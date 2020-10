Fragen & Antworten Sie landen auch mal in der Murg, aber es wurden mit ihnen schon 14'000 Kilometer zurückgelegt: Elf Fragen zum Frauenfelder E-Trottinett-Versuchsbetrieb Halbzeit: Seit sechs Wochen flitzen elektrisch betriebene Trottinetts durch die Strassen der Stadt Frauenfeld. Für die Stadt sind noch einige Fragen offen, aus Sicht der Kantonspolizei hat es bislang keine grösseren Probleme gegeben. Samuel Koch 21.10.2020, 04.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

In den ersten sechs Wochen des Versuchsbetriebs standen in Frauenfeld täglich bis zu 100 E-Trottis im Einsatz. (Bild: Reto Martin)

1) Wie viele E-Scooter sind seit 1. September im Einsatz?

Diese Zahl variiert. Waren es zu Beginn des dreimonatigen Pilotversuchs 50 E-Scooter, rüstete der schwedische Anbieter Voi je nach Nachfrage, Wetter oder logistischen Überlegungen auf bis zu 100 Trottinetts auf. «Bis zu dieser Marke sieht die Stadt keinen gesteigerten Gemeingebrauch, weshalb sie Voi den öffentlichen Raum gratis zur Verfügung stellt», sagt Robert Scherzinger vom zuständigen Amt für Tiefbau und Verkehr.

2) Wie häufig werden E-Trottinetts in Frauenfeld genutzt?

Robert Scherzinger, Amt für Tiefbau und Verkehr. (Bild: Andrea Stalder)

Innert sechs Wochen haben sich knapp 11'000 Fahrten ergeben, wie eine aktuelle Auswertung ergibt. Das entspricht rund 248 Fahrten täglich, mit durchschnittlich 28 Fahrern. Registriert und einen E-Scooter entsperrt haben bisher 1250 Personen, die total 14'000 Kilometer zurückgelegt haben. Im Vergleich dazu legen die Stadtbusse in derselben Zeit 90'000 Kilometer zurück. «Das zusätzliche Mobilitätsangebot funktioniert», sagt Scherzinger. Rückmeldungen zeigten, dass vor allem die Jüngeren Spass damit haben, vor allem zu Randzeiten ab 17 Uhr bis spätabends. «Die E-Scooter ergänzen das ÖV-Angebot», sagt er.

3) Sind an Wochenenden kaum E-Scooter verfügbar?

Nein. An Wochenenden verzeichnet Voi viele Fahrten, ähnlich wie abends. «Der Anbieter hatte aber an zwei Wochenenden mit technischen Störungen zu kämpfen», sagt Scherzinger. Voi versucht ständig, sein Angebot zu verbessern. Das beinhaltet ebenfalls, die Standorte zu optimieren, damit die Scooter niemandem im Weg stehen.

E-Trotti-Gang: der Frauenfeld Stadtrat. (Bild: Reto Martin)

4) Sind bei der Stadt andere Reklamationen eingegangen?

«Das brauchen wir nicht», heisse es gerade von der älteren Generation. «Vereinzelte Hinweise haben wir zudem von der Kantonspolizei Thurgau erhalten, dass Strassenverkehrsregeln missachtet werden», erklärt Scherzinger vom Amt für Tiefbau und Verkehr.

5) Darf ich mit dem E-Scooter ohne Helm und auf Trottoirs fahren?

Grundsätzlich ist das Fahren mit Helm nur empfohlen. Wie im Strassenverkehrsgesetz festgehalten, entspricht ein elektrisch betriebener E-Scooter mit Maximalgeschwindigkeit von 20 km/h einem Leicht-Motorfahrrad. «Es gelten deshalb dieselben Regeln wie beim Velo», sagt Daniel Meili, Mediensprecher der Kantonspolizei Thurgau. Auf Trottoirs und Fusswegen sind Fahrten mit E-Trottis also verboten. «Aus Sicht der Kantonspolizei Thurgau hat es bisher keine grösseren Probleme gegeben», sagt Meili. Voi bietet übrigens die virtuelle Onlinefahrschule «RideLikeViola» zu Verkehrsregeln an. Wer sie absolviert, erhält Freifahrten.

