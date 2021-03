Selbsthilfe Angst und Panik: Im Thurgau steigt die Anzahl Hilfesuchender Erfahrungsaustausch zur Entlastung: Die Selbsthilfe Thurgau plant neu auch eine Gruppe für Angehörige von Menschen, die unter Ängsten leiden. Seit Ende 2020 gibt es sehr viele Nachfrage, heisst es bei der Organisation. Judith Schuck 29.03.2021, 05.10 Uhr

Angstattacken gehören zum Alltag einiger Menschen. Bild: Valeria Francese / Eyeem

Eine Mutter geht mit ihrem Sohn in den Bergen spazieren. Plötzlich bemerkt sie bei ihm eine starke Unruhe, Schweissperlen treten auf seine Stirn. Als sie ihn fragt, was denn mit ihm los sei, reagiert er hektisch, abweisend – er könne nicht weiter rauf! Die Höhe löst Panik in ihm aus.