Sie bot Widmer-Schlumpf einst Rückendeckung – nun weiss die Thurgauer BDP nicht genau, wo sie hingehört

Zwölf Jahre nach der Gründung ist die BDP Thurgau an ihrem Ende angelangt. Ein geschlossener Übertritt der rund 50 Mitglieder zur CVP findet kaum statt, obwohl das auf nationaler Ebene der Plan ist. Einige liebäugeln mit der GLP.

Silvan Meile 18.11.2020, 05.10 Uhr

Am 28. Dezember 2010 sprach die damalige Bundesrätin Eveline Widmer-Schlumpf auf Einladung der BDP Thurgau im «Thurgauerhof» zur Personenfreizügigkeit Bild: Susann Basler

Andreas Guhl hält das Steuer des untergehenden Schiffs in den Händen. Der Landwirt aus Oppikon hat interimistisch das Präsidium der BDP Thurgau übernommen. Das ist keine dankbare Aufgabe. Er muss nicht das Schiff auf Kurs bringen, eher fällt Kapitän Guhl die Aufgabe zu, es kontrolliert sinken zu lassen.

Ohne Gegenstimme haben sich die Delegierten der BDP Schweiz am Samstag für den Zusammenschluss mit der CVP zu «Die Mitte» ausgesprochen. Nun liegt es an den Kantonalparteien, die Fusionsfrage zu prüfen. Ohne die Delegiertenversammlung der CVP Schweiz vom 28. November abzuwarten, haben die Berner und Glarner BDP bereits grünes Licht gegeben. Im Thurgau wartet man noch ab. Eine Vorstandssitzung sei wegen eines Krankheitsfalls ausgefallen, auch eine Mitgliederversammlung sei noch nicht terminiert, sagt Andreas Guhl. Aber:

BDP Kantonalpräsident Andreas Guhl. Bild: PD

«Wir sind von der CVP herzlich eingeladen.»

Rund 50 Mitglieder zähle die Thurgauer BDP. Doch nicht alle sind Feuer und Flamme für einen geschlossenen Übertritt zur neuen Mittepartei. Guhl sagt:

«Für einige unserer Mitglieder kommt eher die GLP in Frage.»

Andere könnten sich für die Parteilosigkeit entscheiden. Der Kantonalvorstand wolle nun eine Auslegeordnung machen und alle Optionen auf den Tisch legen. Ein denkbares Szenario ist etwa die Parteiauflösung, um es danach jedem Mitglied selber zu überlassen, welchen Weg es bestreiten will.

«Wir waren eine Protestbewegung»

Ihre Geburtsstunde hatte die BDP Thurgau am 11. November 2008. 37 Thurgauer trafen sich im «Stelzenhof» Weinfelden und gründeten die vierte Kantonalsektion der BDP Schweiz. «Wir waren eine Protestbewegung», sagt Guhl. Ein Protest für Bundesrätin Eveline Widmer-Schlumpf.

Jene, die sich damals zur Parteigründung trafen, fanden es nicht korrekt, wie mit ihr umgegangen wurde. Pascal Bertschinger, erster Präsident der BDP Thurgau, schilderte die Ausgangslage später so:

«Dann kam die bekannte Situation mit der Abwahl von Herrn Blocher, als sie gegen Frau Widmer-Schlumpf geschossen haben. Da sagte ich mir, da kannst du nicht einfach zuschauen, da musst du etwas machen.»

Mit der Gründung einer Kantonalsektion stärkten sie vom «Stelzenhof» aus der Bundesrätin, die bei der SVP als Verräterin galt, den Rücken.

Ganz knapp einen Sitz im Nationalrat verpasst

Doch im Thurgau liefen – nicht wie in anderen Kantonen – kaum SVP-Mitglieder zur neuen BDP über. Martin Huber, Direktor am BBZ Arenenberg, war der einzig namhafte Überläufer. «Die Art und Weise, wie die SVP politisierte, war für mich nicht mehr stimmig», sagt Huber heute. Ihm ist beinahe der grösste Coup der kurzen Geschichte der Kantonalpartei gelungen. 2011 verpasste er die Wahl in den Nationalrat haarscharf.

Eine Listenverbindung der BDP, GLP, EVP und EDU schaffte es, auf Kosten der FDP einen Sitz zu ergattern. Obwohl Huber mehr Stimmen als der grünliberale Thomas Böhni erzielte, reichte es nicht. Böhni profitierte von wenigen hundert zusätzlichen Stimmen der GLP-Jungpartei.

Martin Huber. Bild: Reto Martin

Diese Flanke hatte die BDP offen. Sie verpasste es, für die Wahlen eine eigene Jungmannschaft aufzustellen. Es schmerze nicht mehr, sagt Martin Huber. «Ich habe dem nie mehr nachgetrauert.» Persönlich könne er sich künftig seine politische Heimat in der neuen Mittepartei vorstellen.

Nach Widmer-Schlumpfs Rücktritt ging es bergab

Zu ihren besten Zeiten war die Thurgauer BDP mit fünf Sitzen im Kantonsrat vertreten, bildete zeitweise eine eigene Fraktion. Doch der Rücktritt von Widmer-Schlumpf aus dem Bundesrat nahm der Partei den letzten Wind aus den Segeln.

Dann kam es auch noch zu einem Knatsch. 2016 legte der amtierende Präsident Markus Berner nach Differenzen in der Parteileitung Hals über Kopf sein Amt nieder und trat später aus der Partei aus. Nach einer Anstandsfrist schloss er sich der CVP an.

Die letzten Kantonsräte verpassen die Wiederwahl

Als im Thurgauer Grossen Rat 2018 auch noch Alban Imeri der BDP den Rücken kehrte und der SP beitrat, waren Andreas Guhl und Roland A. Huber die letzten BDP-Kantonsräte. Beide fielen durch eine engagierte Politik auf. Gegen den Abwärtsstrudel der Partei konnten sie sich aber nicht stemmen. Sie verpassten eine Wiederwahl im vergangenen Frühling. Auch Guhl, der dennoch am siebtmeisten Panaschierstimmen im Kanton auf sich zog.

Andreas Guhl wird wohl als letzter Thurgauer BDP-Präsident in die Geschichtsbücher eingehen. «Wenn wir weiterhin Wähleranteile verlieren, muss man eine andere Option suchen», sagt er. Das letzte Wort wird schliesslich an einer Mitgliederversammlung fallen.

«Ich denke, bis in einem Jahr werden wir eine Lösung haben.»

Für ihn persönlich sei die CVP beziehungsweise die Mitte eine Option. Jemandem dort etwas streitig machen, will er aber nicht.