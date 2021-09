Schwingen Schokolade als Namensgeberin: Der Siegermuni des NOS2022 heisst Villars Am 26. Juni 2022 geht in Balterswil das Nordostschweizer Schwingfest über die Bühne. Nun ist der Siegermuni getauft. Seine Namensgeberin hat 84 Jahre auf dem Buckel. Olaf Kühne 03.09.2021, 11.55 Uhr

Gabenchef Marcel Müggler, Züchter David Ackermann und die Gabenspender Ralph Münger und Yves Münger posieren mit Siegermuni Villars. Bild: PD

165 Zentimeter Schulterhöhe und 500 Kilo Muskelmasse. Der Siegermuni des Nordostschweizer Schwingfestes 2022 (NOS2022) ist schon zehn Monate vor dem Fest eine stattliche Erscheinung. Wie die Organisatoren des Grossanlasses mitteilen, konnte das Tier nun in Anwesenheit von Züchter David Ackermann und den beiden Gabenspendern Ralph und Yves Münger auf den Namen «Villars» getauft werden.

Der Name hat im Hinterthurgau eine spezielle Bedeutung, insbesondere in Balterswil. Ist doch die Villars-Kuh an der Bahnlinie Winterthur–Wil weit über die Dorfgrenzen bekannt. «Ursprünglich zu Werbezwecken der gleichnamigen Schokoladenfabrik in Villars-sur-Glâne, Kanton Freiburg, platziert, gehört die Tafel längst zum festen Dorfbild von Bichelsee-Balterswil und symbolisiert bis zum heutigen Tag Schweizer Tradition und Handwerk», schreiben die Organisatoren denn auch in ihrer Mitteilung und folgern daraus:

«Beide Attribute lassen sich auf den Schwingsport übertragen, welcher mit der Austragung des NOS2022 unweigerlich ebenfalls mit Balterswil verbunden ist.»

Wer als Schwingfestsieger das stattliche Tier dereinst als neuer Eigentümer wird übernehmen dürfen, entscheidet sich am 26. Juni 2022. Bis dahin soll der Stier nochmals einige Kilogramm an Kampfgewicht zulegen und natürlich von seinem Züchter auf seine spezielle Rolle am Schwingfest in Balterswil vorbereitet werden.

Gespendet wird der Hauptpreis von den beiden in Balterswil ansässigen Unternehmen Ralph Münger AG und Yves Münger GmbH. Vater Ralph und Sohn Yves verfolgen das Projekt NOS2022 begeistert. «Uns war es wichtig, das sportliche Grossereignis durch einen wichtigen Beitrag zu unterstützen», sind sich die beiden einig. Es sei faszinierend, wie die Organisatoren in der kleinen Gemeinde den Event auf die Beine stellen. «Wir freuen uns auf das Schwingfest und sind glücklich, dass das so geklappt hat.»

Vorverkauf startet am 28. Oktober

«Wir arbeiten derzeit fokussiert auf den nächsten Meilenstein hin, welcher am 28. Oktober mit dem Start des Vorverkaufs schon sehr bald erfolgt», schreiben die Organisatoren weiter. «Bis zu diesem Zeitpunkt werden alle planerischen Arbeiten rund um die Infrastruktur und das Programm abgeschlossen sein.»

Villars-Kuh steht seit 1937 im Hinterthurgau

Sie gehört seit 84 Jahren zum Hinterthurgau, die Villars-Kuh an der Hauptstrasse zwischen Ifwil und Eschlikon. Am 20. Oktober 1937 unterzeichneten die Chocolatiers aus Fribourg mit dem damaligen Landeigentümer Julius Schwager einen Vertrag für die Platzierung der Werbung – für 40 Franken im Jahr.

Einst als Werbung für Bahnreisende aufgestellt, gehört die Villars-Kuh längst zum Balterswiler Ortsbild. Archivbild: Olaf Kühne

Seither steht die alte Dame bis auf zwei Ausnahmen stoisch an ihrer Stelle. 1984 drohte «La vache Villars» erstmals Ungemach. Die kantonale Verwaltung monierte, die Installation verstosse gegen das Gesetz über Werbung entlang von Strassen. Doch die Gemeinde Balterswil wehrte sich erfolgreich für ihre Kuh, musste aber als Konzession die bis anhin angebrachten Wörter «Chocolat» und «de» entfernen. 2008 dann erlebte die Kuh erneut Aufregendes. Ein Künstlerkollektiv entführte sie für eine Ausstellung, von wo sie von beherzten Balterswilern aber umgehend wieder befreit wurde.