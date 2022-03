Sie macht auf sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz aufmerksam

Sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz: «Oft fehlt nicht nur den Opfern der Mut, hinzustehen» Antonella Bizzini ist juristische Beraterin und Stellenleiterin bei der Thurgauer Infostelle Frau und Arbeit mit Sitz in Weinfelden. Zwar besteht heute eine Sensibilisierung für das Thema sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz. Doch kommt es weiterhin zu Vorfällen. Scham und Angst hält Betroffene häufig davon ab, sich zu wehren. Judith Schuck Jetzt kommentieren 01.03.2022, 05.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Antonella Bizzini leitet die Thurgauer Infostelle Frau und Arbeit. Bild: Tobias Garcia

Frau Bizzini, auf der Website der Infostelle Frau und Arbeit ist das Infoblatt zur sexuellen Belästigung gerade besonders präsent. Gab es in letzter Zeit vermehrt Anfragen zum Thema?

Antonella Bizzini: Wir bekommen immer wieder Anfragen. Es gibt Schwankungen, aber durchschnittlich melden sich etwa 10 bis 20 Personen und etwa zwei bis drei Unternehmen pro Jahr bei uns.

Hat die MeToo-Bewegung dazu beigetragen, das Bewusstsein für die Thematik zu schärfen und mehr an die Öffentlichkeit zu holen?

MeToo sorgte auf jeden Fall für eine Sensibilisierung. Seit dem Inkrafttreten des Gleichstellungsgesetzes 1996 ist aber über die Jahre auch viel passiert. Junge Frauen sind oft im Ausgang mit sexueller Belästigung konfrontiert und müssen sich damit auseinandersetzen. Unternehmen werden sich bewusst, dass sie in die Pflicht genommen werden. Dass Frauen ein Bewusstsein dafür entwickelt haben, dass Belästigungen nicht einfach geduldet werden müssen, bedeutet nicht, dass sie im Stande sind, sich zu wehren. Deshalb machen wir auf dieses Thema aufmerksam.

Worum geht es bei sexueller Belästigung am Arbeitsplatz?

Eine sexuelle Belästigung ist eine Form von Machtausübung und unter Umständen Machtmissbrauch. Es geht um Grenzüberschreitungen. Es geht darum, dass die persönlichen Grenzen einer anderen Person bewusst verletzt werden, bewusst missachtet werden. Es muss nicht eine körperliche Handlung ausgeübt werden. Eine junge Frau meldete sich bei uns, weil sie von ihrem Vorgesetzten über ihr Sexleben ausgefragt wurde, welche Vorlieben sie habe oder was für Unterwäsche sie trage. Solche Fragen bringen die Betroffenen in grosse Verlegenheit. Das sind Themen, über die sie vielleicht nicht einmal mit Freundinnen sprechen würden. Solche Vorfälle sagen viel über das Klima am Arbeitsplatz aus. Das Opfer spürt, «ich werde nicht respektiert. Was ich sage, zählt nicht.»

Scham und Schuldgefühle sind hier sicher zentral. Viele Betroffene werden sich nicht trauen, über solche Vorfälle zu sprechen.

Obwohl in der Gesellschaft und bei Unternehmen das Thema immer mehr ins Bewusstsein rückt, ist die Dunkelziffer weiterhin hoch. Die Opfer suchen häufig die Schuld bei sich. «Was habe ich getan, dass ich diese Fragen gestellt bekomme? Was habe ich getan, dass er mich berührt hat?» Das finde ich das eigentlich Tragische, denn es impliziert, die betroffene Person habe etwas provoziert. Sie sei verantwortlich für das, was geschehen ist oder noch immer geschieht. Mit diesem Schuldgefühl behaftet, brauchen Betroffene viel Mut, das Erfahrene publik zu machen. Jede und jeder muss sich aber bewusst sein, dass sie als Person grundsätzlich das Recht hat, respektiert zu werden. Egal, wer gegenüber steht, egal auf welcher Hierarchiestufe die Person ist und welches Alter sie hat.

Juristin Antonella Bizzini. Tobias Garcia

Am Arbeitsplatz ist das Thema besonders heikel, da Ängste, den Job zu verlieren, mitreinspielen.

Am Arbeitsplatz vertraue ich darauf, dass es um die Arbeit geht. Ich sichere mich nicht ab, wie ich das vielleicht im Ausgang tue. Umso schlimmer ist es, wenn dieses Vertrauen missbraucht wird. Und dann kommt die Angst, die Stelle zu verlieren, wenn ich mich wehre. Dabei habe ich die Stelle erst angetreten und sie gefällt mir sehr gut. Oder ich habe nach langer Suche endlich einen Job erhalten. Die Angst um den Jobverlust ist ein Machtinstrument. Lasse ich mich von der Angst leiten, werde ich mich nicht oder ungenügend wehren. Und damit schade ich mir und spiele denen in die Hände, die meine Grenzen nicht respektieren. Oder ich schaue weg, wenn andere betroffen sind. Oft fehlt nicht nur den Opfern der Mut, hinzustehen. Zu einem guten Arbeitsklima tragen alle Mitarbeitenden bei.

