sängerinnen und Sänger auf Zeit für die Aufführung von französischer, romantischer Musik, der «Messe brève à trois voix» von Théodore Dubois. Singbegeisterte jeden Alters sind willkommen, ab 22. Februar jeweils dienstags von 20 Uhr bis 21.30 Uhr im Singsaal der Primarschule Hüttwilen mitzuproben. Die Aufführungen erfolgen am 10. und 15. April in Hüttwilen. Am 8. Februar kann man in die Probe schnuppern. (red)