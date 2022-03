delegiertenversammlung Schweizerische Offiziersgesellschaft warnt vor Verzögerung der Kampfjet-Beschaffung: «Der F-35 hat oberste Priorität» Am Samstag traft sich die Schweizerische Offiziersgesellschaft in Frauenfeld zur Delegiertenversammlung. Scharf verurteilt wurde der Krieg Russlands gegen die Ukraine. Mehrere Redner kritisierten ausserdem die linksgrüne Initiative, welche die Beschaffung der neuen Kampfjets verhindern will. Martin Sinzig Jetzt kommentieren 12.03.2022, 16.17 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Am Samstag fand in Frauenfeld die Delegiertenversammlung der Schweizerischen Offiziersgesellschaft statt. Bilder: Michel Canonica

Die schrecklichen Bilder zeigten es, der Krieg sei mit aller Brutalität in Europa zurück, nahm es Bundesrätin Viola Amherd in ihrer Grussadresse an die 190. Delegiertenversammlung der Schweizerischen Offiziersgesellschaft (SOG) vorweg. Das Vorgehen Russlands sei schockierend, aber nicht ganz unerwartet, verwies die Vorsteherin des Militärdepartements auf den Sicherheitspolitischen Bericht 21 vom vergangenen Dezember. Es werde darin ein Szenario beschrieben, «wie wir es jetzt leider erleben».

Bundesrätin und Vorsteherin des Militärdepartements Viola Amherd.

Der Krieg in der Ukraine sei ein so gravierendes Ereignis, dass die Erkenntnisse daraus in einem separaten sicherheitspolitischen Bericht bis Ende Jahr erörtert werden sollen. Er soll aufzeigen, ob und wie Justierungen nötig würden, um die Sicherheit sowohl angesichts traditioneller Bedrohungen als auch neuer Cyberrisiken zu verbessern. Amherd plädierte vor diesem Hintergrund einmal mehr für das neue Kampfflugzeug F-35:

«Wir haben uns für das leistungsfähigste und kostengünstigste Flugzeug entschieden».

Warnung vor Verzögerung der Kampfjet-Beschaffung

Armeechef Thomas Süssli am 12. März in Frauenfeld.

Armeechef Thomas Süssli, der Russlands Krieg als Zäsur in der Geschichte bezeichnete, warnte vor einer «brandgefährlichen» Situation, sollte die Beschaffung der neuen Kampfflugzeuge verzögert werden. FDP-Ständerat und Parteipräsident Thierry Burkart sprach von einer gefährlichen Lücke, die ab 2030 in der Luftverteidigung entstehen könnte. Das Schweizer Volk habe der Fliegerbeschaffung bereits zugestimmt, und es könne nicht sein, dass ein Volksrecht missbraucht werde, sagte der Politiker an die Adresse jener Kreise, die mit einer Initiative das neue Kampfflugzeug verhindern wollen.

SOG-Präsident Dominik Knill, seit Sommer 2021 in seinem Amt, bekräftigte, aus Beschaffungssicht stehe das neue Kampfflugzeug an oberster Stelle. Die Anti-F35-Initiative dürfen den Beschaffungsprozess nicht verlangsamen. «Wir erwarten von der Politik Mut und Vertrauen in die Mehrheit der Bevölkerung». Darüber hinaus unterstützte Knill den Ruf nach einer Erhöhung des Militärbudgets auf ein Prozent des Bruttoinlandprodukts. Diese Aufstockung mit dem Krieg zu begründen, greife aber zu kurz. Wichtige Beschaffungen bräuchten eine Vorlaufzeit.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen