Thurgau verordnete 1806 Impfpflicht gegen Pocken

Seuchenbekämpfung Hochansteckend und gefährlich: Als der Kanton Thurgau wegen Pocken eine flächendeckende Impfpflicht einführte Zwangsimpfungen sind heute undenkbar. Das war aber nicht immer so: Regierungsrat Jakob Christoph Scherb verordnete 1806 eine flächendeckende Pockenimpfung.

Pockenkranker, 1941. AP

Die historische Forschung hat sich bisher nicht damit befasst. Gesichert ist, dass der Thurgauer Regierungsrat Jakob Christoph Scherb am 29. März 1806 eine «Verordnung wegen jährlicher Impfung der Schutzblattern» erliess.

«Alle Frühjahr im Monat April und May» soll sie vorgenommen werden, heisst es darin. Der Distriktarzt solle die Ärzte so in die Gegend einteilen, «dass kein Haus ausgelassen wird». Und jeder Arzt habe dafür zu sorgen, dass in seinem Bezirk «kein Pockenfähiger ausgelassen werde».

Jakob Christoph Scherb, Regierungsrat 1803–1807. Staatsarchiv

Scherb (1736–1811) gilt als Pionier der Pockenimpfung. Nach Studien in Leiden, Berlin, Tübingen und Montpellier übernahm er die väterliche Arztpraxis in Bischofszell. Dort impfte er über 1000 Kinder durch die Auslösung der künstlichen Kindspocken. Seine dabei gemachten Erfahrungen veröffentlichte er 1779 im Buch «Über die Einpfropfung der Pocken».

Als der Thurgau durch die Mediationsakte und Napoleons Gnaden 1803 zum Kanton aufstieg, wurde Scherb Regierungsrat. Er galt als ausgleichender Politiker, nutzte aber seine Kompetenz, die Pockenimpfung zu verordnen. Zuvor hatte er nur in Wort und Schrift dafür werben können.

Wache unterbindet Kontakt zu Nachbarn

Wer sich der Impfung widersetzen oder entziehen wolle, der werde dem Distriktarzt und von diesem dem Sanitätsrat angezeigt, heisst es in der Impfverordnung. Eine Busse wird keine angedroht. Wenn aber im Haus eines Impfverweigerers die natürlichen Pocken ausbrechen sollten, wird das Haus und seine Bewohner «sogleich durch eine Wache, auf des Schuldigen Unkosten, von dem Umgang mit seinen Nachbarn abgehalten», bis die Ansteckungsgefahr vorbei ist.

Um die Durchsetzung der Impfpflicht zu erleichtern, verfügt Scherb, dass die Gemeinde für arme Leute die geringen Impfkosten übernehmen muss. Der Impfarzt sollte von Kindern bemittelter Eltern einen Gulden, «für ein Erwachsenes das doppelte» fordern können. Ausserdem:

«Die Herren Seelsorger beyder Religionspartheyen werden ersucht, durch öffentliche und private Ermahnungen, und durch Widerlegung allenfalls herrschender Vorurtheile, die willige Befolgung dieser Verordnung zu befördern.»

Das gelang nicht wunschgemäss. Die Impfkampagne erreichte im ersten Jahr ihr Ziel nicht. Schuld daran war unter anderem eine Pockenepidemie, der viele Kinder zum Opfer fielen, die hätten geimpft werden sollen. Dies geht aus dem Entscheid der Regierung vom 23. Februar 1807 hervor, in dem sie die Fortführung der Kampagne anordnete.

Ein weiteres Hindernis war «die Widersetzung gegen die gemachten Verfügungen», welche aus dem widerlegten Vorurteil gekommen sei, die Pocken seien eine «nützliche Reinigung der Säfte». Es gebe auch einen «Mangel an Zutrauen», dass die Impfung wirklich schütze.



Die Pocken, auch Blattern genannt, sind eine hochansteckende, durch Viren verursachte Infektionserkrankung. Übertragen wird sie über die Atemwege oder den direkten Kontakt mit infizierten Gegenständen. Sie verursacht am ganzen Körper einen Ausschlag mit kleinen Blasen, der bleibende Narben hinterlässt.

Die Sterberate beträgt 10 bis 20 Prozent der Infizierten. «Mit Ausnahme der Beulenpest im 14. Jahrhundert hat laut Historischem Lexikon der Schweiz (HLS) kaum eine andere Krankheit so viele Tote gefordert.

Nach einer heftigen Epidemie 1800 wurden europaweit grosse Impfkampagnen durchgeführt, was zu einem schnellen Rückgang der Sterberate führte. Vereinzelt kam es dennoch zu schweren Epidemien. So forderten die Pocken 1806 im Kanton St.Gallen 1383 Opfer, was 26 Prozent aller Todesfälle entsprach.

