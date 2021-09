EHC Frauenfeld feiert 75-jähriges Bestehen

Jubiläum Seit 75 Jahren am Puck: Frauenfelder Eishockeyaner feiern eine Dreivierteljahrhundert Vereinsgeschichte Der EHC Frauenfeld hat übers Wochenende sein Jubiläum gefeiert. Nach dem Ehemaligentreff öffnete er das Gelände für ein Volksfest. Andreas Taverner Jetzt kommentieren 27.09.2021, 04.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Altpräsident Werner Stamm und aktueller Präsident Elio Bohner umgeben Gemeinderatspräsident Claudio Bernold.

«57 Kilometer pro Stunde war mein Puck schnell», freut sich ein Junghockeyaner, der am Samstagnachmittag soeben die neue Schussanlage auf dem Areal der Kunsteisbahn ausprobieren konnte. Als Anlass dazu diente die öffentliche Feier des EHC Frauenfeld anlässlich seines 75-jährigen Bestehens. Dieser hatte bereits am Vorabend ein Treffen von Ehemaligen durchgeführt, zu welchem rund 120 geladene Gäste kamen.

Während sich am Samstag andere Kinder auf der Spielburg austoben, kommt an der Schussanlage niemand auf die 134 Kilometer pro Stunde, die ihr kompetenter Betreuer Jeremy Kälin als seinen eigenen Rekord beansprucht. «In fünf Minuten kommt der Auftritt der Rock Academy», freut sich EHC-Präsident Elio Bohner.

Zwar haben die Tänzer etwas Verspätung, dafür wird das Publikum im Festzelt rund eine Viertelstunde mit rockiger Musik und ebensolchem Tanz mehr als entschädigt. Gebannt, fasziniert und klatschend verfolgen diese das Dargebotene. Draussen können die Besucher an diversen Stellwänden die Geschichte des Vereins anhand von handgeschriebenen Notizen, einem Kassabuch von 1989 oder einer frühere Kaderliste nachlesen.

Ein wandelndes Lexikon, was die Vergangenheit des Vereins betrifft, ist Altpräsident Werner Stamm. Er erinnert zum Beispiel an die Jahre 1986 bis 2012. «Zusammen mit der Pfadi waren wir am Open Air als Güselkompanie unterwegs», sagt er und ergänzt:

«Pro Anlass waren rund 100 Personen dabei, womit der EHC einen schönen Batzen in die Vereinskasse erwirtschaften konnte.»

Mit rund 200 Besuchern blickt der EHC auf ein gelungenes Jubiläumsfest zurück. Sportlicher Höhepunkt des Jubiläumswochenendes war das Spiel des EHC Frauenfeld gegen den EHC Wetzikon am späteren Samstagnachmittag. (at)