Scientology ist in Frauenfeld auf öffentlichem Grund unerwünscht Die Stadt Frauenfeld würde eine Standaktion von Scientology nicht bewilligen, sagt Stadtschreiber Ralph Limoncelli. Eine besorgte Bürgerin hatte sich danach erkundigt. Mathias Frei

Eine Standaktion von Scientology in Bern. (Bild: key/Lukas Lehmann (6.6.2014))

«Was für eine gute Nachricht!», ist in dem Post in der Facebook-Gruppe «Du bisch vo Frauenfeld, wenn...» zu lesen. Die Stadt Frauenfeld bewillige keine Standaktionen der Scientology-Sekte, schreibt Yolanda Sandoval im Namen der «Freien Anti-SC-Aktivisten».

Sie habe erfahren, dass «Scientology oder entsprechende Tarnorganisationen» aktuell sehr aktiv seien in Frauenfeld, sagt Sandoval auf Anfrage. Ihr Kampf gegen die aggressive Rekrutierung von Scientology hat für die Baselbieterin vor fünf Jahren begonnen.

Betreffend dem Auftreten von Scientology in der Öffentlichkeit sagt Psychologin Susanne Schaaf:

«Der Erstkontakt kann durchaus freundlich und unaufdringlich verlaufen.»

Sie ist Geschäftsführerin der politisch und konfessionell unabhängigen Konsumentenschutzorganisation Infosekta. Passanten würden aufgefordert, sich selber ein Bild der Organisation zu machen und nicht einfach zu glauben, was in den Medien zu lesen sei.

Stadt bietet zwei Plätze für Standaktionen

Stadtschreiber Ralph Limoncelli. (Bild: Andrea Stalder)

Fakt ist: Es gab bei der Stadt Frauenfeld bislang keine Anfrage für eine Standaktion von Scientology auf öffentlichem Grund, wie Stadtschreiber Ralph Limoncelli erklärt. Jedoch habe es von den «Freien Anti-SC-Aktivisten» eine Anfrage betreffend Bewilligungspraxis gegeben. Sicher ist: Im Falle einer Anfrage von Scientology würde laut Limoncelli keine Bewilligung erteilt, weil kommerzielle Standaktionen, wie etwa von Scientology, nicht erwünscht sind.

Die Stadt bietet zwei Plätze für Standaktionen auf öffentlichem Grund an: beim Sämannsbrunnen und, falls kommunale oder kantonale Abstimmungen respektive Wahlen anstehen, beim Meitlibrunnen.

Ab 30 Minuten: gesteigerter Gemeingebrauch

Bei Standaktionen gilt das Prinzip des gesteigerten Gemeingebrauchs. Wer weniger als 30 Minuten mit einem Einkaufstrolley an einem Ort steht, wie man es von den Zeugen Jehovas kennt, umgeht dieses Prinzip. Scientology-Gegnerin Sandoval bedauert, dass in St.Gallen, Zürich oder Winterthur regelmässig Standaktionen von Scientologen stattfinden.

Zur Gefahr von Scientology sagt Susanne Schaaf von Infosekta:

«Scientology spricht die Menschen zu Fragen an, die viele beschäftigen: Wie kann ich persönliche Probleme bewältigen und negative Muster überwinden?»

Das Risiko liege in der schleichenden Einbindung in eine enge, problematische Lehre und in ein teures Kurssystem. So könne es zu seelischer Abhängigkeit kommen: Das eigene Denken, Fühlen und Handeln werde dem System untergeordnet, sagt die Psychologin.