Scherb pfropfte Eiter als Impfung ein

Pockenimpfstoffe sind die ältesten bekannten Impfstoffe, die in Indien und China zuerst verwendet wurden. 1718 gelangte ein Impfverfahren aus der Türkei nach England: das von Scherb in seiner Bischofszeller Praxis angewandte Einpfropfen. Der Impfstoff bestand aus Flüssigkeit, die Eiterblasen befallener Patienten entnommen wurde. Der Stoff wurde durch einen kleinen Schnitt an Wade oder Arm eingerieben. Scherb erkannte, dass die Wirkung mässig war und versuchte, mit Begleitmassnahmen wie Diät nachzuhelfen.

Als er im Thurgau die Impfpflicht einführte, lag ein besserer Impfstoff vor: das Vacciniavirus, das der englische Mediziner Eduard Jenner in die Medizin einführte und für ein Kuhpockenvirus gehalten wurde. Inzwischen ist bekannt, dass es näher mit den Pferdepocken verwandt ist, wie auf Wikipedia zu lesen ist. Dort heisst es auch, Bayern habe am 26. August 1807 als weltweit erstes Land eine Impfpflicht eingeführt – der Thurgau, der nicht als Land gilt, war dank Scherb schneller.

Aufklärer fällt auf Magnetiseur herein

Gemäss seinen Biografen war Scherb ein typischer Vertreter der Aufklärung. Er wurde bekannt als Verfasser einer leicht verständlichen populären Broschüre «Kurze Anleitung zu Erhaltung und Wiederherstellung der Gesundheit, insofern beydes ohne medicinische Hülfe erhalten werden kann», die 1783 erschien. Scherb engagierte sich für die Gemeinnützige Gesellschaft Bischofszell, die sich um die Akklimatisierung fremder Pflanzen und die Einführung der Seidenzucht bemühte.

Freiwillige Impfaktion in Schaffhausen vom 8. Januar 1962. Hermann Schmidli / PHOTOPRESS-ARCHIV

Um 1786 fiel Scherb auf die Heilmethode des Magnetismus herein, die er aber schliesslich als unwirksam erkannte. Entwickelt wurde diese von Franz Anton Mesmer aus Iznang am Untersee, der damit europaweit grossen Erfolg hatte. Als Mesmer in Wien als Revolutionär verdächtigt wurde, erwarb er das Thurgauer Landrecht und lebte ab 1803 fast zehn Jahre lang in Frauenfeld. Somit hatte er sich auch der 1806 verordneten Impfpflicht zu unterziehen.

Werden Impfkampagnen periodisch wiederholt, sind mit der Zeit nur noch Kinder ungeimpft. 1821 verordnete der Thurgauer Regierungsrat deshalb eine jährliche Impfung der Schutzblattern in den Frühlings- und Sommermonaten: «Es wird den Eltern zur angelegentlichen Pflicht gemacht, ihre Kinder impfen zu lassen.» Zur Kontrolle werden die Pfarrämter angewiesen, die Liste der zu impfenden Kinder zu erstellen.

Regierungsrat Urs Martin, SVP. Andrea Tina Stalder

Der heutige Regierungsrat Urs Martin kommentiert:

«Während mein Vor-vor-vor-vor-…gänger damals relativ unzimperlich vorging, gibt es heute keinerlei Impfzwang.»

Impfgegner setzten sich 1883 durch Bis in die 1860er-Jahre führten einige Kantone die gesetzliche Impfpflicht ein – laut dem Historischen Lexikon der Schweiz (HLS) «mit unterschiedlicher Akzeptanz». 1882 wurde das Impfobligatorium in einer eidgenössischen Volksabstimmung mit 80 Prozent der Stimmenden verworfen. Die starke Impfgegnerschaft setzte zudem um 1883 die Aufhebung des Impfzwangs in diversen Kantonen durch. Sie argumentierte vor allem mit der Verursachung anderer Krankheiten und Impfschäden. Das Epidemiengesetz von 1886 unterstellte die Durchführung der Impfkampagnen und die Einführung einer Impfpflicht weiterhin den Kantonen, die laut HLS mehrheitlich auf Zwang verzichteten.

Die letzte Pockenepidemie traf die Schweiz 1921–25, wobei von 5462 Erkrankten nur 14 starben. Seit 1933 wurde in der Schweiz kein Todesfall mehr gemeldet.

Der Bundesrat erklärte am 12. Juni 1944 die Pockenschutzimpfung für die ganze Eidgenossenschaft für obligatorisch. 1948 wurde der Zwang aufgehoben. Den Kantonen wurde nahe gelegt, die Pockenimpfung freiwillig weiterzuführen. Im Thurgau wurde dies getan, wie aus Unterlagen des Thurgauer Staatsarchivs hervorgeht. Auch nach einem Pockenausbruch in Schaffhausen 1962 verfügte der Regierungsrat eine freiwillige Impfaktion in den Bezirken Diessenhofen, Steckborn und «Frauenfeld jenseits der Thur».

1980 erklärte die Weltgesundheitsorganisation die Pocken für ausgerottet. Ein Wiederauftreten wird aber nicht ausgeschlossen. (wu)