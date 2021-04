Serie Technisch aufrüsten während der Pandemie: Mit sozialen Medien will der Quartierverein Kurzdorf jüngere Mitglieder anziehen Die Pandemie hat dem Frauenfelder Quartierverein Kurzdorf bislang keine grösseren Schwierigkeiten bereitet – dafür die Gelegenheit, technisch aufzurüsten. Das Kurzdorf ist nun in den sozialen Medien präsent. Vereinspräsident Roland Marti sowie der Vorstand erhoffen sich dadurch, neue, jüngere Vereinsmitglieder zu gewinnen. Janine Bollhalder 23.04.2021, 04.20 Uhr

Roland Marti, Präsident des Quartiervereins Kurzdorf, im Murg-Auen-Park. Bilder: Andrea Stalder

Der Quartierverein Kurzdorf ist seit rund einem halben Jahr auf Facebook vertreten. Vereinspräsident Roland Marti ist sehr zufrieden mit dem Auftritt in den sozialen Medien: «Ein Profi verwaltet die Seite für uns. Er veröffentlicht regelmässig Inhalte und macht auch Drohnenvideos.» Der fast 70-Jährige ist selbst aktiver Facebook-Nutzer. Doch damit war er bislang im Vorstand des Vereins fast der Einzige.

«Wir möchten mit unserer Präsenz in den sozialen Netzwerken ein jüngeres Publikum ansprechen», sagt Marti. Denn der Quartierverein will seinen Vorstand verjüngen und mehr Familien ansprechen. Bisher seien schon zwei Frauen in ihren 40ern dazu gekommen. Und mit ihnen auch neue Vereinsmitglieder. Das freut Marti, denn so sei im Vorstand bald eine Frauenquote von 50 Prozent erreicht. Er hingegen will sein Amt bald abgeben:

Den Sitz als Quartiervereinspräsident wird Roland Marti im übernächsten Jahr abgeben.

«Ich habe von Beginn an gesagt, dass ich zehn Jahre Präsident bleiben will. 2023 trete ich zurück.»

Dem Quartierverein werde er aber als Mitglied erhalten bleiben. Er schätze die Zeit im Vorstand sehr. «Es ist ein tolles Team. Die Leute wissen, was sie machen, und sind sehr engagiert bei der Arbeit.»

Es gibt Lösungen für jedes anstehende Geschäft

Wie bei vielen anderen auch ist im Kurzdorf das Vereinsleben während der Pandemie beinahe zum Erliegen gekommen. Diverse Anlässe haben abgesagt und die Mitgliederversammlung schriftlich durchgeführt werden müssen. Letzteres habe Marti erstaunt. «Wir haben ein sehr gutes Echo erhalten, rund 40 Prozent Rücklauf», sagt er stolz. Natürlich sei es möglich, sämtliche anstehende Geschäfte so zu lösen, auf schriftlichem Weg oder mit digitaler Hilfe, aber:

«Die sozialen Kontakte fehlen in dieser Zeit.»

Marti selbst hat sich während der Coronakrise nicht zu Hause verschanzt. «Ich gehe jeden Tag an die frische Luft. Sei es zum Spazieren oder zum Velofahren.» Obschon er eine generelle Coronamüdigkeit bemerke, habe sich bisher kein Vereinsmitglied aufgrund von Problemen im Zusammenhang mit dem Virus an ihn gewendet.

Das Quartier profitiert zudem von der Nachbarschaftshilfe, die jedoch in einem separaten Verein geregelt ist. «Wir unterstützten das gerne», sagt Marti. Er hat sich selbst bei der Lancierung des Projekts im Rahmen von AWIQ (Älter werden im Quartier) betätigt und weiss: «Die Nachbarschaftshilfe hatte es schwierig, sich zu etablieren.» Es habe schnell viele hilfsbereite Freiwillige gehabt – hingegen nur wenige, die Hilfe annehmen wollten. Marti vermutet, dass es eine gewisse Hemmschwelle gebe, jemand Fremdes um Hilfe zu bitten oder gar ins Haus zu lassen. Er ist sich allerdings sicher, dass die unmittelbare Nachbarschaftshilfe bereits vor der Gründung des entsprechenden Vereins funktioniert hat.

Zeit der Pandemie produktiv nutzen

Roland Marti im Murg-Auen-Park, einem seiner Lieblingsorte im Kurzdorf.

Der Quartierverein Kurzdorf hat die Zeit der Pandemie genutzt, um technisch aufzurüsten. Nebst dem Facebook-Profil und der Modernisierung der Website hat der Verein eine neue Clubsoftware installiert. Diese soll die Mitgliederverwaltung, Rechnungsstellung und die Buchhaltung vereinfachen.

Um neue Mitglieder anzuwerben, hat der Verein auch eine Abmachung mit einer Lokalzeitung abgeschlossen. «Wir erhalten zweimal jährlich Platz im Umfang einer Doppelseite für Berichte aus dem Quartierleben», sagt Marti. Jeder könne etwas dazu beitragen. Ausserdem gebe es künftig jeweils im Herbst eine Quartierbroschüre, die an jeden Haushalt im Quartier verteilt wird.

Trotz der produktiv genutzten Zeit sagt Marti:

«Die Pandemie wirkt sich negativ auf das Vereinsleben aus.»

Geht es so weiter, ohne Aktivitäten, ohne Gemeinschaft, dann verstehe er, wenn der Mitgliederbestand mittelfristig zurückgehe. Doch er ist zuversichtlich, dass die Akquirierung neuer, junger Vorstandsmitglieder auch neue Vereinsmitglieder bringt – und vielleicht leiste auch das Facebook-Profil seinen Beitrag dazu. Dann werde nämlich der Probelauf in den sozialen Medien verlängert.