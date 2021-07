Serie Verkauf des Waffenplatzes, exerzierende Soldaten mit Pferden und Kanonen, Abwürfe von Fliegerbomben: Über 150 Jahre Militär auf der Allmend Frauenfeld Das Naturschutzgebiet Allmend feiert sein 100-jähriges Bestehen. Eng verbunden ist das Naherholungsgebiet mit der Nutzung der Schweizer Armee als Waffenplatz, dessen Geschichte mit der Einweihung der Stadtkaserne 1865 seinen Anfang nahm. Zwischenzeitlich detonierten im Zielhang unterhalb von Warth-Weiningen Fliegerbomben. Samuel Koch 23.07.2021, 04.10 Uhr

Ein Armeepanzer rollt über den Waffenplatz Allmend. Bild: Susan Basler (Frauenfeld, 15. Mai 2006)

Dieser Tage kehren die Soldaten für den Ausgang ins öffentliche Leben zurück. Ein Bild, das pandemiebedingt schon fast in Vergessenheit geraten ist. Die Geschichte der Schweizer Armee in der Garnisonsstadt Frauenfeld reicht aber viel weiter zurück, bis weit über die 1850er-Jahre hinaus. Damals legte die Stadt den Grundstein für die mittlerweile über 150-jährige militärische Nutzung der Allmend als Waffenplatz, die mit dem 100-jährigen Bestehen des Naturschutzgebiets wieder in den Fokus rückt.

Im Band 70 der Thurgauischen Naturforschenden Gesellschaft, der dieses Jahr erschienen ist, widmen die Herausgeber Hannes Geisser, Christoph Dürr, Joggi Rieder und Rolf Niederer auch ein Kapitel der Geschichte der militärischen Nutzung der Allmend der vergangenen 150 Jahren, wofür Waffenplatzkommandant Felix Keller in die Tasten geschlagen hat. Denn als Eigentümerin ist die Armee heute noch Hauptnutzerin der Allmend. Mit dem Ausbau der in den 1980er-Jahren erbauten Kaserne Auenfeld macht der Bund den Waffenplatz Frauenfeld bis 2026 zum zweitgrössten der Schweiz. In erster Linie ist die Allmend also ein Waffenplatz mit oberster Priorität für die Armee. Keller sagt:

«Das hat eigentlich jeder im Hinterkopf. Und trotzdem ist so viel möglich. Das geht nur, weil man gut zusammenarbeitet und weil sich die zivilen Besucher gut an die Regeln halten.»

Felix Keller, Waffenplatzkommandant Frauenfeld. Bild: Christine Luley

Diese Regeln sind mit der neu eingeführten Benutzungsordnung für Zivilpersonen 2015 leicht verschärft worden. «Das ist die beste Grundlage dafür, dass alle Nutzer miteinander gut auskommen und sich sogar die Natur positiv entwickelt», sagt Keller.

Bischofszell und Weinfelden ziehen den Kürzeren

Der Weg zum eidgenössischen Waffenplatz wurde schon früher gelegt als Mitte des 19. Jahrhunderts. Denn seit 1712 ist Frauenfeld regelmässiger Versammlungsort der Eidgenössischen Tagsatzung. «Die Stadt war das Zentrum der hauptsächlich die Artillerietruppen stellenden Ostschweizer Kantone», sagt Keller.

Für den vorgezogenen Vierpfünder-Vorderlader mit der 8,4-cm-Feld-Kanone benötigte die Schweizer Armee ab Mitte der 1860er mehr Platz, weil das Geschütz Distanzen von 3000 Metern zurücklegte und ein ausgedehntes Exerzierfeld für wirklichkeitsnahe Manöver erforderlich wurde. Nebst Bischofszell bewarben sich auch Weinfelden und Frauenfeld um den Truppenübungsplatz. Auf Frauenfeld fiel schliesslich die Wahl wegen «der weiten Ebene zwischen der Stadt und der Thur mit einem ansteigenden Hang am rechten Flussufer als ideales Manövrier- und Schiessgelände».

Für die Unterbringung von Soldaten und Zugpferden bot die Stadt ihre Unterstützung an mit dem grünen Licht der Bürgergemeinde für den Bau der Stadtkaserne. «Nach gut vierjähriger Bauzeit konnte 1865 die Kaserne mit ihren Stallungen und Reithallen der Armee zur Nutzung übergeben werden», sagt Keller. Und am 1. Januar 1886 verkaufte die Bürgergemeinde dem Bund den gesamten Waffenplatz zum damaligen Preis von 620'000 Franken.

