Sie zeigt der TV-Schweiz ihren Herzensort Münsterlingen

Interview

«Ist man am See, denkt man, man sei direkt am Meer»: Die gebürtige Wienerin Tatjana Mahr (52) zeigt heute in der SRF-Sendung «Mini Schwiiz, dini Schwiiz» ihr Romanshorn

Die gelernte Friseuse und Perückenmacherin betreibt seit 2016 mit ihrem Ehemann Norbert in der Hafenstadt das beliebte «Wiener Kaffee Franzl». Ihre Gäste würden sie oft fragen, was es denn in der kleinen Stadt am Bodensee zu sehen gebe. Und da fällt ihr so einiges ein.