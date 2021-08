Schwimmen lernen im Bodensee

schwimmen «Nicht alle sind Fische im Wasser» – Warum die SLRG auf das Schwimmen in Flüssen und Seen setzt Für die Schweizerische Lebensrettungsgesellschaft ist klar: Schwimmen lernen im See ist effizient und hilft, Ertrinken zu verhindern. Sie möchten nun Schulen und Lehrpersonen dazu ermutigen. Francesca Stemer 17.08.2021, 05.20 Uhr

Schwimmbad Arbon, Bodensee. Bild: Urs Bucher

44 Personen ertranken im vergangenen Jahr in Flüssen oder Seen. Für die Schweizerische Lebensrettungsgesellschaft, kurz SLRG ist klar, die Ertrinkungsstatistik zeige auf, dass es mehr Risiko- und Handlungskompetenz im Umgang mit dem offenen Gewässer benötige.

Die SLRG möchte daher, mit einem neuen Projekt bewirken, dass zukünftig vermehrt Primarschülerinnen und Primarschüler Schwimmunterricht in Seen oder Flüssen erhalten. Philipp Binaghi, Sprecher der SLRG, erklärt, dass es dabei nicht nur darum gehe, dass die Schülerinnen und Schüler lernen zu schwimmen, sondern auch das richtige Verhalten am, im und auf dem Wasser beherrschen.

Die Schülerinnen und Schüler im Kanton Thurgau werden heute besonders dann auf die Gefahren von offenen Gewässern hingewiesen, wenn sich eine Klasse bei Schulreisen oder Exkursionen in der Nähe von davon aufhalte. Und Andreas Wirth, Präsident der Schulen Frauenfeld merkt an, dass in der 6. Klasse ein Block zum Thema Rettungsschwimmen durchgeführt wird, in dem auf spezielle Situation in Seen und Flüssen hingewiesen wird. Und auch das Erlernen der Schwimmfähigkeiten ist fester Bestandteil des Lehrplan 21.

Neue Herausforderung in Seen

Doch bei Schwimmunterricht Süsswasser gibt es andere Herausforderungen. Binaghi erklärt:

«Zum einen gibt es einen Wellengang, zum anderen sieht man den Grund nicht.»

Was teils auch psychologische Auswirkungen wie Thalassophobie, die Angst vor grösseren oder tieferen Gewässern, bewirken kann. Jedoch, der Schwimmunterricht in Seen würde sich ansonsten nicht gross von denen im Chlorwasser unterschieden. Binaghi fährt fort: «Zuvor müssen in offenen Gewässern natürlich gewisse Sicherheitsmassnahmen getroffen und Vorgespräche mit den Eltern durchgeführt werden.»

Die Arbeit an einem Pilotprojekt hat begonnen

Das Schwimmen lernen im See sei bei kontaktierten Thurgauer Primarschulen aktuell nicht in Planung. Kevin Berger, Kommunikationsverantwortlicher Sektion Mittelland und Einsatzleiter SLRG Wasserrettung, ergänzt, zum jetzigen Zeitpunkt würden auch noch keine expliziten Anfragen, welche die Schwimmausbildung von Schülerinnen und Schülern im Bodensee betreffen vorliegen. «Einerseits, weil sich das Einzugsgebiet nur bedingt bis zum Bodensee erstreckt, andererseits, weil nicht alle Lehrpersonen das Brevet ‹Modul Fluss› absolvieren.» Jutta Sambach, Primarlehrerin des Schulhauses Schönbrunn in Rorschach ergänzt, dass auch nicht jede Lehrperson der sprichwörtliche «Fisch im Wasser» sei.

Doch Nicolas Lüscher, Dozent Bewegung und Sport PHTG, erklärt das man zur Zeit zusammen mit der SLRG Geschäftsstelle an einem Pilotprojekt arbeite. Dabei gehe es um eine Aus- beziehungsweise Weiterbildung für Lehrpersonen, in welcher der Schwimmunterricht im See das Thema sein wird.