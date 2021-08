Artenvielfalt auf Grossen Allmend Frauenfeld ist grösser denn je

Serie Es grünt und kreucht und fleucht – dem Menschen sei Dank: Im Naturschutzgebiet Allmend in Frauenfeld gibt es immer mehr Tier- und Pflanzenarten In den Jahren 1998 bis 2002 fanden auf der Grossen Allmend aufwendige ökologische Aufwertungsmassnahmen statt. Ihr Erfolg zeigt sich in einer Erhebung der Artenbestände. Nur bei den Amphibien ist ein Rückgang zu verzeichnen. So ist die Kreuzkröte aus der Allmend verschwunden. Mathias Frei 05.08.2021, 16.50 Uhr

Frauenfelder Gymnasiastinnen und Gymnasiasten stehen im Rahmen des Social Day der Kanti im Naturschutzgebiet Allmend im Einsatz. Bild: Donato Caspari (22. März 2021)

Nirgendwo in der Nordostschweiz – ausser im Naturschutzgebiet Allmend: Da gibt es den äusserst seltenen Deutschen Strandlaufkäfer. Die Natur – und damit auch dieser Käfer – braucht den Menschen eigentlich nicht. Aber hin und wieder tut ein kleines Schüpfli von Menschenhand nicht schlecht, etwa auf der Allmend in Frauenfeld. Zuletzt war die Kanti Frauenfeld diesen Frühling aktiv. Schülerinnen und Schüler schichteten Holzhaufen für Amphibien auf und installierten Brutkästen. Und kommende Woche führt die Stadt ihren jährlichen Pflegeeinsatz mit Freiwilligen durch. Es geht darum, Goldruten – ein invasiver Neophyt – zu entfernen.

Auch wenn das Naturschutzgebiet Allmend durch Aufwertungsmassnahmen und eine angepasste Gebietspflege an ökologischem Wert gewonnen habe, bestehe noch grosses Potenzial, um ebendiesen ökologischen Wert weiter zu erhöhen. So heisst es im Kapitel «Biodiversität im Naturschutzgebiet Allmend Frauenfeld – Eine Erfolgsgeschichte», das zu finden ist in «100 Jahre Naturschutzgebiet Allmend Frauenfeld». Die Publikation ist dieses Jahr anlässlich des besagten Jubiläums von der Thurgauischen Naturforschenden Gesellschaft, konkret von Hannes Geisser, Joggi Rieder, Christoph Dürr und Rolf Niederer, herausgegeben worden. Autoren des Biodiversitätskapitels sind Thomas Mathis, Josua Inauen, Florin Rutschmann und Kim Krause.

Flora im Naturschutzgebiet Allmend, fotografiert im Mai 2021. Bild: Reto Martin

Potenzial für eine weitere Aufwertung besteht durch die Schaffung zusätzlicher Strukturen im Offenland und durch die Anbindung der Altläufe des Auenschutzgebietes an die Thur. So heisst es weiter:

«Besonders durch die Rückführung des Auenschutzgebietes in eine natürliche Flussaue wäre dieser Teil der Allmend einer Dynamik ausgesetzt, von welcher eine Vielzahl verschiedenster Arten profitieren würde.»

Nur die Kreuzkröte ist aus der Allmend verschwunden

Eine Klasse der Kantonsschule Wil absolviert im Rahmen einer Projektwoche einen Natureinsatz im Naturschutzgebiet Allmend. Bild: Andrea Stalder (26. September 2019)

Fakt ist aber: Die Allmend lebt und ist vielfältiger denn je. Die Bestandesaufnahmen der verschiedenen Artengruppen im Jahr 2020 würden deutlich machen, dass die Biodiversität in der Allmend «aus faunistischer Sicht» deutlich zugenommen habe. Das zeigen Vergleiche zwischen den Kartierungsperioden 2003/04 und 2020. In diesem Zeitraum haben sich nachweisbar zehn neue Libellenarten (plus 56 Prozent im Artenbestand), vier zusätzliche Heuschreckenarten (plus 21 Prozent), neun neue Tagfalterarten (plus 50 Prozent) und eine zusätzliche Reptilienart (plus 50 Prozent) im Naturschutzgebiet Allmend angesiedelt. Diese positive Entwicklung lasse sich zum einen durch eine Gebietspflege erklären, die auf die Bedürfnisse der verschiedenen Artengruppen zugeschnitten ist, zum anderen mit der Schaffung von lebensraumverbessernden Strukturelementen.

