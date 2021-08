Die Frauenfelder Allmend ist Zuhause für viele Säuger und Fische

Serie Paradies für Häsli, Füchsli und Neunaugen: Die Frauenfelder Allmend ist Zuhause für viele Säugetiere und Fischarten In ihrem Buch zum 100-Jahr-Jubiläum des Naturschutzgebiets Allmend schreiben die Herausgeber von zahlreichen Säugetier- und Fischarten, die im Frauenfelder Naturschutzgebiet zu finden sind. Die Fauna in der Allmend ist nicht zuletzt auch wegen seiner vielfältigen Unterwasserwelt von nationaler Bedeutung. Miguel Lo Bartolo 19.08.2021, 16.40 Uhr

Blick aus der Vogelperspektive auf die Grosse Allmend. Bild: Andrea Stalder

Feldhasen, Marder, Rehe, Füchse, Wildschweine – die Säugetiere, die sich in der Frauenfelder Allmend aufhalten, gehören zu den üblichen Verdächtigen, die man wohl in jedem Schweizer Naturschutzgebiet erwarten würde. So beschreiben es denn auch die Autoren des Buches «100 Jahre Naturschutzgebiet Allmend Frauenfeld» in ihrem Fazit: «Die aktuelle Artenzusammensetzung der Säugetierfauna im Naturschutzgebiet Allmend entspricht in etwa derjenigen eines gewässer- und strukturreichen Lebensraums des Schweizer Mittellandes.» Exotische Säuger sucht man vergeblich, was nicht heissen soll, dass sich nicht doch auch seltene Exemplare der genannten Wildtiere in der Allmend aufhalten (siehe Tabelle).