Sek Ägelsee in Wilen erhält die erste Auszeichnung «Energieschule» des Kantons Die Sekundarschule Ägelsee in Wilen trägt neuerdings die Auszeichnung «Energieschule». Dafür verantwortlich sind nebst der Schulbehörde auch Schüler, Lehrpersonen und der Hauswart. Christoph Heer 09.11.2020, 04.20 Uhr

Andrea Paoli, Leiter kantonale Abteilung Energie (zweiter von links), überreicht die Auszeichnung an die Vertreter der Schule: Michael Stillhart (Hauswart), Christoph Goetsch (Schulleiter), Sandrine Wild (Lehrperson) und Armin Blöchlinger (Schulpräsident). Bild: Christoph Heer

Jugendliche für Themen wie Energie, Klima oder Nachhaltigkeit zu begeistern, ist nicht immer einfach. Der Sekundarschule Ägelsee in Wilen ist es jedoch gelungen. Und der Preis dafür – in Form einer Auszeichnung – liess nicht lange auf sich warten. Im laufenden Unterricht, aber auch im Rahmen von weiteren schulischen Aktivitäten, haben sich die Drittsekschüler mit Themenbereichen wie Nachhaltigkeit, Ressourcennutzung oder Klimawandel auseinandergesetzt. «Im vergangenen Schuljahr hat unsere Sek den Zertifizierungsprozess in Angriff genommen», sagt Schulpräsident Armin Blöchlinger.

«Dass wir jetzt als erste Thurgauer Schule die Auszeichnung erhalten, freut uns natürlich riesig.»

Blöchlinger gibt seinen Dank direkt an alle Involvierten weiter, Schüler, Lehrpersonen und Hauswart. «Das funktioniert nur in Zusammenarbeit», sagt er an der Feier zur Übergabe des Auszeichnungsdokuments am Freitag. Dieses wurde ausgehändigt durch Andrea Paoli, Leiter Abteilung Energie des Kantons Thurgau.

Hoffen auf das Energievirus

Für Blöchlinger ist die Schule jedoch noch nicht am Ziel.

«Diese Auszeichnung bringt auch Verpflichtungen mit sich.»

Man dürfe sich jetzt nicht auf den Lorbeeren ausruhen. «Ich hoffe, dass nun möglichst viele Schüler der dritten Sekundarstufe mit dem Energievirus infiziert sind», sagt Blöchlinger in Anlehnung an Corona.

Für Andrea Paoli ist diese Preisübergabe ein weiteres Indiz dafür, dass sich der Kanton Thurgau vorbildlich zu Themen wie Energie und Klima einsetzt. Überdurchschnittlich sei diesbezüglich der Einsatz des Kantons. «Gross ist aber auch der Dank an die Schüler der Sek Ägelsee. Der Thurgauer Regierungsrat gratuliert herzlich», sagt er. Paoli hofft, dass sich weitere Thurgauer Schulen dem Vorgehen der Sekundarschule Ägelsee anschliessen und sie als Vorbild nehmen werden.