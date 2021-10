Primarschulkinder in Herdern tragen leuchtende Stirnbänder

Sicherheit Herderner Schulkinder tragen jetzt leuchtende Stirnbänder Mehr Sicherheit in der Dunkelheit: Die terzStiftung hat der Primarschule Herdern-Dettighofen Stirnbänder geschenkt. In die Bänder sind lichtreflektierende Fäden eingearbeitet. 06.10.2021, 11.40 Uhr

Die Kinder der Primarschule Herdern-Dettighofen tragen leuchtende Stirnbänder. Bild: PD

Leuchtende Stirnbänder für mehr Sicherheit: Die Primarschule Herdern-Dettighofen hat von der terzStiftung bunte und leuchtende Stirnbänder erhalten. Gestrickt von Frauen aus der Umgebung der Schule. Das Besondere ist, dass dabei ein lichtreflektierender Faden eingearbeitet wurde. So sind die Kinder mit dem Stirnband in der Dunkelheit besser sichtbar.

Erhalten haben die Kinder die Stirnbänder am Freitag, 24. September. Nach der Pause haben sich die rund 40 Unterstufenkinder in der Turnhalle in Herdern eingefunden. Die Lehrerinnen erklärten ihnen, wer die farbigen Stirnbänder strickte und weshalb sie in der Schule verteilen werden. Die Kinder haben sich dann aus den verschiedenen Bändern eines aussuchen dürfen. Die Schule bedankt sich bei den strickenden Frauen und der terzStiftung, die mit dieser Aktion einen Beitrag zur Sicherheit der Kinder im Strassenverkehr leisten. (red)