Militärstallungen um 1905, vermutlich auf dem Unteren Mätteli. Bild: PD/Privatsammlung Hansulrich Guhl

Vergrösserung des militärischen Schiessgeländes

Wo zu den Anfängen der Garnisonsstadt Ausbildungen noch im Innenhof der Stadtkaserne, auf dem Mätteli und im Buebewäldli (heute: Murg-Auen-Park) durchgeführt werden konnten, verlagerten sich Schiessübungen zunehmend in die Thurebene. Die Entwicklung von Kanonen und Geschützen führte zu grösseren Reichweiten, weshalb der Bund «weitblickend in den Jahren 1890 bis 1908 grosse Teile der Allmend erworben und kurz danach sein Gebiet auch noch nach Westen bis in den Raum Galgenholz ausgedehnt» hatte.

Der Zweite Weltkrieg befeuerte den rüstungstechnischen Fortschritt, auch in der in Frauenfeld stationierten Artillerie. «In der Nachkriegszeit wurde dann für die mobile Artillerie die 10,5-cm-Haubitze mit Zugfahrzeug beschafft», sagt Felix Keller. Die letzte pferdegezogene Rekrutenschule fand 1947 statt, womit die Motorisierung in der Schweizer Armee Einzug erhielt und das Zeitalter der mechanisierten Verbänden einläutete.

Berittene Artillerie um 1940 auf der Kleinen Allmend. Bild: PD/Aus der Privatsammlung von Hansulrich Guhl

Ab den 1960er-Jahren benötigte die Armee die Allmend zusätzlich als Panzerübungsplatz. Und in den 70er-Jahren flogen Flugzeuge der Luftwaffe vom nahe gelegenen Dübendorf zu Übungs- und Demonstrationszwecken über den Waffenplatz Frauenfeld, inklusive Abwürfen von Fliegerbomben. Mit der Mechanisierung in den 80ern veränderte sich dann das Erscheinungsbild des Waffenplatzes nochmals stark. Keller sagt:

«Damit begann eine neue Ära: Nach den Pferden und den Motorfahrzeugen waren nun Panzerhaubitzen mit ihren Raupen auf der Allmend zu bestaunen.»

Unter Bundesrat Jean-Pascal Delamuraz weihte die Armee 1986 die neu gebaute Kaserne Auenfeld ein. Der Waffenplatz habe mit der Allmend seit seinem Bestehen weit über 100'000 Artilleristen aller Grade optimale Bedingungen geboten, um ihr Handwerk zu lernen und zu festigen. Dies sei für die Artillerie im Wiederholungskurs auch weiterhin in Frauenfeld möglich und notwendig, meint Keller.

Luftbild der Ara und des Waffenplatzes Auenfeld auf der Allmend. Bild: Swissair Photo AG (14. Juni 1988)

Austausch mit Bundesrätin Viola Amherd

Seit dem Abzug der Rekrutenschule der Artillerie 2007 nutzt primär die Führungsunterstützung den Waffenplatz, «womit vermehrt Antennen gebaut und Gruppen und Zugsübungen mit Funkgeräten durchgeführt werden». Ausserdem ist der Waffenplatz seit 2018 Mobilmachungsplatz. Mit Rekrutenschulen und Wiederholungskursen nutzt die Armee das Gelände weiterhin jedes Jahr während vieler Wochen als Schiessplatz in den Schiessständen für Kurzdistanzen. Und seit 2019 baut die Armee die Kaserne Auenfeld aus, von aktuell 700 auf neu 1700 Betten bis 2026.

Startschuss zum Ausbau der Kaserne Auenfeld im Oktober 2019, womit die Anzahl Betten bis 2026 von 700 auf rund 1700 ansteigt und zum zweitgrössten Waffenplatz der Schweiz wird. Bild: PD

Das nahm kürzlich auch Bundesrätin Viola Amherd zum Anlass, um im Rahmen des Starts zur Tour de Suisse Anfang Juni in Frauenfeld zu gastieren. Die Vorsteherin des Departements für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport (VBS) tauschte sich mit Stadtpräsident Anders Stokholm und Waffenplatzkommandant Felix Keller aus, wie das VBS via Nachrichtendienst Twitter verkündete. Der Gesprächsinhalt bleibt intern, wie Keller sagt.

Trotz militärischer Nutzung über Dekaden bleibt die Frauenfelder Allmend offen für die zivile Nutzung, unter anderem mit dem seit 100 Jahren bestehenden Naturschutzgebiet. In diesem Naherholungsgebiet geniesse der Naturschutz im Ganzen und der Schutz seiner Reservate im Besonderen einen hohen Stellenwert, meint Keller und ergänzt: «Es ist nicht zuletzt dieses erfolgreiche Nebeneinander von militärischer und ziviler Nutzung, welches die Frauenfelder Allmend als Ausbildungs- und Übungsstandort der Schweizer Armee, aber auch als Naturschutzgebiet und Naherholungsfläche für die Bevölkerung weit herum einzigartig macht.»