Service Die Idee kam im Lockdown: Möcklis verteilen Früchte in Basadingen Tanja und Michael Möckli fahren ein Vitamin-Taxi: Sie liefern Früchte bis vor die Haustür. Die Öpfel-Böxli werden seit März des vergangenen Jahres rund um die Gemeinde Basadingen-Schlattingen verteilt. Janine Bollhalder 12.04.2021, 16.35 Uhr

Linda, Tanja und Michael Möckli verteilen das Öpfel-Böxli. Bild: PD

Wie sind Sie auf die Idee mit dem Öpfel-Böxli gekommen?

Tanja Möckli: Mein Mann und ich arbeiten am Hauptstandort des Strickhofs, einem Kompetenzzentrum für Landwirtschaft in Lindau. Mein Mann arbeitet im Ackerbau sowie der Werkstatt, ich im Obstbau. Von dort aus werden Früchte-Böxli im Raum Zürich und Winterthur verteilt. Im ersten Lockdown hatten wir plötzlich grosse Mengen an Früchten übrig. Da kam mir die Idee, diese Früchte privat zu verteilen.

Wie haben Sie Kunden angesprochen?

Erst haben wir die Früchte nur im Familien- und Freundeskreis verteilt. Das hat sich dann herumgesprochen, und wir wurden immer häufiger von Leuten aus der Region angefragt. Viele wollten nicht mehr in die Läden gehen und erst recht nicht Dinge wie Früchte einkaufen, welche oftmals berührt werden.

Stammen die Früchte nur vom Strickhof?

Ja, die Früchte stammen ausschliesslich vom Strickhof. Nichts wird dazu gekauft. Aus diesem Grund gibt es je nach Saison auch nur jene Früchte, die gerade reif sind. Drei Viertel des Jahres sind das Äpfel und Birnen. Daher auch der Name Öpfel-Böxli. Aber wenn die Zeit dafür da ist, bieten wir auch Erd- und Himbeeren sowie Aprikosen, Kirschen und Zwetschgen an. Die Früchte erhalte ich übrigens nicht gratis, sondern kaufe sie dem Strickhof ab – zum gleichen Preis wie andere Kunden auch.

Spielen Sie mit dem Gedanken, nebst Früchten auch Gemüse anzubieten?

Nein, wir beschränken uns auf Früchte, denn in der Umgebung gibt es bereits Angebote für den Erwerb von Gemüse. Ich will diesbezüglich niemandem auf die Füsse treten. Aber wir bieten nebst den frischen Früchten auch Dörrobst, Säfte, Most vom Strickhof sowie selbstgemachte Konfitüren und Gelees an.

Wie viele Kunden beliefern Sie derzeit?

Zwischen 50 und 60 Personen kaufen regelmässig ein. Es kann auch ein Abo gelöst werden, so, dass in einem individuellen Zeitrahmen automatisch eine bestimmte Menge an Früchten geliefert wird. Aber eine goldene Nase verdienen wir mit dem Früchte-Taxi nicht, es ist lediglich ein Service für Leute in der näheren Umgebung.

Mehr Informationen unter: www.oepfel-boexli.ch