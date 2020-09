Thurgauerin posiert für den Bauernkalender: «Davon erzähle ich noch meinen Enkeln»

Michaela Koch aus Affeltrangen ist auf dem Bauernhof aufgewachsen. In einer Zweitausbildung lernt sie nun Landwirtin. Und ist im Bauernkalender 2021 zu sehen. Stefan Marolf 07.09.2020, 05.20 Uhr

Michaela Koch aus Affeltrangen hat für den Schweizer Bauernkalender posiert. Bild: Reto Martin

Auf den ersten Blick ist Michaela Koch eher Model als Bäuerin. Die junge Frau mit der zierlichen Figur fällt auf – Make-up, Nasenpiercing und langes, gepflegtes Haar verraten, dass sie Wert auf ihr Äusseres legt.

Der Gedanke, beim Bauernkalender mitzumachen, war spontan. «Meine Freunde hielten es für eine lustige Idee, mich für das Shooting anzumelden», sagt sie. Koch erzählte ihrem Vater davon, «er hat es im Halbschlaf aufgenommen», und meldete sich zum Casting an. Heute sagt sie:

«So etwas muss man machen, solange man jung ist.»

Sie sagt: «Vom Bauernkalender kann ich später meinen Enkeln erzählen.»

Noch früher aufstehen für das Shooting

Während des Castings mit Probefotos und Interviews setzte sich die junge Affeltrangerin als eine von rund hundert Bewerberinnen durch.

«Die Jury sagte mir, meine authentische Art sei ausschlaggebend gewesen – ich bin aber wohl auch so etwas wie die Quoten-Rothaarige.»

Nur auf das Aussehen komme es aber nicht an: «Es sind nicht einfach irgendwelche Models, die keine Ahnung von der Landwirtschaft haben.»

Michaela Koch aus Affeltrangen hat für den Schweizer Bauernkalender posiert. Bild: Reto Martin

Die Nacht vor dem Shooting in Nidwalden war selbst für die Frühaufsteherin Koch zu kurz: «Ich musste um drei Uhr nachts losfahren.» Erst an jenem Morgen hat ihre Mutter vom Vorhaben der Tochter erfahren: «Sie war alles andere als begeistert.»

Mittlerweile hat die Mutter die Entscheidung akzeptiert und das Bild ist im Kasten. Koch sagt:

«Ich werde das Shooting nicht bereuen – ändern kann ich es sowieso nicht mehr.»

Als älteste von sechs Geschwistern ist Michaela Koch es gewohnt, auf dem elterlichen Betrieb anzupacken. Sie sagt: «Es war schön, auf dem Hof aufzuwachsen und die Eltern immer in der Nähe zu haben.» Nach der Sekundarschule entschied sie sich trotzdem für eine Ausbildung zur Detailhandelsfachfrau im Coop in Gossau. «Manchmal bin ich am Feierabend nach Hause gekommen und habe weitergearbeitet, ohne es als Arbeit zu empfinden», sagt sie rückblickend.

Bald musste sich Koch eingestehen, dass ihre Zukunft wohl nicht im Verkauf liegen würde. Trotzdem hängte sie nach dem Lehrabschluss ein Jahr im Jura an – es war ein Angebot ihres Arbeitgebers –, und verbesserte dort ihre Französischkenntnisse.

Landwirtin in Zweitausbildung

Spätestens als Michaela Koch zu Weihnachten aus dem Jura auf den elterlichen Hof heimkehrte, fragte sie sich: «Weshalb tue ich etwas, das ich tun muss, wenn ich auch etwas machen könnte, das mir Freude bereitet?» Sie entschied sich für eine Zweitausbildung als Landwirtin. Vor drei Wochen ist Koch in Pfyn in ihr zweites und letztes Lehrjahr gestartet. Obwohl sie jetzt viel länger arbeitet als zuvor, sagt sie: «Ich bin sehr zufrieden.»

Michaela Koch aus Affeltrangen hat für den Schweizer Bauernkalender posiert. Bild: Reto Martin

Michaela Koch kann sich gut vorstellen, dereinst den elterlichen Betrieb zu übernehmen.Sie erzählt:



«Wenn jemand erfährt, was ich beruflich mache, ist die erste Frage: Hast du keine Brüder?»

Tatsächlich seien weibliche Betriebsleiterinnen in der Schweiz weiterhin eine Seltenheit. In ihrer Berufsschulklasse ist Michaela Koch eine von zwei Frauen. Sie fühlt sich trotzdem wohl: «Ich habe eine super Klasse, die gut harmoniert.»

Gleich am ersten Tag selber auf dem Traktor sitzen

Koch erzählt aber auch von Herausforderungen. Weil sie im ersten Lehrjahr mehr mit Tieren als mit Maschinen gearbeitet hat, waren die Vorprüfungen im Bereich Mechanisierung schwierig:

«In der letzten Woche vor den Prüfungen habe ich jeden Abend bis halb zehn mit Maschinen geübt.»

Das hat sich ausgezahlt. Koch hat die Prüfungen bestanden und ist spätestens jetzt, nach den ersten Wochen auf ihrem zweiten Lehrbetrieb, definitiv angekommen. Sie erzählt von einer offenen Bauernfamilie, bei der sie essen und übernachten darf, und dass sie bereits am ersten Tag selbst auf dem Traktor sitzen und mähen durfte. «Es gefällt mir viel besser und ich stehe jeden Morgen mit einem guten Gefühl auf.»

