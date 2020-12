Sichere Fussgängerstreifen Die gelbe Markierung als Sicherheitsrisiko: 146 der fast 1000 Zebrastreifen im Thurgau müssen dringlichst bearbeitet werden Der Kanton weiss, welche Zebrastreifen Gefahren bergen. Er hat sie alle überprüft und ist nun dabei, die Sicherheitsmängel zu beheben. SVP-Kantonsrat Paul Koch geht die Sanierung zu langsam. Larissa Flammer 07.12.2020, 05.20 Uhr

Dieser Fussgängerstreifen in Berlingen ist ein Sicherheitsrisiko und wird entfernt. Bild: Andrea Stalder (22.Oktober 2020)

Fussgängerstreifen lösen immer wieder emotionale Debatten aus. Viele sehen in ihnen Sicherheit – für die Kinder auf dem Schulweg zum Beispiel – und wollen nicht akzeptieren, wenn die gelbe Markierung irgendwo aufgehoben wird. Doch Fussgängerstreifen führen nicht immer zu mehr Sicherheit, zum Teil sind sie sogar eine Gefahrenquelle.

Paul Koch. Bild: Donato Caspari

Mit Verweis auf das Thurgauer Langsamverkehrskonzept, mit dem auch die Sicherheit auf der Strasse erhöht werden soll, stellte SVP-Kantonsrat Paul Koch (Oberneunforn) dem Regierungsrat Fragen zur Behebung von Sicherheitsmängeln auf Fussgängerstreifen. Am Freitag veröffentlichte die Regierung ihre Antworten auf die Einfache Anfrage. Dort heisst es:

«Die Thurgauer Strassen werden immer sicherer, wie die Unfallstatistik der Kantonspolizei Thurgau zeigt.»

Trotz immer mehr eingelöster Fahrzeuge nahm die Anzahl Fussgängerunfälle im vergangenen Jahr ab (2018: 58/2019: 48). Davon passierten letztes Jahr 22 Unfälle auf Fussgängerstreifen, im Vorjahr waren es 24.

Auf dem Thurgauer Kantonsstrassennetz gibt es fast 1000 Zebrastreifen. Vor wenigen Jahren wurden alle erfasst und auf ihre Sicherheit überprüft. Die wichtigsten Faktoren dabei sind Sichtverhältnisse, Schutzinseln, Zweistreifigkeit der Fahrbahn, Beleuchtung und Fussgängerfrequenz.

146 Fussgängerstreifen wurden als am dringlichsten zu bearbeiten eingestuft. «Eine hohe Zahl», findet Paul Koch. Und diese seien ja nur am dringlichsten zu beheben, was bedeute, dass die übrigen Streifen nicht frei von Sicherheitsmängeln seien.

Kanton erhebt Beleuchtungssituation

«Die Sanierung der Fussgängerstreifen mit Sicherheitsdefiziten läuft», schreibt der Regierungsrat. Die Umsetzung sei auf Kurs, bei einem Drittel der 146 Streifen hat das Tiefbauamt die Situation bereits verbessert.

«Bis 2023 werden die dringlichsten Schwachstellen weitestgehend behoben sein.»

Einige Fussgängerstreifen müssen jedoch auch aufgehoben werden, weil die Normen nicht eingehalten werden können.

Nicht immer sind bauliche Sanierungen nötig, auch einfache Massnahmen können die Sicherheit erhöhen. Der Regierungsrat erwähnt Signale, verbesserte Sichtweite, erneuerte Strukturmarkierung und Beleuchtung. «Gerade bei der Beleuchtung besteht noch Potenzial», heisst es in der Antwort. Bis 2021 soll der Kanton demnach über einen Beleuchtungskataster für die Kantonsstrassen verfügen, der zeigen wird, an welchen Orten Verbesserungsmöglichkeiten bestehen.

Neue Ideen wie 3D-Optik oder LED fehlen

Dass die dringlichsten Sicherheitsmängel erst bis 2023 behoben werden sollen, ist für Kantonsrat Koch nicht zufriedenstellend. «Das müsste schneller gehen.» Vor allem wenn man bedenke, dass die Sicherheit von Fussgängerstreifen schon vor fünf bis sechs Jahren ein Thema in der Thurgauer Politik waren. Beleuchtungen, die zum Beispiel von Ästen verdeckt seien, könne man doch ganz einfach verbessern.

In der Antwort des Regierungsrats vermisst Koch auch neue Ideen. Er nennt als Beispiel Fussgängerstreifen in 3D-Optik, die für Autofahrer wie Hindernisse aussehen. Weiter LED-Leuchten an den Streifen oder Beleuchtung, die per Bewegungsmelder aktiviert wird, sobald Fussgänger in die Nähe kommen. Koch wird beobachten, was der Kanton künftig für eine verbesserte Sicherheit unternimmt.