Sabrina Müller übernimmt Leitung der Kinderbörse Moskito

Secondhand «Mit Leidenschaft weiterführen»: Neue Leitung für die Kinderbörse Moskito in Diessenhofen Sabrina Müller übernimmt per Januar 2022 die Kinderbörse Moskito von Irina Bottlang. Für Müller erfüllt sich damit der Traum vom eigenen Secondhandladen. Sie hat bereits viele Ideen und kündigt auch schon eine Erweiterung des Sortiments an. Janine Bollhalder 30.12.2021, 16.00 Uhr

Irina Bottlang verlässt die Kinderbörse Moskito per Ende Jahr. Bild: PD

Nach etwas mehr als zwei Jahren übergibt Irina Bottlang die Kinderbörse Moskito Kids Second Hand in Diessenhofen an ihre Nachfolgerin Sabrina Müller. Damit erfüllt sich für diese ein lange gehegter Traum: