Drei Flaschen Rotwein, Kokain und Spuren von Sperma: Thurgauer steht wegen Schändung vor Bezirksgericht Weinfelden Die Liste seiner Straftaten ist lang und der Staatsanwalt will ihn für vier Jahre hinter Gitter schicken. Ein 26-Jähriger musste sich vor dem Bezirksgericht Weinfelden unter anderem wegen Schändung und Nötigung verantworten. Ida Sandl 11.06.2020, 05.10 Uhr

An der Bahnhofstrasse 12 in Weinfelden befindet sich unter anderem das Bezirksgericht. Bild: Reto Martin

Sie waren Freunde bis zu der Nacht mit drei Flaschen Rotwein und Kokain. Frühmorgens muss die Frau sich übergeben, dann schläft sie ein. Tief, fast bewusstlos. Als sie nachmittags aufwacht, ist der Mann weg. Sein T-Shirt liegt auf dem Bett, ihre Hose auf dem Boden. Sie hat Schmerzen, ihre Scheide ist gerötet. Das Institut für Rechtsmedizin findet später Spermaspuren von ihm an ihrer Unterwäsche und Scheide.

Am Dienstag stand der einstige Freund vor dem Bezirksgericht Weinfelden. Schändung wirft die Anklage ihm vor. Das schwerste Delikt in einer langen Liste von Straftaten. «Ich habe mein Leben lang Grenzen überschritten», gibt der Beschuldigte zu. Er ist 26 Jahre alt, lebt im Thurgau. Sein Anzug schlabbert.

Er sagt, Kokain wirke auf ihn wie ein Lusttöter

Gewandt antwortet er auf die Fragen des vorsitzenden Richters Emmanuele Romano. Die Schändung streitet er ab. Es sei «ein Schock» gewesen, als er von den Spermaspuren erfahren habe. Kokain wirke auf ihn wie ein Lusttöter. Falls Sex, dann müsse es während eines Blackouts passiert sein.

Das glaubt der Staatsanwalt nicht: Die Frau war absolut wehrlos, er habe die Situation ausgenützt. Sie tritt als Zivilklägerin im Prozess auf. Bis heute habe sie Angst vor dem Beschuldigten, sagt ihr Anwalt. Ein halbes Jahr habe sie nicht arbeiten können, musste in Therapie. Der Anwalt beantragt 8000 Franken Genugtuung und 30'800 Franken Schadenersatz für Arbeitsausfall und die von der Krankenkasse nicht gedeckten Kosten.

Der amtliche Verteidiger sagt, er kenne seinen Mandanten seit vier Jahren. Dieser sei zwar oft achtlos und impulsiv, aber «er ist kein schlechter Mensch», vor allem kein Sexualstraftäter. Die mysteriöse Nacht erklärt der Verteidiger mit verminderter Steuerungsfähigkeit:

«Beide waren sturzbetrunken und standen unter Drogen.»

Die Forderungen der Zivilklägerin seien überrissen. Die Frau habe bald wieder Partyfotos von sich in den sozialen Netzwerken gepostet.

Noch eine weitere Sexualstraftat lastet auf dem Beschuldigten. Von Oktober 2015 bis Januar 2016 hatte er eine Liebesbeziehung mit einer 15-Jährigen, er war damals 21 Jahre alt. Spätestens nachdem der Vater des Mädchens mit einer Anzeige gedroht hatte, wusste er, dass sie minderjährig war. Das Verhältnis ging aber weiter.

Er hält sich nicht an die Regeln

Fast notorisch gerät der Beschuldigte mit dem Gesetz in Konflikt. Ende 2015 verurteilte ihn das Bezirksgericht Arbon zu einer bedingten Freiheitsstrafe; unter anderem wegen versuchten Raubs. Es beeindruckt ihn nicht, er macht weiter. Im Sommer 2017 zeigt ihn ein Kollege an, weil er ihm gedroht und ihn eingeschüchtert habe. Es ging um Schulden. Aber wer wem wie viel Geld schuldete, fanden auch die Ermittler nicht heraus. Der Kollege zieht die Strafanzeige wieder zurück. Doch die Anklage wegen Nötigung bleibt, da es sich um ein Offizialdelikt handelt.

Nicht alle Vorwürfe wiegen so schwer: Das Veterinäramt findet in der Wohnung des Beschuldigten zwei Hundewelpen in einer Transportbox. Welpen dürfen nicht in einer solchen Kiste gehalten werden. Sie seien nur kurz in der Box gewesen, verteidigt sich der 26-Jährige. Er habe einer Freundin helfen wollen, die mit sechs Kampfhundebabys überfordert gewesen sei.

Mit fast 100 km/h durch die Ortschaft

Ein Kapitel für sich sind die vielen Strassenverkehrsdelikte. Einmal brettert er mit fast 100 km/h durch eine Ortschaft. Obwohl ihm der Fahrausweis abgenommen wurde, wird er wiederholt am Steuer erwischt.

Beruflich hat der Mann ständig Projekte am Laufen. Er sei schnell zu begeistern, doch es fehle am Durchhaltewillen, beschreibt ihn sein Verteidiger. Der Beschuldigte bittet die Richter:

«Ich bin noch jung. Geben Sie mir die Chance.»

Er fürchte sich nicht vor einer Haftstrafe, möchte aber in eine Institution, in der er eine Lehre machen könne oder eine Therapie.

Der Staatsanwalt beantragt eine Freiheitsstrafe von vier Jahren, dazu eine Geldstrafe. Für den Verteidiger wären 28 Monate Haft genug. Eindringlich appelliert er an die Richter, seinen Mandanten nicht einfach wegzusperren, sondern eine ambulante Therapie zu verordnen. Dass sich der psychiatrische Gutachter dagegen ausgesprochen hat, ist für den Verteidiger nicht nachvollziehbar. «Er ist doch noch so jung.»

Das Gericht wird sein Urteil schriftlich mitteilen.