6) Betreibt die Stadt einen hohen Aufwand, der nur Voi zugutekommt?

Vereinzelte E-Scooter landen an unangebrachten Orten: in Sperrzonen, in Aussengemeinden oder in der Murg. «Wenn der Werkhof davon erfährt, kann er reagieren», sagt Scherzinger. Ansonsten sammelt Voi die Geräte ein. «Der Aufwand der Stadt ist überschaubar», sagt er. Die Fahrkosten fliessen vollumfänglich zu Voi. «Für sie scheint es sich zu lohnen, obwohl Voi normalerweise erst in Städten mit über 100'000 Einwohnern arbeitet», sagt Scherzinger. In Frauenfeld wohnen 25'000.

7) Was passiert, wenn jemand ausserhalb der erlaubten Zone unterwegs ist?

Eine Fahrt nach Uesslingen, Kefikon oder Felben-Wellhausen, die gemäss Auswertungen gemacht wurden, sind grundsätzlich möglich. Der E-Scooter lässt sich dort vom Fahrer jedoch nicht mehr sperren, weshalb die Nutzungsdauer weiterläuft und die Fahrt mehr kostet.

8) Zahlt der Fahrer dann uneingeschränkt weiter?

Nein. Die Zeit läuft so lange weiter, wie Anbieter Voi die Sperrzeit eingerichtet hat. Irgendwann stoppt die Fahrt automatisch, womit auch die Zahlung abbricht. «Ausserhalb der erlaubten Zone lassen sich E-Scooter aber dann nicht mehr für Fahrten entsperren», sagt Scherzinger. So ist es an Voi, die dortigen Scooter wieder einzusammeln.

Don't drink and ride! (Bild: Reto Martin)

9) Will die Stadt die Sperrzonen anpassen?

Vorerst nicht. Die meisten Auslösungen geschehen rund um den Bahnhof sowie mit Fahrten in die Quartiere Langdorf, Kurzdorf und Ergaten-Talbach. «Eine Überlegung ist, ortsspezifische Anpassungen zu machen», sagt Scherzinger. Dafür sei es aber noch zu früh. Denkbar seien sogenannte «incentive parkings», um die Nutzung der E-Scooter zu steuern und die Nutzer zu «erziehen». Wer also seinen Scooter in ein gewisses Parkfeld stellt, erhält eine Belohnung. «So gibt es weniger Wildwuchs», sagt er.

10) Was leisten die neuen Voi-E-Scooter «Voiager 3X»?

Das neue Trottinett-Modell, das auch in Frauenfeld zum Einsatz kommt, weist unter anderem ein intelligentes Lenkerdisplay, austauschbare Akku oder ein Smartphonehalter auf. «Dadurch lässt sich die Logistik rund um den Betrieb der E-Trottinetts drastisch vereinfachen und die Klimabilanz stark verbessern», sagt Claus Unterkircher, Chef von Voi in der Schweiz. Das Positionslicht zeigt an, welche E-Scooter gerade verfügbar sind und wo sie nicht abgestellt werden dürfen, etwa im Murg-Auen-Park.

11) Was passiert in Frauenfeld nach Ablauf der dreimonatigen Testphase?

Das zuständige Amt für Tiefbau und Verkehr wertet bis dahin weiter Daten aus. «Derzeit gibt es noch viele offene Fragen», sagt Robert Scherzinger. Beispielsweise zu Sperrzonen, Beschränkungen oder dem Betrieb im Winter. Nachdem verschiedene Ämter sowie die Kantonspolizei Thurgau angehört worden sind, entscheidet der Stadtrat über das weitere Vorgehen. «Ich möchte die politische Wertung nicht vorwegnehmen», sagt Scherzinger. Zwischen dem Ende von E-Scootern in Frauenfeld und einem gesteigerten Gemeingebrauch mit monetären Gebühren zu Lasten von Voi oder anderen Anbietern an die Stadt sei alles denkbar.