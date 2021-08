Hüttwiler Bauunternehmergattin (89) erzählt von den 1940er-Jahren

Seebachtal Ein Stück Dorfgeschichte: 89-jährige Hüttwiler Bauunternehmergattin erinnert sich an die Zeit, als es auf dem Bau noch keine Lastwagen gab Hinter jedem erfolgreichen Mann steht eine tüchtige Frau, heisst es. Cäcilia Hagen-Hagen hat viel zum Erfolg des alteingesessenen Hüttwiler Bauunternehmens beigetragen, das diesen Herbst an die vierte Familiengeneration übergeht. Christine Luley 19.08.2021, 05.15 Uhr

Im Jahr 1926: Bau des Hofes in der Hüttwiler Seehalde. Baumeister Albin Hagen (5.v.l.) , Vater von Cäcilia Hagen. Bild: PD

Vom Stubentisch aus hat Cäcilia Hagen eine gute Sicht auf die Strasse. Ein Krankenwagen rast vorbei. «Zu wem der wohl fährt?», fragt sich die 89-Jährige. Sie kennt das halbe Dorf, denn abgesehen vom Welschland Jahr ist sie immer in Hüttwilen wohnhaft geblieben. Cäcilia Hagen blättert in einem Fotoalbum und erzählt aus dem Leben ihrer Familie. Auf einem Bild sieht man ihren Vater mit Männern beim Schieben eines «Stosswagens». Albin Hagen war Maurer und hatte noch kein Fuhrwerk. Der Transport der Baumaterialien war eine Herausforderung, und die Grabarbeiten wurden von Hand gemacht.

Man lernte schon in jungen Jahren das Arbeiten

Cäcilia Hagen ist am 23. Juni 1932 in Hüttwilen an der Engelgasse, wo sie heute noch wohnt, auf die Welt gekommen.

«Damals ging man noch nicht ins Spital.»

Die 89-jährige Cäcilia Hagen. Bild: Christine Luley

Das erzählt sie. Zudem habe die Hebamme, Frau Wiesmer, in der Nähe gewohnt. Auf einem Bild lächelt sie als Schulmädchen, die Arme energisch in die Taille gestützt. Erzählt vom Unterricht in der Unterstufe beim Fräulein Rieser, der Tochter des Verwalters in Kalchrain, und vom Besuch der Oberstufe bei Felix Engeler. Wegen der Lehrerin, die auch Organistin war und den Kirchenchor leitete, war die 13-jährige Schülerin dem Chor beigetreten und ist ihm 71 Jahre treu geblieben.

Vierte Generation übernimmt diesen Herbst Maurermeister Albin Hagen, Jahrgang 1892, legte 1929 das Fundament für die Bauunternehmung H. Hagen AG in Hüttwilen. 1957 übernahm sein Schwiegersohn Hans Hagen den Zwei-Mann-Betrieb und baute das Unternehmen, gemeinsam mit seiner Ehefrau Cäcilia Hagen-Hagen weiter aus. 1997 erfolgte die Geschäftsübergabe an die Söhne Andreas und Christoph Hagen. Im Herbst 2021 werden Christian und Martin, die beiden Söhne von Andreas, die Geschäftsleitung der mittlerweile auf 25 Mitarbeiter gewachsenen KMU übernehmen. (clu)

Während des Zweiten Weltkriegs war der Vater im Aktivdienst als Wachtmeister auf dem Überwachungsposten oberhalb der Wirtschaft Eppenberg Richtung Stein am Rhein, stationiert. Am Sonntag ist Cäcilia oft mit ihrer Mutter Marie hochgelaufen und hat ihn besucht. Die meisten Kinder auf dem Land mussten zu Hause mitarbeiten. «Als Zwölfjährige half ich schon beim Garbenbinden und beim Aufstellen der Puppen.» Und: «Jesses Gott, was haben wir alles gemacht», sagt sie und wendet bescheiden ein:

«Aber nicht zu viel von mir schreiben, andere haben auch.»

Nach der Schule musste das Mädchen dem Vater, der ein Riet in der Steinegg oben drainierte, den Zmittag bringen. Mal waren Hörnli mit Gehacktem oder einfach gekochte Kartoffeln in der Gamelle. «Weil ich im dunklen Wald schon etwas Schiss hatte, rannte ich den ganzen Weg», erinnert sie sich.

Bau der Badihütte am Hüttwilersee. Bild: PD

Im dritten Jahr gab es in der Lehre 25 Franken

Eher wenig junge Frauen durften damals einen Beruf lernen. Cäcilia Hagen machte nach der Sekundar- und Hauswirtschaftsschule eine Lehre als Damenschneiderin bei Frau Vetterli in Nussbaumen. «Der Lohn betrug im ersten Jahr 10, im zweiten 20 und im dritten Jahr 25 Franken», verrät sie.

Cäcilia Hagen im Jahr 1942, damals war sie zehn Jahre alt. Bild: PD

Anfang der 1950er-Jahre stellte Vater Albin einen jungen Maurer aus dem Dorf an. Die Eltern befanden, «er ist tüchtig», und so heirateten die 22-jährige Cäcilia Hagen und der 27-jährige Hans Hagen 1954. «Es passte grad», sagt Cäcilia und schmunzelt. Das junge Paar wohnte im oberen Stock des Hauses, die Eltern im unteren.

Die Familie wuchs, 1955 bis 1960 stellten sich vier Kinder ein. Das Baugeschäft expandierte. 1955 wurde für den ersten Schulhausneubau in Hüttwilen ein Bauaufzug eingemietet. Mit den ersten Italienern, die 1956 kamen, stiegen auch die Aufgaben der jungen Frau und Mutter. Eine Unterkunft musste gesucht und die Wäsche besorgt werden. Weil die Arbeiter nicht Auto fahren konnten, brachte die Geschäftsfrau sie jeweils um 6.15 Uhr auf die Baustelle und holte sie am Mittag zum Essen wieder ab.

«Zum Glück half mir die Mutter beim Kochen.»

Traktorenseilwinde zum Aufstellen des Krans

Albin Hagen (2.v.l.) und seine Helfer schieben Baumaterial den Betburweg in Hüttwilen hoch. Bild: PD

Die Baufirma Hagen hat viele Gebäude in Hüttwilen und Umgebung gebaut. Darunter auch die beiden Kirchen und das Höhlenhaus. Cäcilia Hagen berichtet, dass 1962 für den Neubau der reformierten Kirche mit dem 24 Meter hohem Turm ein Occasionskran bei der Firma Moosberger in Eschenz gekauft wurde. Tauchte ein Problem auf, musste mit den verfügbaren Mitteln eine Lösung gesucht werden. Weil 1966 auf einer Baustelle der Strom zum Aufstellen des Krans nicht ausreichte, musste er mit der Traktorseilwinde aufgezogen wurde. Ihre vier Kinder hat Cäcilia Hagen früh in die Arbeit im Geschäft einbezogen. Die Familie war ein Team, bevor man den Ausdruck überhaupt kannte.