Der Zufallsfund des eingangs erwähnten Strandlaufkäfers lasse vermuten, dass eine Zunahme der Artenvielfalt nicht nur bei den untersuchten Artengruppen stattgefunden haben dürfte.

«Einzig bei den Amphibien ist ein Rückgang der Anzahl Arten zu verzeichnen.»

Die Kreuzkröte habe seit der letzten Aufnahme aus dem Jahr 2008 nicht mehr nachgewiesen werden können. Das bedeutet einen elfprozentigen Verlust im Artenbestand.

Flora im Naturschutzgebiet Allmend, fotografiert im Mai 2021. Bild: Reto Martin

Unter den im vergangenen Jahr zusätzlich festgestellten Arten finden sich vermehrt wärme- und trockenliebende wieder, die von der Klimaerwärmung profitieren und sich im Mittelland ausbreiten. Wiederum stellten aber die immer wärmer und trockener werdenden Sommer eine Herausforderung dar für Arten mit einer Bindung an Feuchthabitate, also etwa Amphibien oder Libellen. Denn Feuchtstellen trocknen schneller aus, so verschwinden die für die Fortpflanzung notwendigen Habitate.

174 Pflanzenarten in den Wiesen der Allmend Die Wiesen auf der Grossen Allmend seien 2020 in einem besseren Zustand als 25 Jahre zuvor. Das stellen Eveline Gisel und Martin E. Götsch im Kapitel «Wiesen, Pflanzen und Bewirtschaftung auf der Frauenfelder Allmend» der Jubiläumspublikation fest. Die Extensivierung und Anpassung der landwirtschaftlichen Nutzung, die deutliche Reduktion des Schiessbetriebs sowie die ökologischen Aufwertungsmassnahmen hätten sich sichtlich bezahlt gemacht. 174 Pflanzenarten konnten auf den untersuchten Flächen kartiert werden. Es sei ein geeigneter Lebensraum für viele spezialisierte Pflanzen vorzufinden. Die Wiesen seien aber teils noch grossflächig monoton und zu nährstoffreich. Das Problem der Neophyten, allen voran der Goldrute, müsse zwingend angegangen werden. (ma)

Zuerst die Aufwertungsmassnahmen, dann die Artenbestandserhebung

Auf der Grossen Allmend: an einem Pflegeeinsatz der Stadt Frauenfeld mit Freiwilligen. Bild: Reto Martin (19. August 2017)

In den Jahren 1998 bis 2002 habe das Naturschutzgebiet aufwendige ökologische Aufwertungsmassnahmen erfahren, liest man im Biodiversitätskapitel. So sind grosse, nährstoffreiche Fettwiesen in ökologisch wertvolle Blumenwiesen umgestaltet, Feuchtbiotope im Offenland frisch ausgebaggert, Waldränder ausgelichtet und ruderale, also brachliegende Pionierstandorte strukturreich neu gestaltet worden. Um Vergleichsdaten nach diesen Aufwertungsmassnahmen zu erhalten, wurden 2003/04 Erhebungen der Tier- und Pflanzenwelt auf der Allmend gemacht und 2007 in einem Band der Thurgauischen Naturforschenden Gesellschaft publiziert.

Flora im Naturschutzgebiet Allmend, fotografiert im Mai 2021. Bild: Reto Martin

Seither seien bis heute regelmässig Feinjustierungen in der Pflege vorgenommen und Vernetzungsmassnahmen vorangetrieben worden. So wurde das Schnittregime in den extensiv bewirtschafteten Wiesenflächen angepasst. Und man hat neue Kleinstrukturen wie Hecken, Stein- und Asthaufen sowie Tümpel geschaffen. Im Jahr 2020 wurden, methodisch identisch wie 2003/04, die Artenbestände von Amphibien, Reptilien, Tagfaltern, Heuschrecken und Libellen erhoben. Das Fazit dieser kürzlichen Bestandesaufnahme:

«Das Naturschutzgebiet stellt sich heute als vielfältiger Lebensraum dar, welcher eine Vielzahl von Artengruppen beherbergt.»