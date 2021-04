Eschlikon Eschliker Schulbehörde will steigenden Schülerzahlen begegnen Die Schulgemeinde Eschlikon braucht für die Primarschule mehr Raum. Nun startet ein Architekturwettbewerb. 03.04.2021, 04.10 Uhr

Die Westseite des Eschliker Primarschulhauses Blumenau. (Bild: ZVG)

«Aufgrund des starken Schülerwachstums auf der Primarschule braucht es mehr Schulraum», schreibt der Eschliker Schulpräsident Linus Köppel in einer Mitteilung. Dieser Raum soll am Standort des Schulhauses Blumenau in Eschlikon entstehen. Im Rahmen der Machbarkeitsstudie 2020 wurden der Raumbedarf definiert sowie bereits sieben Varianten einer möglichen Umsetzung entwickelt.