Sie sagten, dass sich auch Unternehmen an Sie wenden – mit welchen Fragestellungen?

Unternehmen sind vom Gesetz her verpflichtet, präventiv gegen sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz vorzugehen. Kommt es zu einer Belästigung, müssen sie nachweisen, welche Massnahmen sie konkret unternommen haben, um sexuelle Belästigungen zu verhindern. Gelingt ihnen der Nachweis nicht, riskieren sie, zur Zahlung einer Entschädigung in der Höhe von einem bis zu sechs Monatslöhnen verurteilt zu werden.

Für Gleichstellung im Berufsleben Infostelle Frau und Arbeit gibt es seit 1998. Sie setzt sich für mehr Gleichstellung im Berufsleben ein. In Weinfelden und St.Gallen werden Beratungsgespräche zu juristischen Fragestellungen aber auch zu Beruf und Laufbahn angeboten: www.frauundarbeit.ch.

Wie hoch beläuft sich so eine Entschädigung?

Als Grundlage für den Monatslohn wird vom Schweizer Durchschnittslohn ausgegangen und nicht etwa vom konkreten Monatslohn der betroffenen Person. Meldet sich eine Person, weil sie belästigt wurde, löst das häufig Ratlosigkeit aus: Was muss getan werden und wie und wann? Zudem gilt es, als Arbeitgeberin allen Arbeitnehmenden gerecht zu werden, also auch der Person, die beschuldigt wird. Das ist keine einfache Situation.

Was raten Sie den Arbeitgebenden im Umgang mit den Beschuldigten?

Es ist zunächst wichtig, dass sie von Anfang an klarstellen: «Wir dulden solch ein Verhalten nicht!» Wer sich im Vorfeld bereits damit befasst hat, wie vorzugehen wäre, falls etwas geschehen sollte, kann besser agieren. Ich habe den Eindruck, dass der Thematik mehr Beachtung geschenkt wird, wenn Frauen auf wichtigen Posten oder im HR sitzen. Wobei ich auch feststelle, dass immer mehr Männer sich mit dem Thema auseinandersetzen und gut sensibilisiert sind. Die Arbeitgebenden, die sich an uns wenden, möchten das Richtige tun. Und sie zeigen damit, dass ihnen der Schutz ihrer Mitarbeitenden wichtig ist.

In der Regel sind Frauen die Opfer und Männer die Täter. Auf dem Infoblatt ist auch beschrieben, dass Frauen häufig zu Komplizinnen werden können. Hat das mit einer Art Neid zu tun, dass trotz des unangenehmen Vorfalls die Betroffenen eine Art Anerkennung für ihr Äusseres oder Aufmerksamkeit erhalten?

Das möchte ich so nicht grundsätzlich unterstellen. Der vielleicht häufigste Grund ist, dass sich Kolleginnen und Kollegen dem Arbeitsklima bereits so angepasst haben, dass sie Belästigungen als «normal» empfinden. Hier spielt das Verhalten der Vorgesetzten eine wichtige Rolle. Gibt es keine Kontrolle, werden diejenigen das Klima bestimmen, die sich durchsetzen. Und wer möchte schon als «Spielverderber» dastehen und etwas beanstanden, das alle anderen als «normal» ansehen? Es braucht viel Mut.

Aber ist das nicht gerade noch ein Schlag ins Gesicht, wenn sich Opfer jemandem anvertrauen und dann wiederum in ihrer Verletzung nicht ernst genommen werden?

Natürlich. Gerade wenn der Chef derjenige ist, der belästigt, kann es zu dieser Komplizenschaft mit der Führungsperson kommen. Auch aus Angst vor Konsequenzen für den eigenen Job. Vielleicht wurde die Kollegin selber schon am Busen angefasst und sie hat das Geschehene vor sich und vor anderen verharmlost, um sich zu schützen, um mit der Verletzung umgehen zu können, um den Job nicht zu verlieren. Oder sie hatte tatsächlich kein Problem damit. Wer weiss das schon? Wichtig scheint mir, dass die Betroffenen sich immer wieder vergegenwärtigen: Was ich empfinde, ist richtig, nicht die Einschätzung anderer. Es lohnt sich, sich professionelle Hilfe zu holen, denn es besteht die Gefahr, etwas vor sich selbst zu verharmlosen. Und wenn ich das tue, traue ich mir und meinen Gefühlen nicht mehr. Und das ist definitiv nicht gesund.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen