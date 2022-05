Schweizer Tour Wie frisch verliebt beim Konzert der absoluten Extraklasse: Pepe Lienhard und Big Band eröffnen Tournee in Frauenfeld Ein Jahr nach seinem 75. Geburtstag hat Pepe Lienhard am Mittwoch seine Tournee mit dem Namen «Music was my first love» in Frauenfeld gestartet. Das restlos ausverkaufte Casino tauchte mit Pepe Lienhard und seiner Big Band in die 50-jährige Musikkarriere und hörte neu arrangierte Stücke von Hazy Osterwald, Queen und Udo Jürgens. Robin Bernhardsgrütter Jetzt kommentieren 12.05.2022, 14.30 Uhr

Pepe Lienhard beim Saxofonsolo vor seiner 19-köpfigen Big Band.

Mit der Titelmusik der bekannten Fernsehsendung «Wetten dass…?» eröffneten Pepe Lienhard und seine Big Band die Tournee mit dem Namen «Music was my first love». Der Wahlfrauenfelder ist seit 50 Jahren ohne Unterbruch im Showgeschäft, wirkt aber auf der Bühne wie frisch verliebt. «Music was my first love and the last», heisst es auf der Bühne. Diesen Satz darf das Publikum dem strahlenden Pepe abkaufen. Lienhard sagt:

«Nervös bin ich nach 53 Jahren nicht mehr, aber gespannt.»

Die Konzertbesucher begleiten die Karriere des Musikers schon länger. Vor allem ältere Zuschauer besuchen die Tourneepremiere im Casino Frauenfeld. Doch schon vor dem Konzert herrscht eine glamouröse Stimmung wie ein Anlass gehobener Klasse. Die Männer tragen mehrheitlich Anzüge, die Frauen sind geschminkt und in elegante Kleider gehüllt. Im Foyer ausgeschenkt wird Weisswein und Champagner. So hat die Vorstellung schon vor dem Start seinen ganz eigenen Stil.

Grosse Musik auf zu kleiner Bühne

Auch Pepe Lienhard überzeugt auf der Bühne nach all den Jahren mit seinem Charme, die Freude ist ihm ins Gesicht geschrieben. Ob Balladen, Swing-Interpretationen oder eine Jazz-Version des Kinderhits «Old McDonald Has A Farm»: Die Handschrift des Frauenfelders ist stets erkennbar. Die Bühne im Casino ist für dieses Konzert eigentlich zu klein. Und doch ist es für Pepe ein besonderes Konzert. Lienhard sagt:

«Ich fühle mich hier in Frauenfeld zu Hause.»

Pepe Lienhard und seine Big Band interpretieren Stücke der grössten Musiker der 70er- und 80er-Jahre auf ihre ganz eigene Jazz- und Swing-Art. «Was ich dir sagen will, sagt mein Klavier» von Udo Jürgens oder eine Big-Band-Version des Queen-Klassikers «Bohemian Rapsody», Freddie Mercury und Udo Jürgens hätten wohl beide eine Träne verdrückt.

Grösser Hit in neu arrangiertem Gewand

Aber auch Lienhards grösster Hit «Swiss Lady» kommt in einem neu arrangierten Gewand daher. Zwar ist das Alphorn noch dabei, doch Lienhards Lied des Eurovision Song Contest von 1977 wird in Englisch gesungen und hat ein neues Swing-Arrangement bekommen. «Ich hatte eine Zeitlang meine Mühe mit der ‹Swiss Lady›, da ich das Stück wieder und wieder spielen musste. Heute komme ich gut mit ihr aus», sagt Lienhard und grinst.

«Music was my first love» heisst die Tournee. Diesen Satz glaubt das Publikum dem Musiker aufs Wort. Jeder, der etwas von Musik versteht, den begeistert das Konzert. Nach dem Tourneestart in Frauenfeld folgen Konzerte in der ganzen Schweiz, von Wil über Thun bis nach Luzern und Bern. Pepe ist zurück auf der grossen Bühne.

