Schwingen Ein letztes Bad in der Menge: Die Thurgauer Schwinger verraten ihre hohen Ziele für das Eidgenössische in Pratteln Die 15 Thurgauer Schwinger, die am Eidgenössischen in Pratteln teilnehmen, stellten sich in Oberwangen ihren Fans vor. Drei bis fünf Kränze liegen für die Delegation am kommenden Wochenende in Reichweite. Mit Samuel Giger stellt der Thurgau zudem den Topanwärter auf den Königstitel. Doch hohe Ziele haben auch andere, wie beim sogenannten «Warm-up» am Samstag deutlich wurde. Matthias Hafen Jetzt kommentieren 21.08.2022, 20.29 Uhr

Geballte Thurgauer Schwingerkraft an einem Tisch (von links): Samuel Giger, Marco Oettli, Lars Hugelshofer, Domenic Schneider, Rico Ammann, David Dumelin, Mario Schneider und Silvio Oettli. Bild: Reto Martin

Das traditionelle «Warm-up» der Thurgauer Schwinger am Samstagabend in Oberwangen brachte das Eidgenössische Schwing- und Älplerfest (Esaf) für einen Moment in den Hinterthurgau. Es war quasi der Spalierlauf von Samuel Giger und Co. vor dem Einmarsch in die Arena in Pratteln am nächsten Samstag. Mehrere hundert Personen waren gekommen, um ihren Helden des Sägemehls nochmals Mut zuzusprechen. Und das Team Thurgau zeigte sich gut gelaunt, genoss das letzte Bad in der Menge, bevor die konzentrierte Vorbereitung auf den Saisonhöhepunkt beginnt.

Dank Königsanwärter Giger und einer starken zweiten Garde mit den Brüdern Domenic und Mario Schneider, David Dumelin, Janic Voggensperger sowie Stefan Burkhalter stehen die Thurgauer am Eidgenössischen Schwingfest vom kommenden Wochenende gross im Fokus. Fünf Kranzgewinne sind nicht unrealistisch. Die hohen Ambitionen untermauerten die Mannen in Grün gleich selber.

Burkhalter will Gigers Gegner aus Weg räumen

Befragt von Simon Schild, dem Technischen Leiter des Kantonalverbands, und Ex-Schwinger Tobias Krähenbühl sagte Domenic Schneider etwa:

«In Pratteln ist der Kranz mein Ziel. Aber vielleicht gibt es ja noch eine Zugabe.»

Er habe seinen Saisonaufbau bewusst so geplant, dass er Ende August auf Topniveau schwinge. «Wenn es mir so läuft wie auf dem Weissenstein, dann kommt’s gut.» Auf dem Solothurner Hausberg hatte «Dodo» vor rund einem Monat hintereinander drei Eidgenossen besiegt, davon im vierten Gang mit Kilian Wenger erstmals in seiner Karriere einen Schwingerkönig.

15 Schwinger aus dem Thurgau (hier mit Betreuer und Kampfrichter) werden am kommenden Wochenende in Pratteln um den Eidgenössischen Kranz kämpfen. Mit Samuel Giger stellt der Thurgau gar den Topanwärter auf den Königstitel. Reto Martin

Sein Bruder Mario Schneider, der zuletzt ebenfalls mit starken Resultaten auf sich aufmerksam gemacht hat, will in Pratteln seinen ersten Eidgenössischen Kranz gewinnen. Topfavorit Giger, der in dieser Saison an keinem Fest schlechter als auf Platz zwei klassiert war, liess sich kein konkretes Ziel entlocken. Er sagte: «Ich werde in jedem Gang Vollgas geben – und das über acht Gänge.»

Routinier Stefan Burkhalter hat mit seinen 48 Jahren eine spezielle Aufgabe innerhalb des Teams Thurgau. Er sagte:

«Ich sehe es als Pflicht, die Bahn für unsere Topleute freizuschaufeln und die Gegner zurückzubinden.»

Der Auftritt in Pratteln bedeutet für das Kraftpaket die bereits zehnte und letzte Teilnahme an einem Eidgenössischen.

Mehrere hundert Zuschauer wollten sich die Präsentation der Thurgauer Esaf-Schwinger in Oberwangen nicht entgehen lassen. Reto Martin

Interner Wettkampf zwischen Oettli-Brüdern

Rico Ammann rückte als erster Ersatzschwinger für König Arnold Forrer nach, der seine Karriere just vor dem Esaf für beendet erklärte. Der Autofreak unter den Thurgauer Schwingern will den Samstag so gut überstehen, dass er am Sonntag noch dabei sein wird. Für Silvio Oettli, der zum zweiten Mal an ein Eidgenössisches fährt, ist es das erklärte Ziel, besser zu sein als sein drei Jahre älterer Bruder Marco. Für Marco Oettli wird es die bereits dritte Esaf-Teilnahme sein. Vor drei Jahren in Zug hatte er vier Gänge gewonnen. Er sagt:

«Wenn ich das toppen kann, wäre ich zufrieden.»

Für andere Thurgauer wie Lars Hugelshofer, die Brüder Pirmin und This Kolb oder Stefan Burkhalters Sohn Thomas bedeutet das Dabeisein schon alles. In Oberwangen nicht anwesend war Hannes Bühler, der als Trauzeuge an einer Hochzeit gebraucht wurde. Die Thurgauer Delegation am Esaf in Pratteln komplettiert Urs Schatt. Der Kampfrichter war mit seiner Tiefbaufirma Gastgeber des samstäglichen «Warm-up».

Das Team Thurgau am Eidgenössischen in Pratteln Rico Ammann (Häuslenen)

Hannes Bühler (Amriswil)

Stefan Burkhalter (Homburg)

Thomas Burkhalter (Homburg)

David Dumelin (Hüttlingen)

Samuel Giger (Ottoberg)

Lars Hugelshofer (Schönholzerswilen)

Pirmin Kolb (Affeltrangen)

This Kolb (Affeltrangen)

Beni Notz (Güttingen)

Marco Oettli (Bussnang)

Silvio Oettli (Bussnang)

Domenic Schneider (Friltschen)

Mario Schneider (Rothenhausen)

Janic Voggensperger (Schönenbuch)



Betreuer:

Simon Schild (Technischer Leiter Kantonalverband)

Tobias Krähenbühl (ehemaliger Schwinger)



Kampfrichter:

Urs Schatt

