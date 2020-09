«Shitstorms werden überbewertet»: Social-Media-Experte stuft kritisierten Auftritt der Stadt Frauenfeld in den sozialen Medien ein

Der Frauenfelder Stadtrat äussert sich zur Kritik von SP-Gemeinderat Ralf Frei am städtischen Auftritt in den sozialen Medien. Für den Experten ist die Präsenz einer modernen Behörde in den sozialen Medien ein Muss. Der Thurgau sei diesbezüglich «eher rückständig».