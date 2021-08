Herausforderungen für das Pächterpaar auf Frauenfelder Allmend

Serie Schafe mähen für die Armee: Die landwirtschaftliche Nutzung der Allmend in Frauenfeld ist eine Herausforderung Seit Anfang 2018 bewirtschaften Lisa Beutler und Markus Bösch als Pächter die Wiesflächen der Grossen Allmend mit ihrer Schäferei. Dabei müssen sie in erster Linie den Ansprüchen der Armee gerecht werden, welche grosse Flächen als Ausbildungsplatz nutzt. Aber auch dem Naturschutz gilt es Sorge zu tragen. Mathias Frei 24.08.2021, 04.10 Uhr

Das Allmend-Pächterpaar Markus Bösch und Lisa Beutler mit ihren Schafen. Bild: Andri Vöhringer

Das ist nicht einfach: Wenn das grösste Hip-Hop-Open-Air Europas oder die Tour de Suisse vor der Stalltüre stattfinden. Mit diesem Umstand müssen Lisa Beutler und Markus Bösch leben. Sie sind seit Anfang 2018 Hauptpächter auf der Grossen Allmend und unterhalten in erster Linie einen Schafbetrieb. Beutler und Bösch lassen sich in der Publikation «100 Jahre Naturschutzgebiet Allmend Frauenfeld. Geschichte, aktuelle Herausforderungen und Ausblick» folgendermassen zitieren:

«Mit der Unterzeichnung des Pachtvertrags für die Grosse Allmend sind wir bewusst eine anspruchsvolle und spannende Herausforderung eingegangen.»

Dem Allmend-Pächterpaar ist in der dieses Jahr erschienenen Publikation der Thurgauischen Naturforschenden Gesellschaft ein Kapitel mit dem Titel «Bewirtschaftung der Allmend Frauenfeld durch einen einzigen Pächter» gewidmet. Verfasst hat es Oliver Felix, bei Armasuisse Immobilien im Facility-Management Ost tätig.

Seit Anfang 2019 biologischer Landbau

Durch ihre Faszination für die Natur mache die Bewirtschaftung eines so wertvollen Schutzgebiets grosse Freude, heisst es vom Pächterpaar. Die gestaffelte Schnittnutzung mit Rückzugsflächen und die Herbstweide im Naturschutzgebiet würden die Vielfalt der Flora fördern, ohne die Bedürfnisse der Tierwelt zu vernachlässigen. Nebst den üblichen Abläufen eines Landwirtschaftsbetriebs gelte es, die Ansprüche anderer Interessensgruppen unter einen Hut zu bringen. Dank der offenen Kommunikation, vor allem mit der Armee als Hauptnutzerin, hätten sie sich aber gut eingelebt, sagen Beutler und Bösch.

«Die Bedingungen der landwirtschaftlichen Pacht erlauben es uns, einen selbsttragenden Betrieb mit einer naturnahen und nachhaltigen Tierhaltung zu betreiben.»

Beutler und Bösch haben nämlich gemäss Vereinbarung auf den 1. Januar 2019 auf biologischen Landbau umgestellt. Nebst der Hauptpacht sind einige wenige kleinere Flächen an weitere Pächter vergeben.

Am Zielhang weiden Schottische Hochlandrinder

Wie Oliver Felix festhält, gibt es grob betrachtet vier Hauptnutzungsarten auf der Grossen Allmend: die Armee-Ausbildungsflächen, die landwirtschaftlichen Pachtflächen, die Schutzgebiete und die Vereinszonen. Für die Allmend als Naherholungsgebiet gibt es keine explizit ausgeschiedenen Flächen. Die Ausbildungswiesen der Armee sind über die ganze Allmend verteilt. Diese würden primär durch eine «terminlich abgesprochene Kurzhaltung durch die Beweidung mit Schafen und durch Mähen» unterhalten. Felix schreibt:

«Im Vordergrund steht hier die Nutzbarkeit des Geländes zum gewünschten Zeitpunkt, die Grundlagen sind pachtvertraglich geregelt.»

Demgegenüber hätten am Zielhang die Ansprüche an die Nutzung in erster Linie Sicherheitscharakter. Das heisst: Durch Beschuss entstehende Brände sollen verhindert werden, auch um den umliegenden Wald zu schützen. Schon seit mehreren Jahren wird der Zielhang mit Schottischen Hochlandrindern beweidet.

Die Schafe von Lisa Beutler und Markus Bösch auf der Allmend. Bild: Andri Vöhringer

Jährlich wechselt das Schnittregime der Wiesen

Nebst der Truppe habe auch der Naturschutz Ansprüche an die Bewirtschafter der Allmend. So gelte es beispielsweise, Kleinstrukturen als Lebensräume zu erstellen und zu unterhalten. Weiter werde das Schnittregime der Wiesen jährlich neu festgelegt, um durch «diese variierenden Staffelungen eine grössere Vielfalt an verschieden hochstehenden Wiesen zu erreichen». Entsprechend sei die Bewirtschaftung auch ins Programm Natur/Landschaft/Armee (NLA) eingebunden.