Seelsorge mit Höhen und Tiefen «Noch heute rufen viele an, die Sorgen und Ängste haben»: Die Matzinger Pfarrerin Janine Haller durchlebt Zwiespalt der Krise Janine Haller erlebte das Coronavirus am eigenen Leib. Jetzt geht es der Pfarrerin aus Matzingen besser. Trotzdem ist sie mit Sorgen und Ängsten konfrontiert, auch mit jenen aus der Bevölkerung. Samuel Koch 06.01.2021, 16.55 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Janine Haller am Seelsorgetelefon in ihrem Büro im Pfarrhaus der evangelischen Kirchgemeinde Matzingen. Bild: Reto Martin

Selbst das Ausblasen einer Kerze fällt ihr schwer. Und sie brauche Geduld, sage der Hausarzt. «Das ist schwierig für mich», meint Janine Haller im Büro des Pfarrhauses der evangelischen Kirchgemeinde in Matzingen, wo sie mit ihrer Familie wohnt. Die Pfarrerin gerät selbst bei unspektakulären Spaziergängen ausser Puste, ist oft müde und erschöpft. Sie sagt:

Janine Haller, Pfarrerin und Feuerwehrfrau aus Matzingen. Bild: Reto Martin

«Ich bekomme nach wie vor Schmerzmittel wegen meiner entzündeten Lunge.»

Janine Haller ist vergangenen November an Covid-19 erkrankt, lag drei Wochen mit teils hohem Fieber im Bett. Während sie sich in Isolation befand, musste ihre Familie in Quarantäne ausharren. Heute geht es Haller zwar besser, krankgeschrieben ist sie nicht mehr. Aber sie leidet weiterhin unter den Nachwirkungen. «Da kann man nicht viel machen», sagt sie über das ohnmächtige Gefühl des Wartens auf Besserung, auf Genesung, auf Tage wie zuvor, vor der mühseligen Erkrankung mit ungewissen Folgen.

Seelsorgerische Konversationen auch via Whatsapp

Das Virus deshalb verteufeln will Haller nicht. Sie sagt: «Nein, das bringt nichts.» Nebst ihren physischen Leiden erlebte sie in den vergangenen Wochen ein Wechselbad der Gefühle. Ein Zwiespalt, den Corona bei ihr hinterlassen hat. Einerseits hegt sie den Wunsch, dass wieder das alte Leben zurückkehrt und man sich von Corona nicht verrückt machen lassen soll. «Was bringt ein gesunder Körper, wenn die Psyche Schaden nimmt?», sagt Haller. Andererseits:

«Es ist nicht so harmlos, es ist da, wir müssen alle damit leben.»

Während der ersten Welle im vergangenen Frühling habe sie sich noch sicher gefühlt. Als Seelsorgerin las sie gegen die Vereinsamung der älteren Menschen Andachten auf Anrufbeantworter oder verschickte Briefe mit Liedtexten fürs Singen zu Hause. Denn die Betroffenen der Risikogruppen durften plötzlich weder aus dem Haus noch ihre Kinder und Enkel zum Besuch empfangen. Haller sagt: «Noch heute rufen viele an, die Sorgen und Ängste haben.» Diese gibt es auch bei der jüngeren Generation, seelsorgerische Konversationen halt gibt's dann einfach via Whatsapp.

Schwierigkeiten erlebt Haller auch bei ihrem Engagement in der Milizfeuerwehr Matzingen-Stettfurt, in der sie vielen seit Jahren der Führungsunterstützung dient. Bei einem Brand in einem Abstellraum eines Doppeleinfamilienhauses in Stettfurt, bei dem sich niemand verletzte, zeigten sich grosse zusätzliche Herausforderungen. Haller sagt: «Es ist extrem schwierig, alles regelkonform umzusetzen.» Das betreffe nicht nur das Funken mit Maske, sondern auch die Arbeit der heldenhaften Feuerwehrleute, die kurz nach dem Ablegen der Atemschutzmasken noch am Brandort sofort wieder Coronaschutzmasken anziehen müssten.

Kontrapunkt und Hoffnung auf mehr Toleranz

In ihrem seelsorgerischen Alltag macht Haller ebenfalls Höhen und Tiefen durch. «Die ganze Bandbreite», wie sie sagt. Weder helfe es, den Kopf in den Sand zu stecken, noch helfe völlige Gleichgültigkeit von Menschen, die sagten, sie hätten ihr Leben ja gelebt. Haller versucht das Beste aus der Situation zu machen, auch wenn sie ihrer Arbeit physisch teilweise wegen mehrerer Coronafälle und einer verordneten Quarantäne wie gerade im Neuhaus Wohn- und Pflegezentrum in Wängi nicht mehr nachgehen darf. Sie sagt:

«Die beste Idee ist, das zu machen, was möglich ist.»

Einen Kontrapunkt setzt sie bei der für sie spürbaren Tendenz, dass die Grundstimmung gerade bei den jüngeren Generationen aggressiver geworden sei. Sie bedauert, dass die Toleranz gegenüber anderen Meinungen seit dem Ausbruch der Pandemie merklich verloren gegangen sei. Darum zitiert sie einen Bibelvers aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 6, Vers 36: «Und Jesus Christus spricht: ‹Seid barmherzig, wie auch Euer Vater barmherzig ist›.» Ihre Hoffnungen liegen auf dem Leitspruch: Gnade vor Recht ergehen zu lassen.

Hoffnungen setzt Haller ebenfalls auf ein baldiges Ende der Krise, das jedoch aus ihrer Sicht noch länger andauern könnte. «Die Einschränkungen gehen trotz jetzt gestarteten Impfungen weiter», sagt sie und ergänzt: «Vielleicht wird es ja im Frühling wieder etwas leichter.»