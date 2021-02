Thurgau Professor zur Mobilität von morgen: «Sie ‹sharen› ja auch ihre Freundin nicht» Soll die Wende weg vom klimaschädlichen CO2-Ausstoss und hin zu grünen Mobilitätskonzepten gelingen, steht noch ein langer Weg bevor – wie ein Wissenschafts-Livestream des Think Tank Thurgau zeigte. Christof Lampart 02.02.2021, 04.00 Uhr

Verhaltensänderungen in der Mobilität sind nur schwer zu erreichen.

Manuela Jans-Koch

Im Herbst 2020 fand im Pentorama der Wissenschaftskongress «Hat die Zukunft der Mobilität eine Zukunft» als Kooperationsveranstaltung von Think Tank Thurgau und DenkRaumBodensee statt. Nun diskutierten die Organisatoren kürzlich während einer Stunde per Livestream aus der Pädagogischen Hochschule Thurgau in Kreuzlingen über die damals gewonnenen Erkenntnisse.

Einstellungen und Verhalten ändern

Dabei wurden zweierlei deutlich. Positive Veränderungen punkto Mobilität können nur gelingen, wenn die Mobilitätsnutzer bereit sind, ihre Einstellung und ihr Verhalten zu verändern. Und die erwünschte Verhaltensänderung ist selbst in der ÖV-freundlichen Schweiz nur schwerlich zu erreichen. Ganz egal, ob der Gesetzesgeber dabei mit Anreizen wie Vergünstigungen oder Strafen wie zusätzlichen Gebühren und Abgaben aufwartet. Dies wurde in der Diskussion zwischen Alexander Eisenkopf (Professor an der Zeppelin Universität, DenkRaumBodensee) und dem Verhaltensökonomen Gerhard Fehr (FehrAdvice & Partners AG, Zürich) deutlich. Moderiert wurde das Gespräch von Matthias Mölleney (Stiftungsratspräsident Think Tank Thurgau).

Schulterschluss eingefordert

Laut Fehr ist Mobilität ein menschliches Grundbedürfnis, ein Wirtschaftsmotor und somit ein Wohlstandspfeiler. Damit die Mobilität zukünftig nicht nur wirtschaftsfreundlich, sondern auch klimafreundlich werden könne, sei jedoch ein Umdenken nötig. Fehr:

«Wir brauchen nicht weniger Mobilität, aber bessere.»

Dies bedinge, dass Wirtschaft und Politik am gleichen Strang zögen, um eine Mobilität zu schaffen, die «auf die Bedürfnisse der Menschen zugeschnitten ist».

Moderne Mobilitätskonzepte, welche mit Umfahrungen ganze Ortschaften entlasteten und die Dörfer und Innenstädte dem Langsamverkehr wieder zurückgäben, wären heute schon im grossen Stil denk- und durchführbar, doch «solange wir den Schulterschluss von Wirtschaft und Politik nicht haben, kann es keine funktionierende Mobilitätskonzepte geben», so Fehr.

Sharing-Konzept noch nicht ausgereift

Für noch nicht so ausgereift, um grossflächig zu wirken, hält Eisenkopf die diversen Sharing-Konzepte. Zwar sei der Gedanke, dass man mit gezieltem Car-Sharing die für den Transport der Massen benötigten Autos und somit auch die Staus drastisch minimieren könne, zwar faszinierend, doch sei das Sharingkonzept, zumindest in Deutschland, nur für eingefleischte Nutzer eine echte Mobilitätsalternative. Viele Menschen täten sich schon allein mit dem Gedanken schwer, ihr «heiliges Blechle» mit anderen Menschen zu teilen, so Eisenkopf, denn «schliesslich ‹sharen› Sie ja auch ihre Freundin nicht mit anderen».

Noch nie so viele Innovationen erlebt

Dass vieles geht, zeigt die aktuelle Coronakrise. Fehr bekannte:

«Ich habe in meinem Leben noch nie so viele Verhaltensänderungen und Innovationen erlebt wie in den letzten zehn Monaten.»

Die Einführung des Homeoffice für ganze Branchen habe einen extremen Einfluss auf die Mobilität der Bevölkerung gehabt, profitierten doch rund 60 Prozent der Bevölkerung von der Arbeit zu Hause. Sollte sich das Homeoffice als nachhaltige Arbeitsform etablieren können, dann hätte dies für die Mobilität einen Rattenschwanz an Entwicklungen zur Folge. Zum einen würden immer mehr Büroimmobilien in den Städten frei werden und zum anderen auch weniger ÖV-Transportmittel benötigt. Was bedeute, dass die dann leereren Züge und Busse noch stärker subventioniert werden müssten. Dass aktuell viele Menschen vermehrt aufs Auto setzten, sei epidemiologisch verständlich, aber keine nachhaltige Entwicklung: «Die Schweiz ist ein Land der Pendler, denn der Arbeitgeber kann sich hier auf den ÖV verlassen», so Fehr.