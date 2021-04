Serie «Wir gehen davon aus, dass wir in der zweiten Jahreshälfte wieder Vereinsaktivitäten aufnehmen können» – der Frauenfelder Quartierverein Erzenholz-Horgenbach-Osterhalden freut sich aufs Jubiläum Präsident Roland Hofmann macht sich Gedanken über die Altersstruktur des Frauenfelder Quartiervereins und die Schwierigkeit, neue Mitglieder zu gewinnen. Er geht davon aus, dass das Produkt Quartierverein ein Auslaufmodell ist. Janine Bollhalder 12.04.2021, 04.10 Uhr

Roland Hofmann, Präsident des Quartiervereins Erzenholz-Horgenbach-Osterhalden am Brunnen, an dessen Rand das Wappen des Quartiervereins zu sehen ist. Bilder: Andrea Stalder

Stillstand im Quartierleben. Es finden keine Aktivitäten statt, nichts ist geplant. Dem Quartierverein Erzenholz-Horgenbach-Osterhalden geht es ähnlich wie vielen anderen Vereinen derzeit. Dennoch sagt Vereinspräsident Roland Hofmann: «Die Leute bleiben in Kontakt.»

Der Vereinsvorstand tauscht sich regelmässig per Telefon oder Whatsapp aus und tritt sich unter Einhaltung der Coronamassnahmen. Etwa zur Auswertung der Wahlergebnisse 2020 und 2021, die schriftlich abgehalten wurden. Die Leute im Quartier würden sich sicherlich ebenfalls austauschen, sagt Hofmann. Zumindest im Rahmen des Möglichen: «Man trifft sich draussen, hat aber mit der Technik heutzutage auch digital sehr viele Möglichkeiten, in Kontakt zu bleiben.» Vereinsaktivitäten via Skype wird es jedoch nicht geben.

Kurzfristig könnte ein Lottoabend organisiert werden

In normalen Jahren würde der Quartierverein vier bis sechs Anlässe durchführen, etwa die traditionelle Jassmeisterschaft oder einen Spaghettiplausch. Die Planungsunsicherheit aufgrund der Pandemie ist aktuell der Grund dafür, weshalb es kein Jahresprogramm gibt. «Ideen, die kurzfristig realisiert werden können, sofern dies wieder möglich ist, gibt es jedoch», sagt Hofmann. Beispielsweise einen Lottoabend. Doch der Präsident sagt auch:

Roland Hofmann, Quartiervereinspräsident.

«Wir gehen davon aus, dass wir in der zweiten Jahreshälfte wieder Vereinsaktivitäten aufnehmen können.»

Erzenholz-Horgenbach-Osterhalden führe eigentlich ein sehr ruhiges Vereinsleben. In den vergangenen Jahren gab es keine Veränderungen im Vorstand und nur wenige Austritte. «Wenn Leute austreten, dann weil sie wegziehen», sagt Hofmann. Was er aber über die Jahre bemerkt habe, sei, dass sich die Altersstruktur des Vereins mit rund 200 Mitgliedern änderte. «Wir haben eher Mitglieder im dritten Lebensabschnitt, also im Pensionsalter.» Auch wenn es dem Quartierverein immer wieder gelang, neue, auch junge Mitglieder zu gewinnen, sagt Hofmann:

«Ich denke, früher oder später wird das Produkt Quartierverein auslaufen.»

Er halte Quartiervereine nicht für unattraktiv, denn durch eine Mitgliedschaft lerne man sowohl die Wohngegend als auch die Bewohner kennen. Aber es gebe heutzutage ein Überangebot an Vereinen, und Hofmann vermutet, dass viele sich vor der möglicherweise anfallenden Arbeit scheuen.

Im «Wilden Westen» gab es bisher keine Krise

Roland Hofmann im Quartier Erzenholz-Horgenbach-Osterhalden.

Hofmann, der als Vermögensberater in Frauenfeld arbeitet, ist seit fünf Jahren im Vorstand des Quartiervereins, seit drei Jahren als Präsident. Eine Krise, wenn auch nicht im Ausmass der Coronakrise, hat er nie erlebt – auch wenn «sein» Verein als der «Wilde Westen Frauenfelds» bezeichnet wird. «Vermutlich kommt diese Bezeichnung von früher, als das Gebiet noch nicht zur Stadt Frauenfeld gehörte und die Bewohner grösstenteils autonom agierten», sagt Hofmann. Der Begriff habe für ihn keinen negativen Beigeschmack, im Gegenteil:

«Für mich hat das eine gewisse Romantik.»

Alles andere als romantisch sei jedoch der Lärm, der durch die Schaffhauserstrasse verursacht werde. «Die Strasse bedarf einer Sanierung», sagt Hofmann, «es rumpelt Tag und Nacht, wenn die Lastwagen durchfahren.» Er und andere Vorstandsmitglieder werden regelmässig von der zuständigen Projektgruppe des Kantons eingeladen, um über die Fortschritte informiert zu werden. Die Strasse soll saniert und der Verkehrsfluss durch bauliche Massnahmen beruhigt werden. Hofmann geht davon aus, dass das Projekt in den nächsten zwei bis drei Jahren in Angriff genommen wird.

Ein Projekt, welches früher anfällt, ist die Feier des 40-jährigen Bestehens des Quartiervereins. Das war im vergangenen Jahr nicht möglich, aber Hofmann freut sich jetzt schon, dies nachzuholen. Er sieht das Geschehen bereits vor sich: «Für den Nachmittag sehen wir ein Programm vor, welches die Kinder und Jugendlichen anspricht. Am Abend soll es um die Erwachsenen gehen, etwa mit einem feinen Abendessen oder einer coolen Bar.»