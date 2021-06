Serie «Modernisierung könnte schmerzhaft werden»: Sabina Ruff und der Stadtrat Frauenfeld wollen die acht Quartiervereine fördern Zum Schluss der Serie über Quartiervereine gibt Sabina Ruff, Verantwortliche für die Entwicklung des Sozialraums, Auskunft über die teilweise prekäre Situation der Quartiervereine. Janine Bollhalder 09.06.2021, 16.45 Uhr

Sabina Ruff beim Meitlibrunnen in der Altstadt. Sie ist verantwortlich für die Entwicklung des Frauenfelder Sozialraums und befasst sich daher auch mit den Quartiervereinen. Bild: Kevin Roth

«Vielleicht wird dies das letzte Vereinsjahr bleiben.»

Das sagte Hanspeter Kanz, Präsident des Quartiervereins Vorstadt. Über die vergangenen Wochen hat dieses Medium über die acht Frauenfelder Quartiervereine berichtet. Die Vereinspräsidenten haben zu verschiedenen Themen Stellung genommen. Es hat sich herauskristallisiert, dass nicht nur die Einschränkungen der Pandemie das Vereinsleben beeinträchtigt haben. Der Grossteil der Vereine hat mit einer stagnierenden oder gar abnehmenden Mitgliederzahl zu kämpfen. Roland Hofmann, Präsident des Quartiervereins Erzenholz-Horgenbach-Osterhalden, sagt:

«Ich denke, früher oder später wird das Produkt Quartierverein auslaufen.»

Sabina Ruff ist im Auftrag der Stadt Frauenfeld für die Entwicklung des Sozialraums zuständig und nimmt Stellung zu den Problemen der Vereine.

Sind Quartiervereine ein Auslaufmodell?

Sabina Ruff: Nein, auf keinen Fall. Die Stadt Frauenfeld ist stark durch ihre Quartiere geprägt. Das ist ein Alleinstellungsmerkmal, denn in vergleichbaren Städten gibt es kaum Quartiere in dieser Form.

Wieso braucht es überhaupt Quartiervereine?

Die Quartiervereine sind Orte der Integration und Gemeinschaftsbildung. Man kann sich mit Leuten aus der Nachbarschaft vernetzen, gemeinsame Unternehmungen planen oder Informationen austauschen. Und nicht zuletzt ist ein Quartierverein auch ein Sprachrohr der einzelnen Bewohner zur Verwaltung der Stadt. Informationen aus der Verwaltung können über diesen Kanal in die Quartiere getragen werden und umgekehrt.

Worin sehen Sie den Grund, dass die Quartiervereine damit zu kämpfen haben, neue Mitglieder zu finden?

Ein Quartierverein deckt traditionell die Interessen eines bestimmten Bevölkerungssegments ab. Viele jüngere Personen halten Quartiervereine für veraltet und können sich mit den bestehenden Angeboten nicht identifizieren, da sie sich nicht angesprochen fühlen.

Die Idee wurde geäussert, dass die Vereine, die mit ihren Mitgliederzahlen zu kämpfen haben, fusionieren könnten.

Das halte ich nicht für zielführend. Über die Jahre ihres Bestehens haben die Vereine eine eigene Identität und individuelle Strukturen geschaffen. Eher muss eine Modernisierung erfolgen.

Ich denke, dass jeder Quartierverein einzeln weiter bestehen kann.

Sabina Ruff ist verantwortlich für die Entwicklung des Sozialraums in Frauenfeld. Hier vor dem Stadtlabor an der Zürcherstrasse. Bild: Kevin Roth

Wie könnten diese Modernisierungen aussehen?

Beispielsweise mit neuen Angeboten. Etwa einem Quartierspaziergang, regelmässigen gemeinsamen Mittagessen oder auch einzelnen Themenstammtischen, wie beispielsweise zu den Themen Klima, Biodiversität oder Nachbarschaftshilfe.

Das Coronavirus hat gemeinsame Unternehmungen bislang verunmöglicht. Kommen die Lockerungen gerade noch nun zum richtigen Zeitpunkt?

Ich bin froh, dass es Lockerungen gibt. Es müssen nun durch niederschwellige Angebote wieder Begegnungen stattfinden, um das Quartiervereinsleben wieder in Schwung zu bringen.

Es wurde während der Pandemie kaum auf virtuelle Treffen zurückgegriffen. Wären die sozialen Medien nicht hilfreich dabei, jüngere Personen anzusprechen?

Es hat sich gezeigt, dass Onlinetreffen eine Alternative sind. Jedoch können analoge Begegnungen damit nicht ersetzt werden. Es braucht die direkte Begegnung im Quartier. Ausserdem würde ein Quartiervereinstreffen via Zoom oder Skype erfordern, dass die Links öffentlich zugänglich wären. Das bringt die Gefahr mit sich, dass fremde, unberechtigte Personen sich in die Besprechung einmischen und möglicherweise unangemessene Inhalte teilen. Ein weiteres Problem ist, dass viele Vereine vor allem ältere Mitglieder haben. Viele dieser älteren Generationen sind nicht unbedingt technikaffin.

Allerdings sind die sozialen Medien nicht per se schlecht. Wir prüfen aktuell eine App, welche den Quartiervereinen zugutekommen könnte. Es wäre eine Möglichkeit, dass sich die Bewohner sowohl untereinander als auch mit der Verwaltung vernetzen könnten. Und was ich wichtig finde: Es ist keine ausschliessende App. In Whatsappgruppen etwa muss man eingeladen werden. Auf diese App kann jeder Interessierte zugreifen.

Helfen Sie den Vereinen, mögliche Modernisierungsschritte umzusetzen?

Ja, die Verantwortlichen sind bereits an mich herangetreten mit der Idee, einen Workshop zu machen, in dem die Herausforderungen gemeinsam angegangen werden sollen. Jeder Quartierverein kann sich dabei beteiligen. Ausserdem ist es einer unserer Legislaturschwerpunkte, dass wir die Quartiere weiterentwickeln. Wir werden eine Strategie diesbezüglich ausarbeiten.

Denken Sie, dass diese Hilfe für alle Quartiervereine noch rechtzeitig kommt?

Ja, ich bin sehr zuversichtlich diesbezüglich. Eine Modernisierung kann schnell vonstattengehen. Ich glaube fest daran, dass jedes Problem die Lösung bereits in sich trägt. Man muss nur Raum für Ideen schaffen und gemeinsam nach Wegen suchen.

Wo liegen die Schwierigkeiten einer Modernisierung?

Manchmal muss man Altes loslassen, damit etwas Neues entstehen kann. Ich fürchte, die Modernisierung der Quartiervereine könnte mitunter auch schmerzhaft sein. Man muss von alten Traditionen Abstand nehmen und Neues einführen. Das sind sehr sensible Prozesse, denn auch «Altes» hat seine Berechtigung. Ausserdem ist es in meinen Augen wichtig, einen Weg für die Erneuerung zu finden, ohne die Verantwortlichen zu überfordern. Denn ihre Freiwilligenarbeit sollte sorgfältig behandelt werden.