«Sie wollten mich mundtot machen»: Münchwilerin zeigt Gemeindepräsident wegen Kesb-Kritik an Die Gemeinde Münchwilen schaltet bei einer Kritikerin die Kesb ein. Diese zeigt nun den Gemeindepräsidenten an. Ida Sandl 19.02.2020, 05.20 Uhr

Münchwilens Gemeindepräsident Guido Grütter. Bild: Hans Suter

Freunde waren sie schon lange nicht mehr: Guido Grütter, Noch-Gemeindepräsident von Münchwilen, und Heidi Meichtry, die unbequeme Einwohnerin, die nicht nachgibt, wenn sie glaubt, im Recht zu sein.

Wiederholt hat sie kritisiert, dass der Hinterthurgau in Sachen Hausärzte schlecht versorgt sei. Es ärgert sie, wie Grütter sich in dieser Sache verhält: «Er hat mir öffentlich widersprochen, ist dann aber im Grossen Rat mit einer Interpellation zum Hausärztemangel vorgeprescht.» In Leserbriefen hat sie auch schon seine Wiederwahl hinterfragt. Mit diesen Querelen, sagt Meichtry, habe die Geschichte angefangen.

Gemeinde schickt eine Gefährdungsmeldung

Das vorläufige Ende ist eine Strafanzeige gegen Grütter, die Heidi Meichtry jetzt eingereicht hat: Wegen Verdachts auf Amtsmissbrauch und Amtsgeheimnisverletzung. Der Grund: Im Juli 2019 hat die Gemeinde Münchwilen, unterzeichnet vom Gemeindepräsidenten, der örtlichen Kesb eine «Gefährdungsmeldung über die Hilfsbedürftigkeit» betreffend Heidi Meichtry geschickt.

«Sie wollten mich entmündigen lassen», sagt die Frau. Sie sitzt im Wohnzimmer ihres Hauses in Münchwilen und schüttelt ungläubig den Kopf. 78 Jahre ist sie alt, sehr gepflegt. Eine Dame.

Dahinter stecken Nachbarschaftsstreits

Die Meldung an die Kesb begründet die Gemeinde mit Hinweisen auf «zunehmende psychische Probleme». Beleg dafür seien E-Mails, in denen Meichtry die Verwaltung zum Handeln auffordert. Immer mehr seien es geworden, «mit teilweise wirrem Inhalt», behauptet die Gemeinde.

Dass sie E-Mails an die Verwaltung geschrieben hat, bestreitet Meichtry nicht. Dass es manchmal mehrere am Tag gewesen seien, auch nicht. Adressiert waren sie jeweils an den Gemeindepräsidenten, den Gemeindeschreiber, die Bauverwaltung. In den E-Mails fordert sie die Verwaltung eindringlich auf, das «Quartier-Mobbing» gegen sie zu stoppen.

Hintergrund sind verschiedene jahrelange Nachbarschaftsstreitigkeiten, die aus dem Ruder gelaufen sind. Im Zentrum steht dabei der Umbau eines Heustockes zu einem Eventraum vor zwei Jahren. Der Raum befindet sich auf einem Landwirtschaftsbetrieb und kann gemietet werden. Seit dem Umbau fühlt sich Meichtry nicht mehr wohl in ihrem Haus. Sie stört sich am Lärm und an den Umtrieben. Alle Versuche einer gütlichen Lösung sind gescheitert. Heidi Meichtry findet, die Gemeinde müsse für Ruhe und Ordnung sorgen. Die Gemeinde verweist an die Polizei. Die Einwohnerin dagegen stellt sich auf den Standpunkt, man könne ihr nicht zumuten, jedes Mal die Polizei zu rufen. Also schreibt sie weiter an die Gemeinde.

Kesb entscheidet, Meichtry könnte sich selber Unterstützung holen

Mitte August meldete sich die Kesb bei Heidi Meichtry wegen eines Termins zur Abklärung der Hilfsbedürftigkeit. Erst habe sie einen Lachanfall bekommen, dann sei sie wütend geworden. Man soll sich an ihren Anwalt wenden, erklärte sie der Kesb-Vertreterin. In dessen Kanzlei fand dann auch das Gespräch statt. Das alles sei für sie sehr belastend gewesen. «Ich habe mich gefühlt wie eine Angeklagte.»

Doch Heidi Meichtry kann die Kesb-Mitarbeiterinnen überzeugen, dass sie ihr Leben im Griff hat. Am 21.Januar fällt die Behörde den Entscheid, es werde keine Beistandschaft errichtet. Meichtry sei in der Lage, sich Unterstützung zu holen, wenn dies nötig sein sollte. Allerdings bescheinigt die Kesb der Münchwiler Gemeindeverwaltung auch, «die von Adelheid Meichtry getätigten Äusserungen und ihr Verhalten konnten auf Unterstützungsbedarf hinweisen».

Einer Gefährdungsmeldung muss die Kesb nachgehen

Die Kesb im Thurgau untersteht juristisch dem Obergericht. Dessen Mediensprecher Thomas Soliva sagt: «Einer Gefährdungsmeldung muss die Kesb nachgehen.» Die Behörde habe alles richtig gemacht.

Heidi Meichtry sieht in der Gefährdungsmeldung nichts anderes als «Behördenmobbing». Die Gemeinde habe eine unbequeme Kritikerin ruhig stellen wollen.

«Sie wollten mich mundtot machen.»

Deshalb hat sie jetzt Gemeindepräsident Grütter angezeigt. Die Anzeige sei eingegangen, bestätigt die Staatsanwaltschaft Thurgau. Und das Verfahren sei hängig. Inhaltlich gibt sie dazu aber keine Auskunft. «Es gilt bekanntlich die Unschuldsvermutung», erinnert Oberstaatsanwalt Marco Breu, der für Medienauskünfte verantwortlich ist.

Grütter beunruhigt die Strafanzeige nicht

Guido Grütter sagt auf Anfrage, er habe Kenntnis von der Strafanzeige. Er sehe dieser aber gelassen entgegen. «Man hat immer wieder versucht, mir allerlei Dinge zu unterstellen.» So etwas gehöre zu einem öffentlichen Amt. «Viele glauben, der Gemeindepräsident sei so was wie ein Alleinherrscher über die Gemeinde.»

Unabhängig vom Ausgang der Strafanzeige ist für Heidi Meichtry das Kapitel Münchwilen bald beendet. Sie hat ihr Haus verkauft. Im Frühling zieht sie zurück in den Kanton Zürich. Sie sagt: «Ich bin eher der urbane Typ.»