Reportage: Übernachten im Zirkuswagen auf dem Camping Wagenhausen

Selbstversuch «Was würden erfahrene Camper an dieser Stelle tun?» – Eine Nacht im Zirkuswagen in Wagenhausen Bild: Reto Martin TZ-Redaktorin Janine Bollhalder hat eine Nacht in einem Zirkuswagen verbracht. Zelten ist nicht so ihr Ding. Doch die glamourösere Version des Campings auf vier Rädern in Wagenhausen hat es ihr angetan. Hätte doch nur das Wetter auch mitgespielt. Janine Bollhalder 03.07.2021, 05.15 Uhr Merken Drucken Teilen

Exklusiv für Abonnenten

Draussen rauscht es in den Blättern, Regentropfen prasseln rhythmisch aufs Dach, und der Wind ruckelt sanft an den Wänden. Drinnen ist es gemütlich. Drinnen – das heisst in einem der drei Zirkuswagen, die auf dem Campingplatz Wagenhausen stehen. Meine Arbeit bei der «Thurgauer Zeitung» hat es mir erlaubt, eine Nacht in einem solchen Wagen zu verbringen.

Harry Müller, Inhaber Campingplatz Wagenhausen und ehemaliger Gemeindepräsident der Gemeinde Bild: Reto Martin (30.01.2015)

«Seit sechs Jahren bieten wir Übernachtungen in den Zirkuswagen an», sagt Harry Müller, Geschäftsführer und Inhaber des Campingplatzes sowie ehemaliger Gemeindepräsident Wagenhausens. Die Nachfrage sei gross, von Anfang Juni bis Mitte September seien die Wagen bis auf einzelne Tage komplett ausgebucht. Die Wagen sind in Polen gefertigte Standardprodukte, sagt Müller. Den Innenbereich aber habe er als gelernter Architekt selbst entworfen.

Der Zirkuswagen mit der Nummer Drei von aussen. Bild: Reto Martin

Der Zirkuswagen mit der Nummer drei, in dem meine Begleitung und ich übernachten dürfen, ist heimelig eingerichtet. Helles Holz beherrscht das Erscheinungsbild. Der Wagen ist mit einem kleinen Appartement vergleichbar. Es gibt ein Doppelbett, ein Stockbett, einen Sanitärbereich sowie eine kleine Küche.

Die Zirkuswagen sind für ihre Gäste angeschrieben. Bild: Janine Bollhalder

Es ist komfortables Camping – quasi glamouröses Camping, also Glamping. Das war auch einst Müllers Beweggrund, die Zirkuswagen anzubieten:

«Glamping hat in den letzten Jahren an Bedeutung zugenommen. Wir haben mit den Zirkuswagen eine einmalige Übernachtungsform gefunden.»

Ein gewisses Mass an Campingwissen scheint dennoch keine schlechte Idee: Meine Begleitung und ich haben doch prompt vergessen, Duschtücher mitzunehmen.

Regentropfen als Schlafmedizin

Der Campingplatz Wagenhausen wurde erst kürzlich Opfer eines Hochwassers. Die Bilder von Wohnwagen inmitten von Wassermassen kursierten im Netz. Auch an unserem Übernachtungsdatum öffnete der Himmel seine Schleusen. Kurz nach dem Check-In zuckten die ersten Blitze über den Himmel. Wir fragten uns, was erfahrene Camper an dieser Stelle wohl machen würden. Ein Kartenspiel? «Uno», ruft meine Begleitung euphorisch. Karten hatten wir allerdings keine dabei.

Der Campingplatz Wagenhausen unter Wasser. Bild: BRK News

Da auch der ursprüngliche Plan vom Grillen an der gemeinsamen Grillstelle aller drei Zirkuswagen sprichwörtlich ins Wasser fiel, holten wir uns Pommes frites vom Take-away des Landgasthofes Camping sowie Wein im Shop auf dem Campinggelände und machten es uns gemütlich. Anders als erwartet, beruhigte sich das Wetter bald. Die spektakulären Blitze und das ohrenbetäubende Donnergrollen entfernten sich. Es gab keine erneute Überschwemmung. Die Regentropfen, die nach wie vor aufs Dach prasselten, schläferten uns noch vor Mitternacht ein.

TZ-Redaktorin Janine Bollhalder mit ihrer Begleitung und Hund Nanook im Zirkuswagen. Bild: Reto Martin

Nach dem Regen der Morgenspaziergang im Sonnenschein

Am Morgen weckte uns Vogelgezwitscher, sanftes Blätterrauschen und Sonnenschein, der durch das kleine Fenster neben dem Bett fiel. Wir fühlten uns in südlichere Gefilde versetzt. Geschlafen haben wir überraschend gut, und doch fragten wir uns, wie Zirkusleute es schaffen, über längere Zeit auf dem beschränkten Raum zu leben und ihre Sachen unterzubringen. Wir sind uns einig, der Trend, nur mit minimalem Hab und Gut zu leben, ist bisher an uns vorbeigezogen.

Beim Morgenspaziergang, nach dem nächtlichen Regen in strahlendem Sonnenschein, über den Campingplatz, fallen uns die liebevoll hergerichteten Wohnwagen auf. Kleine Figuren, Schildchen, gepflegte Blumen. Doch um diese Zeit herrscht grösstenteils Stille, nur wenige Camper sitzen bereits draussen und frühstücken. Auf dem Pfad dem Rhein entlang treffen wir hingegen viele Leute: Jogger, Hundebesitzer und eine Schwimmerin.

Morgenspaziergang dem Rhein entlang. Bild: Janine Bollhalder

Im Landgasthof Camping ist es belebt. Handwerker in Arbeitsmontur sitzen auf dem Vorplatz, essen, reden und rauchen. Wir trinken noch einen Kaffee, bevor wir auschecken. Die Kosten für eine Übernachtung im Zirkuswagen sind je nach Jahreszeit mit den Kosten für ein Hotelzimmer vergleichbar.

Campingplatzbesitzer Müller sagt: «Es gibt mittlerweile weitere Plätze, vor allem im Ausland, die solche Zirkuswagen anbieten.» Wie er weiss, bietet auch der TCS ähnliche Wagen an, dies unter der Bezeichnung Nostalgiewagen. Wie ein Blick auf die Website zeigt, gibt es dieses Angebot jedoch nicht in der Ostschweiz. Das Angebot des Campingplatzes Wagenhausen ist also weitherum einmalig.