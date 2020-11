Sie lenken Amors Pfeile: Im «Silver Ox» in Wagenhausen entwickeln Michael Hörnlimann und Laura Matter eine Dating-App

Im Rahmen der Totalsanierung des «Ochsen» in Wagenhausen strebte die Besitzerin Eveline Herzer eine Nutzung an, die der Vereinsamung im Alter entgegenwirkt, gemeinschaftliches Wohnen fördert und unternehmerischen Personen die Möglichkeit bietet, ihr Wissen sowie ihre Erfahrung an die nächste Generation weiterzugeben. Das Mehrgenerationenprojekt ermöglicht es einem jungen Team, 100 Tage lang kostenlos die Wohnung und den Arbeitsraum im «Ochsen» zu nutzen, um dort ein Projekt voranzutreiben. Hierbei wird das Team von den sogenannten «Silvers», Vertretern der älteren Generation, die in den sechs Mietwohnungen im «Ochsen» leben, unterstützt. Die erste «100 Day Challenge» wird von der Thurgauer Kantonalbank mitfinanziert. (red)

www.silverox.ch