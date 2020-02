Sie programmieren ihr Spielzeug selber – PH Thurgau und IHK bieten Schülern neues Lernmaterial zum Tüfteln

5.Klässler aus Steckborn haben in einer Projektwoche gelernt zu programmieren. Das Ziel: Tüftlergeist wecken und so dem Fachkräftemangel begegnen.

Programmieren ist für viele Erwachsene ein unbekanntes Feld. Heute lernen Kinder das in der Schule. Diese Woche haben sich die 5.Klässler in Steckborn damit beschäftigt.

Ermöglicht hat die Projektwoche die Pädagogische Hochschule Thurgau (PHTG). Sie liefert Kisten mit Material, eine Infoveranstaltung für die Lehrpersonen sowie – falls von der Schule gebucht – eine Einführung für die ganze Klasse. «NaTech digital» heisst das Projekt und verbindet die Fächer Natur+Technik und Medien+Informatik.

In Steckborn hat Alex Bürgisser, Lehrbeauftragter für Medien und Informatik an der PHTG, das Projekt begleitet. Er war hauptsächlich für die Entwicklung der Materialkisten verantwortlich und sagt:

Am Freitag zeigten die Schüler, was sie gemacht und gelernt haben. Medienschaffende durften zuschauen, Fragen stellen und fotografieren, jedoch dürfen die Schüler nicht mit Namen genannt werden. Unsere Zeitung verwendet deshalb erfundene Namen.

Max und Levin haben ein Modellauto mit dem Microcontroller Calliope versehen. Calliope ist ein Prozessor, also ein Minicomputer, der mit verschiedenen Sensoren, Lämpchen, einem Lautsprecher und einem Mikrofon ausgestattet ist. Und der sich programmieren lässt. Die beiden 11-Jährigen drücken auf dem einen Prozessor die Knöpfe A und B. Das Signal wird auf den anderen Prozessor auf dem Auto übertragen, der die beiden Räder antreibt.

Die Anweisungen, wie Calliope auf verschiedene Inputs reagieren soll, schreiben die Schüler mit einem Computerprogramm und übertragen es mittels Kabel auf den Prozessor. Levin sagt: «Zu Beginn war das Programmieren schwierig.» Max ergänzt:

Eigentlich wollen die beiden am liebsten Lokführer beziehungsweise Sportler werden. Aber das Gelernte in der Projektwoche fasziniert sie. Und Max bemerkt: «Künftig müssen Lokführer sicher auch mehr mit Computern arbeiten.»

IHK Thurgau will so Mangel an Fachkräften begegnen