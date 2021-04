Serie «Vielleicht ist dies das letzte Jahr» – dem Frauenfelder Quartierverein Vorstadt fehlen Mitglieder Hanspeter Kanz fürchtet als Präsident des Quartiervereins Vorstadt nach 120 Jahren das Aus: Es fehlen nicht nur neue Vereinsmitglieder, sondern auch Anwärter für Vorstandsämter. Die Pandemie erschwere diese Aufgabe zusätzlich. Janine Bollhalder 06.04.2021, 04.20 Uhr

Quartiervereinspräsident Hanspeter Kanz in der Frauenfelder Altstadt. Bilder: Andrea Stalder

Bald könnte der Quartierverein Vorstadt sein 120-jähriges Bestehen feiern. Könnte – denn Vereinspräsident Hanspeter Kanz ist sich nicht sicher, ob der Verein diesen Tag erleben wird. Und das hat nicht primär mit der Pandemie zu tun. «Die Mitgliederzahl hat stagniert. Wir haben eine Überalterung und leider haben die jüngeren Leute eher wenig Interesse, sich dem Quartierverein anzuschliessen», sagt Kanz.

Aktuell zählt der Verein 142 Mitglieder, gezählt in Haushalten. Die Mitgliedschaft kostet jährlich 20 Franken. Finanzielle Schwierigkeiten hat der Verein keine – Kanz wüsste bereits, wie das Guthaben nach der Auflösung des Vereins verteilt werden würde: «Entweder schenken wir das Geld der Stadt oder verteilen es auf die Mitglieder.»

Akquisition neuer Mitglieder gestaltet sich schwierig

Das Coronavirus ist nicht förderlich dabei, neue Mitglieder zu gewinnen. «Alles liegt auf Eis», sagt Kanz. Im Februar des vergangenen Jahres konnte noch die Jahresversammlung durchgeführt werden, im September haben die Mitglieder unter Einhaltung der Schutzmassnahmen Minigolf spielen können. Allerdings war die Nachfrage klein. Über den Grund dafür kann Kanz nur spekulieren. Eine davon: die Angst vor dem Virus. Schliesslich sei ein Grossteil der Vereinsmitglieder im Risikoalter. Und dieses Angstgefühl werde auch nicht so schnell weggehen, meint Kanz. Aber er lasse sich gerne Besseren belehren.

Quartiervereinspräsident Hanspeter Kanz, im Hintergrund das Postgebäude.

Wie er neue Mitglieder gewinnen könnte, weiss Kanz nicht. Er vermutet, dass es im Quartier viele Bewohner hat, die gar nichts vom Verein wissen. Zwar hat es etwa im Rathaus ein Regal mit Flyern zum Verein, doch der Präsident sagt: «Vermutlich gehen die meisten daran einfach vorbei und sehen das gar nicht.» In der Vorstadt kommt dazu, dass die Möglichkeit gering ist, dass noch Überbauungen errichtet werden und damit neue Vereinsmitglieder zuziehen. Und selbst wenn er dann doch ein Neubauprojekt sehe, käme Kanz aus Datenschutzgründen nicht an die E-Mail-Adressen der Zuzüger heran. Flyer zu drucken und zu verteilen sei natürlich eine Option, allerdings komme dann da, wie auch bei einem Inserat in der Zeitung, die Kostenfrage auf.

Ideen für Unternehmungen gibt es, die Umsetzung gestaltet sich schwierig

«Ich bin dem Quartierverein beigetreten, weil es ein Ort für Gleichgesinnte ist», sagt Kanz. Vereinsleben bedeutet für ihn, sich zu treffen und etwas zu unternehmen. Dinge, die nicht nur aufgrund der derzeitigen Pandemie schwierig umzusetzen sind. «Das Alter ist planungstechnisch eine Herausforderung», sagt der Vereinspräsident. Das stimme ihn traurig, er hat aber noch keine Idee, wie er die derzeitige Situation ändern könnte.

Grundsätzlich plane der Verein alternierend sportliche und weniger sportliche Anlässe. Zwei der Ideen: Besuche in der Zuckeri oder der Pasta Premium. «Wir haben eine Liste mit Unternehmungen angefertigt», sagt Kanz. Wir – damit meint er den Vorstand des Vereins. Noch ein Problem, mit dem er zu kämpfen hat. Seit geraumer Zeit wird ein Beisitzer gesucht sowie jemand, der Aktivitäten plant, veranstaltet und diesen vorsteht. Auf die Versammlung 2022 hin werde ausserdem der Aktuar des Vereins zurücktreten, auch da muss Ersatz gefunden werden. «Kaum jemand will sich im Vorstand engagieren», sagt Kanz. Doch er verstehe das schon, denn es sei zusätzliche Arbeit, für die nicht jedermann Zeit hat.

Aufgegeben hat Kanz das Verkehrsproblem im Vereinsgebiet. «Ich lebe seit 55 Jahren in Frauenfeld. Der Verkehr ist schon immer ein Problem und gelöst hat es sich nicht.» Er gehe auch nicht davon aus, dass sich dies in absehbarer Zeit ändern wird. Trotz der negativen Neuigkeiten aus dem Quartierverein Vorstadt hat Vereinspräsident Kunz seinen Humor nicht verloren. Der gelernte Elektroinstallateur hält die Augen offen für Lösungen bezüglich Neumitgliedern, sagt aber:

